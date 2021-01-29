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Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Среди омоновцев, которые посещали резиденцию белорусского диктатора Александра Лукашенко в Минске, был бывший боец ​​расформированного подразделения МВД Украины "Беркут" Сергей Киминчижи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euroradio.

Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко 01

Киминчижи заметили среди ОМОНовцев, приглашенных на экскурсию по Дворцу независимости — минской резиденции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Экскурсию для них 27 января проводила пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.

Сейчас бывший "беркутовец" - один из командиров минского отряда ОМОН. Киминчижи участвовал в репрессиях против белорусских протестующих, задерживал политических активистов и давал показания в суде против них.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывшие "беркутовцы" помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ. ФОТО

Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко 02

Сергею Киминчижи 37 лет. Он родился в селе Васильевка Одесской области. После службы в ВСУ пошел работать в одесский "Беркут".

Читайте: Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
Твари тварей подбирают... У этой гниды ни чести ни родины...
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29.01.2021 20:05
+15
это скорее гагауз... там 80% ваты...
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29.01.2021 20:08
+10
Якщо прилєпін письменник,то хто ж тоді ти? Таке враження що взагалі дебіл. Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко - Цензор.НЕТ 631
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29.01.2021 20:34
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Правила форума Совет форумчан
и перерасти в полномасштабный силовой переворот по украинскому образцу
Відразу йдеш до бісової матері!
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29.01.2021 20:24 Ответить
Якщо прилєпін письменник,то хто ж тоді ти? Таке враження що взагалі дебіл. Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко - Цензор.НЕТ 631
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29.01.2021 20:34 Ответить
прилепин - существо, которое на пожизненное заработало. он не человек. Так же как и мильчаков, гиркин, саша-скиф и прочая 3.14здота.
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29.01.2021 20:58 Ответить
Духа нет у вас быть свободными.
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29.01.2021 21:45 Ответить
Ходили, даже к начальнику ОМОНа. Он их поругал и домой отправил.
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29.01.2021 20:45 Ответить
Я розумію звісно що у тебе своє Х..йло. Але також я впевнений, що ти такий самий.
Как мы сосали у Путина,или соснули у Путина.🤣🤣🤣
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29.01.2021 21:03 Ответить
+
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30.01.2021 10:51 Ответить
А греки вони такі, бесцеремонні. Та й слово принципи для них невідомий звук.
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29.01.2021 20:03 Ответить
это скорее гагауз... там 80% ваты...
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29.01.2021 20:08 Ответить
То не просто ват, то відморожена вата.
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29.01.2021 20:11 Ответить
Или болгар, село ж болгарское.
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29.01.2021 20:18 Ответить
в минулому таких у європі називали ландскнехти, наймані "воїни" у свіій час рижський омон перебрався аж в челябінськ, потім займався екзикуціями в чечні, деякі повернулись, відсиділи. в одесі у 2014 провокатором був такий собі фучеджі, також десь бігає по світу з дубинкою. А цей кадр типічний печеніг. це не вата, це виключно розбійник. а болгари - це південне крило волжських чуваков, яких до цього часу "возбуджает чужая кровь"
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29.01.2021 22:05 Ответить
Що ти мелеш, і чому паплюжиш інші нації в Україні? Вони не гірші, ніж українці, яких, чистокровних, мабуть, не зосталося. Щодо беркутівця, то він служив чинній владі, як і мусив. А коли влада змінилася і поліція стала люстрована, то він утік і знайшов роботу в сусідній країні. Українців мільйони по світу працюють.
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30.01.2021 06:18 Ответить
Пані Оксано. І що цей такого добродій вашими словами "намолов" і чим це він розпаплюжив інші нації? Тим що написав що декого "збуджує чужа кров"? Це не паплюжіння, а констатація факту. Не секрет, що для певної частини бесарабських болгар сьомий рік ми українці воюємо не з парашою, а зі своїм народом. І війну цю розпочав не *****, а Порох, коли послав війська не придушити сепаратизм, а на війну з народом дамбасса послє рєфєрєндума оп атдєлєнії, а янелохуоманському не дають закінчити війну унутрєнніє сіли. І що це по-вашому? А по-моєму так це і є "збудження". Тільки для них ще не зрозуміло чим воно може закінчитись.
Щодо "...служив чинній владі, як і мусив" також питання спірне. Служити не значить трощити голови демонстрантам, бо у тебе є кийок і тобі дають за це кожного дня 100 баксів налом. Чи можливо стріляти із снайперської гвинтівки по людям. Тому і втік зразу ж за овочем, бо руки були по лікті у крові.
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30.01.2021 10:38 Ответить
Ну, по-перше, жодна нація, крім російської, не становить в Україні ні протистояння, ні загрози. А щодо "збудження", то це ваша особиста проблема, бо я ніколи не чула, що болгари легко збуджуються. Ця нація зовсім не агресивна. По-друге, сутички на майдані тривали доволі часу, і майданівці кидали бруківку і коктейлі молотова на голови поліції. По-третє, небесну сотню розстрілювали приїжджі з Росії снайпери. Тоді автобусами завозили поліцію з Ростова, Бєлгорода, Донецька, Санкт-Петербурга... Якщо знову буде майдан, то не сподівайтесь, що теперішня поліція буде гладити по голівці. Подивіться, як вони діють у США, і в ЄС.
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30.01.2021 13:09 Ответить
Оксана Стецьків. Не потрібно тут маніпулювати. Поясню. Революція 13-14 року почалась з силового розгону мирної акції 30 листопада 2013 р, коли упевнені у своїй безкарності нелюди з беркуту трощили голови як студентам, так і випадковим перехожим. і тоді, потрібно відмітити, ще не було ні бруківки ні коктейлів. Треба розуміти, що така жорстокість і садизм до людей проявлялась спеціально, щоб другим неповадно було. Подібне було у білорусів. Але білоруси тоді це проковтнули. А у нас це викликало хвилю обурення і тисячі вийшли на Майдан.
Друге. Буде майдан чи не буде, але переконаний, що адекватний поліцай перш ніж заліпити кийком беззбройній людині в лице подумає, чим для нього це може обернутись. Що ***** не вічне. що лука, тому відповідати рано чи пізно, але прийдеться. Добавлю при народній владі.
Не знаю чому ви перейшли на особистості, коли мова зайшла про "збудження від чужої крові" і перевели тему в іншу площину, де ви мабуть краще орієнтуєтесь і яка вас більше бентежить та хвилює. Це вже на вашій совісті.

