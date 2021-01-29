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Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG во главе с председателем совета директоров, совладельцем группы Stadler Rail AG Петером Шпулером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине 01

Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта. Зеленский проинформировал собеседника о проектах развития транспортной инфраструктуры Украины, а также отметил важность привлечения иностранных технологий и капитала к их реализации.

Зеленский заверил в готовности содействовать иностранным инвесторам. По его словам, украинская сторона заинтересована в развитии веток метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в разных городах.

Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Словакии просит защитить инвесторов из его государства в Украине

Президент подчеркнул, что Украина имеет собственных производителей рельсового подвижного состава, поэтому важным условием сотрудничества с иностранными компаниями является максимальная локализация производства на территории нашего государства.

Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине 03

Петер Шпулер выразил заинтересованность в работе компании на украинском рынке и создании совместных с украинскими партнерами производств. Компания Stadler Rail AG является одним из мировых лидеров по производству подвижного состава для путевых дорог - трамваев, поездов метро, ​​пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.

Также читайте: Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
лучше судей и ментов со швейцарии пригласите..
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29.01.2021 18:40
+10
Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 4957
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29.01.2021 18:48
+4
Не в тему, але лиш мазок до портрету героя третього сезону "Слуга Народу". ( у виконанні актора головної ролі у першому сезоні)
Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш "Квартал" насмехался над Украиной
Бывший узник Кремля, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что "никто не думал о Крыме" до него.
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29.01.2021 18:45
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Правила форума Совет форумчан
лучше судей и ментов со швейцарии пригласите..
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29.01.2021 18:40 Ответить
боюся в той самий момент зєля опиниться с ізоляторі
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29.01.2021 18:42 Ответить
100%
Решту зробимо самі )))
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30.01.2021 00:03 Ответить
Как я в этом вопросе трошки разбираюсь -- сотрудничество придётся начать с уничтожения шлагбаумных и нерегулируемых ЖД переездов.
...а для перегона сэлянами скота, построить мосты или подземные переходы...
Без Ковидного фонда не обойтись...*)
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29.01.2021 18:43 Ответить
чого це? в Швейцарії повно подібних переїздів
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29.01.2021 18:58 Ответить
Швейцария не Украина... -- а большинство скота в Европе, ни разу в жизни из стойла не выходят, или в огороженных загонах пасутся.
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29.01.2021 19:02 Ответить
гой вей, майже як громадяни на роісє
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29.01.2021 19:41 Ответить
ти взагалі українські села бачив?
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30.01.2021 00:04 Ответить
Не в тему, але лиш мазок до портрету героя третього сезону "Слуга Народу". ( у виконанні актора головної ролі у першому сезоні)
Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш "Квартал" насмехался над Украиной
Бывший узник Кремля, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что "никто не думал о Крыме" до него.
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29.01.2021 18:45 Ответить
а я запросив королеву Британії до себе на вечерю
подивимось, хто швидше приїде
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29.01.2021 18:46 Ответить
Уверен что королева!
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29.01.2021 18:50 Ответить
Вова, а как обстоят дела с железной дорогой, которую Гончарук отдал в управление Дойче Бан? Такой же пиз..ёж как и это приглашение??? Ты хоть когда то говоришь правду? Ты знаешь что у тебя ослиные уши вырастут из за этого?!
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29.01.2021 18:47 Ответить
А не лыжный ли инструктор в гости пожаловал?
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29.01.2021 18:47 Ответить
Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 4957
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29.01.2021 18:48 Ответить
Ага, дойчебан не впорався
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29.01.2021 18:49 Ответить
мабуть там юдеїв не вистачило, а тут буде вдосталь
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29.01.2021 19:43 Ответить
Ага, ага.
28.01.21 10:16 Посол Словакии просит защитить инвесторов из его государства в Украине
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29.01.2021 18:51 Ответить
сейчас все будет по другому!Посол Швейцарии просит защитить инвесторов из его государства в Украине
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29.01.2021 19:56 Ответить
Вавка, відповім тобі твоїми ж словами, оскільки я теж президент. Іди у сраку! Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 1695Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 124
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29.01.2021 18:51 Ответить
То ж воно українську опозицію з неватними українцями посилав у сраку а його треба - "иди ты в жопу й пабистрєє " посилати, доки не розвалив країну, яка тільки почала по справжньому народжуватись.
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29.01.2021 18:58 Ответить
Петер Шпулер ... француз что ли Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 7472
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29.01.2021 18:53 Ответить
"п" в призвіще явно зайва
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29.01.2021 18:58 Ответить
другие , к величайшему лидеру нашей с вами современности , не едут
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29.01.2021 19:00 Ответить
в нього мабуть прадідусь був з Бердичева чи з Умані, в них мабуть потяга така до колись рідной землі щось з неї корисне повитягати
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29.01.2021 19:46 Ответить
чуть ли не Путлер
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29.01.2021 19:57 Ответить
Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах. Ну прямо стисняюся спросить, и они шо, согласились?
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29.01.2021 19:04 Ответить
судя по взгляду Шпулера , пока сомневаются
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29.01.2021 19:07 Ответить
по взгляду видно что уже Зелюку откатили. нах они нужны,если есть свой Корюковский завод?свое развивать не судьба?
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29.01.2021 20:00 Ответить
Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине.
По поручению Ермака
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29.01.2021 19:10 Ответить
В сети появилось фото дворца Зеленского https://ibigdan.livejournal.com/26211379.html
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29.01.2021 19:15 Ответить
и фото интерьера тоже естьЗеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 1223
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29.01.2021 20:05 Ответить
запросити - ше не означає, що приїдуть. Тим більше з баблом (інвестиціями).
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29.01.2021 19:15 Ответить
Электропоезд Stadler M110/M111 в Минском метрополитене

