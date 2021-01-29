Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG во главе с председателем совета директоров, совладельцем группы Stadler Rail AG Петером Шпулером.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта. Зеленский проинформировал собеседника о проектах развития транспортной инфраструктуры Украины, а также отметил важность привлечения иностранных технологий и капитала к их реализации.
Зеленский заверил в готовности содействовать иностранным инвесторам. По его словам, украинская сторона заинтересована в развитии веток метро в Киеве, Харькове, Днепре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в разных городах.
Президент подчеркнул, что Украина имеет собственных производителей рельсового подвижного состава, поэтому важным условием сотрудничества с иностранными компаниями является максимальная локализация производства на территории нашего государства.
Петер Шпулер выразил заинтересованность в работе компании на украинском рынке и создании совместных с украинскими партнерами производств. Компания Stadler Rail AG является одним из мировых лидеров по производству подвижного состава для путевых дорог - трамваев, поездов метро, пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.
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Решту зробимо самі )))
...а для перегона сэлянами скота, построить мосты или подземные переходы...
Без Ковидного фонда не обойтись...*)
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подивимось, хто швидше приїде
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По поручению Ермака
КВСЗ обжаловал тендер на поставку 8 поездов для харьковского метро с финансированием Европейского инвестиционного банка. Конкурс выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава набсовета КВСЗ Владимир Приходько. - Заявки на участие в тендере на поставку этих поездов метро, который был объявлен в прошлом году на ожидаемую сумму EUR45 млн, подали КВСЗ и CRRC, однако победителем была признана китайская компания. Но при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов из харьковского горбюджета, - пояснил он.
В этой фразе прекрасно всё.
Он просто готов. Но как он это сделает, какие у него полномочия?
А что думает по этому поводу глава исполнительной власти?
Одним словом, клоунада и пиар.
Після клоуна в метро будемо їздити за ціною таксі
Почему Ермак не сидит по правую руку от президента, и вообще его там нет...