Останнє. Ні у попереднього дописувача ні у мене не йшла мова про "агресивність нації". Ц е ваше. Я ж говорив про неадекватну оцінку частини цього народу подій, що відбуваються на сході країни. Причому це я взяв з особистого спілкування з деякими представниками. І що характерно, топлять вони за парашу і *****, але своїх дітей не відправляють на навчання ні туди ні на дамбас. І працювати там вони не спішать. Чомусь Захід з його цінностями для них більше привабливий, ніж параша з її царьком і стабільністю
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30.01.2021 14:43 Ответить
Дякую, ви мене насмішили, особливо про "збудження", з якого самі почали. Далі, ваші слова про "неадекватну оцінку подій частини цього народу". Здається, четверта частина киян мають таку ж оцінку, чого далеко ходити... Тепер сміх викликають ваші слова, що прийде народна влада і покарає поліціянтів. Хіба ви непритомний, що не знаєте? Народна влада 73% вже прийшла, і скоро два роки вже карає, обіцяє, що буде весело. Не треба зневажати інші нації, -- це звичка москалів. Але це вже на вашій совісті. Бувайте.
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30.01.2021 17:56 Ответить
Послухайте притомна, чим більше я з вами спілкуюсь, тим частіше згадуються слова Марка Твена про те з ким не потрібно сперечатися. Можете не відписувати, читати все одно не буду.
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30.01.2021 19:25 Ответить
https://m.tyzhden.ua/post/127022
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30.01.2021 14:46 Ответить
Ты дура , служат не владе а стране и народу.
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30.01.2021 16:20 Ответить
Сам дурень, ні "страна", ні народ не існує без влади, закону і порядку. Навіть, овечому стаду потрібен сторож з міцною палкою і зграя собак, щоб не дали вівцям зайти в чуже стойло.
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30.01.2021 18:06 Ответить
Так от щодо роботи. 19 лютого 2014 року я розмовляв на майдані с таким собі Георгієм Арутюняном( див. Вікіпедію) . А 20 лютого його вже не стало. Він армянин а жив у Рівному. І саме такі от працівники його вбили.Тепер вони гвалтують дубинками білорусів.І якщо ви вважаєте що це просто робота, то я вам відповім,що у працівників освенціму це теж була просто робота і у тих німців хто вбивав українців майже 80 років тому це теж була робота. Але чомусь їх ми вважаємо катами , а беркут просто служив чинній владі. А Гітлер,до речі , теж був чинна влада і вибрали його на законних виборах.Так що не будемо казати про нації і про роботу ,є просто люди і нелюди! Ос так і требо розрізняти. Мені у біблії подобається одна заповідь
12. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Св. Евангелие от Матфея 7:12
вибачте що російською , к слову я и сам русскоговорящий , но считаю себя украинцем , хотя по происхождению наполовину по отцу украинец а по матери русский.
Так ось, якщо нелюди з людьми ведуть себе як кати,то нічого чекати до себе людського ставленння , до них будуть ставитись як до скотів!
Чому я згадав Георгія Арутюняна ? Тому що після цього випадку я дуже критично ставлюсь до усіх подій. Я не схвалюю дії Порошенка ,що законсервував гнилу систему і замість дієвих змін зробив косметичну реформу, і ще більше я не схвалюю дії Зеленського , який повертає старих потвор у владу таких як Татаров і , на мою думку, здає Україну ху*лу!По іншому я не можу називати цю тварюку.
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30.01.2021 18:40 Ответить
Я повністю з вами згідна. Тільки я мала на увазі роботу нормальних поліцейських, а виродки. яких ви назвали -- це виключення з правила. Таких досить і серед цивільних громадян.
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30.01.2021 19:58 Ответить