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 9952
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29.01.2021 19:23 Ответить
У нас и по железной дороге ходят, переезды не мешают. Теперь поезда придется и для Украины нашему заводу делать.
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29.01.2021 19:31 Ответить
коли таргана-лукашенку придушите, тоді і будете щось робити для України, а зараз якось обійдемось без того щастя
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29.01.2021 19:49 Ответить
поездить не успел, гармошка так скрипела, хотелось поскорее выскочить оттуда. сиденья узкие, сидят друг на дружке. короче, поезд плохой, никогда такой не покупайте. состав новый, а что будет когда состарится?
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29.01.2021 19:52 Ответить
Швейцарские технологии. Сиденья не расчитаны на толстые дупы.
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29.01.2021 19:56 Ответить
и зря. население толстеет. не уверен технологии швейцарские, может местные рукоделы 'доработали'.
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29.01.2021 19:59 Ответить
вот нормальный поезд. штадлер гауно.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 1995
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29.01.2021 20:02 Ответить
Передайте этому криворожскому придурку, что в Украине нет денег на швейцарскую продукцию с такими мародерами у власти. Нужно свою выпускать, и давать нашим людям работу.
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29.01.2021 19:31 Ответить
Беларуское электричество подразумевает беларуские электрички...*)
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29.01.2021 19:35 Ответить
такой лучше купите. штадлер электричка метро минск впечатления паршивые.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 1622
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29.01.2021 19:56 Ответить
У нас своих вагонов метро некуда девать. А вы нам еще швейцарскую парите.
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29.01.2021 22:03 Ответить
Это не я, Зеленский экономику поднимает. Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні - Цензор.НЕТ 1137

КВСЗ обжаловал тендер на поставку 8 поездов для харьковского метро с финансированием Европейского инвестиционного банка. Конкурс выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава набсовета КВСЗ Владимир Приходько. - Заявки на участие в тендере на поставку этих поездов метро, который был объявлен в прошлом году на ожидаемую сумму EUR45 млн, подали КВСЗ и CRRC, однако победителем была признана китайская компания. Но при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов из харьковского горбюджета, - пояснил он.
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30.01.2021 08:22 Ответить
зеленський а хто буде представником від цієї компанії? прізвища в студію чи сцикотно?
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29.01.2021 19:32 Ответить
хіба він знає, йому то нецікаво
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29.01.2021 19:50 Ответить
І напевно, НЯНЮ" впарював швейцарцям? Підозрюю, що це Мендельша, яку Лєнка вирішила випровадить з оточення "найвеличнішого", ВО СПАСЄНІЄ СЄМЄЙНОГО ГНЄЗДА!
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29.01.2021 20:00 Ответить
неужто поверят???
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29.01.2021 20:00 Ответить
А на Давосский форум шмарклю не пригласили. Помнят, как он в прошлом году все стадо 95 квартала притащил с собой.
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29.01.2021 20:12 Ответить
Зеленський запевнив у готовності сприяти іноземним інвесторам.

В этой фразе прекрасно всё.
Он просто готов. Но как он это сделает, какие у него полномочия?
А что думает по этому поводу глава исполнительной власти?
Одним словом, клоунада и пиар.
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29.01.2021 21:44 Ответить
таки не пригласили. А я то хотів побачити як бубочка замість фортепіано на скрипці буде причандалами фугувати а єрмак вдінеться у фрак і буде викаблучуватись як кароян. А нащо їм туди, коли там вони ніхто і звати їх ніяк.
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29.01.2021 22:23 Ответить
Дай Бог чтобы всё получилось и сработало. Шпулер классный менеджер и пользуется популярностью в Швейцарии. Даже не верится, если честно, что они будут сотрудничать с Украиной...дай Бог.
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29.01.2021 23:55 Ответить
Якубович придбав у борг найкращі митіщинські вагони метро після чого проїзд подорожчав до 8 гривень.
Після клоуна в метро будемо їздити за ціною таксі
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30.01.2021 00:09 Ответить
Почему президент на такой встрече без галстука?
Почему Ермак не сидит по правую руку от президента, и вообще его там нет...
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30.01.2021 16:08 Ответить
 
 