Вибачаюсь , але я впевнений що нормальних поліцейских майже немає.В мене є один знайомий ,який працював ще у міліції 3 роки.Я цьго навіть не знав ,а коли довідався,спитав чого він пішов з цієї роботи.Відповідь була - щоб залишитись людиною. І він мені розповів хто там працює і як! По перше він почав пити , не відчувати нічого, бо його заставляли робити такі речі , що на голову не налазять .Наприклад обчистити труп це просто необхідність і коли він відмовлявся , то йому казали -треба,усі так роблять . На загал випливають тільки рідкі кричущи факти , а по суті це болото у яке затягнута вся структура поліції. І коли мені кажуть ,що пройшла реформа , я згадую слова Авакова ,коли він казав, що звільнено 14% , старих кадрів. Але ж 86 залишилось , а скільки потім за допомогою таких же продажних суддів повернулось? Я завжди наводжу один приклад. Що буде , якщо у здоровий і чесний коллектив затешеться якась падлюка ? Вона не зможе там працювати , або сама піде ,або її підуть .Нормальні люди не стерплять її. Але і навпаки також буде те саме.Чесна людина ,не зможе працювати у колективі , де всі аморальні і не є людьми.Або вона піде або її підуть ,або вона стане як усі! Тепер питання,Аваков розбавив діжку дьогтю ложкою меду ,нехай навіть самого кращого!Питання - що у діжці? Я вам відповім - хтось пішов ,бо не зміг працювати , а хтось став як 86% ! Не було реформи! Такий самий стан у судах ,у прокуратурі , в інших державних органах , де звикли брати хабарі і плювати на нас з вами! І я вам скажу , що тільки заміна не менше 90% усіх цих тварюк змінить ситуацію . Тільки тоді усі ці коллективи самооочистяться , бо більшість буде чесною . Тому я дуже скептично відношусь до усього що у нас в країні робиться.І ніхто мене не переконає ,що можна навчити вовків їсти капусту а не овець.
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31.01.2021 00:06 Ответить
Я тільки уточню, що цей фуфел фучеджи у той час був начальником обласного УВС. Скоріш за все був на прикормі у Придністров'ї, як агент впливу, куди і базперешкодно втік після відомих подій. Не думаю, що він зараз заробляє махаючи кийком - знову ж таки вік. На свій вік він "заробив" тут як мусор.
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30.01.2021 09:16 Ответить
мені з історії згадується прутський похід петра 1, коли він гнався за карлом 12, так його в степах бессарабії взяли у полон, бо місцеві чи то місцеві болгари, чи то місцеві гагаузи підпалили траву на берегах річки Прут, і весь обоз залишився без корму і почався голод. і петро 1 відкупився від турок а карла таки навіть в польщі не догнав, бо був без війська і поляки його евакуювали безкоштовно. схиляєтесь перед омоном, то ця структура утворена спеціально, щоб вбивати у голови плебса прописні істини-вождь завжди правий. І не важно хто вождь Путін, Лукашенко, Янукович. а в Україні вже аваков нагадує хохлам, що він не допустить висмоктаних з пальця масових заворушень. Колись у ваших краях гарцював аттила, то після його смерті його ж воїни порубали на куски всіх його нащадків. а тепер це просто зов предків. возвели в кінці 80 полудурки з цк кпсс культ сили і крові в закон, тепер і маєте династії. Їх п... кого бити руських, прибалтів, білорусів, українців, казахів,калмиків .а от в Молдавії їх щось не чути і Болгарії і Румунії також
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30.01.2021 12:56 Ответить
Я внесу одне уточнення: нащадки Аттіли - мадьяри, які його шанують і гордяться ним. Але і ми повинні памятати що цей народ відмітився під час Другої світової війни і в Україні, окупувавши її частину, зокрема Тернопільську, Івано-Франківську області. Вояки з них були ніяки, а мародерили місцеве населення по-дорослому.
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30.01.2021 15:11 Ответить
Не тільки "мародерили", але і убивали і гвалтували. А ще не забуваємо про потоплену у крові Карпатську Україну. Мадяри - мерзопакосний народець...
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30.01.2021 18:01 Ответить
Мене завжди дивувало і дивує, коли мадяри в особі Орбана чи йому подібних починають щось від нас вимагати, а наші високопосадовці разом з дипломатами при цьому, якщо не мовчать, то так стиха і ліниво огризаються. Замість того, щоб стукнути по столу і сказати, що ми все пам'ятаємо і вимагаємо компенсацій і всього, що при цьому додається за роки окупації.
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30.01.2021 19:14 Ответить
коли у 1956 році під час венгерського майдану вибирали майбутнього вождя угорців, там ціла комісія від політбюро ( навіть був молотов та маленков) переглядала кандидатури. Андропов (тоді помічник члена політбюро куусінена) запропонував кандидатуру кадара (якого напередодні випустили (як завжди) з тюрми) на бесіді у москві хрущов спитав -а що будемо робити з попередником (ракоши). Кадар відповів історичною фразою-МИ ПРИЙШЛИ ІЗ-ЗА УРАЛУ, ТО І ВІДПРАВТЕ ЙОГО ТУДИ. їх жорстокість на теренах України та тодішнього северного рейху бере початок з часів так званої громадянської війни. частина угорців не поїхала додому а залишилась виконувати інтернаціональний долг на цих теренах особливо на уралі. ВЧК використовувало латишів(Дзержинський) Антонов овсеенко - китайців, які працювали на шахтах донбасу та в портах України. Свердлов -угорців та хорватів. Потім у 1940 році за те, що їм гітлер віддав трансільванію, воювали за нього. вояки ніякі, доручили поліцейські функції це їм до вбодоби було - одні звірства. потім перекинули в сербію, теж саме. і зараз, в європі починають вказувати, що їх реноме визначальне. Присоромили, сіярто перестав базікати, однак все одно тягнуть ласту за путіна у історичному фільмі захар беркут показано, як половці (братній народ угорців) пробивався у теплі краї. навіть партію свою назвав орбан по російські похабно. В них претензії не тільки до україни, вони всі все пригадують.
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30.01.2021 23:01 Ответить
Направте свій гнів на агентів фсб в парламенті і в ОП, а також в сбу, судах і дбр. Бо знайшли "козла отпущения".
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30.01.2021 13:20 Ответить
Ви не знаєте болгарів, шановна пані..., особливо в місцях їх компактного проживання. Це ватники-сєпари з тою різницею, що поруч немає Болгарії чи Росії. Вони не сприймають і при любій нагоді протидіють усьому українському. Болгари - боягузи. Вони віками служили туркам (чи хтось плекає ілюзії, що болгари 400 років тільки "воювали за свою незалежність", як вони друкують у своїх історичних документах? Турки століттями лише тримали в Болгарії свої невеликі гарнізони яничарів, а решту "адмін-репресивної роботи" виконували самі болгари - керували, грабували, гнобили, здавали власний народ). Болгари вірно служили Третьому Рейху, були у стані війни з СРСР. Після "асвабаждєнія" Півдня Одещини (зі вказаною тут Василівкою...) болгарів і гагаузів не мобілізовували до Червоної Армії з мотиваціє "склонни к прєдатєльству". НІЧОГО не змінилося досі. Т.з. "день пабєди" в містах Півдня Одещини болгари святкують, як "пабєдітєлі"! Установка така - "хахли - прєдатєлі" а болгари - "пабєдітєлі". Тому ці кіменчеджі-фучеджі-маркови-кіссе-плачкови і К - це генетично закладені породження: повторюся: при наявності спільного кордону з РФ чи Болгарією ми б мали великі проблеми на Півдні Одещини з цим народцем...
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30.01.2021 13:51 Ответить
как по мне, рожа как у дибила
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29.01.2021 20:04 Ответить
Лапочка, свою покажи, а мы оценим.
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29.01.2021 21:08 Ответить
Человек в здравом уме вообще в нашу мусарку пойти работать не может, только бездельники воры и садисты
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30.01.2021 16:24 Ответить
Твари тварей подбирают... У этой гниды ни чести ни родины...
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29.01.2021 20:05 Ответить
они собаки беспородные, что с них взять?
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29.01.2021 20:07 Ответить
Так, підібрали собі клоуна. Самі проти себе проголосували, отакий народец! Мабуть, такого більше в світі немає. Ганьба і горе.
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30.01.2021 18:17 Ответить
дальше Сев. Корея его примет ну или хейло Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко - Цензор.НЕТ 8380
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29.01.2021 20:06 Ответить
Справжні колишні беркутівці палити із гранатометів сєпарські танки під Слов"янськом... А це гівно без роду-племені, готове за гроші вилизувати жопу фюрерові Лукашенку...
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29.01.2021 20:06 Ответить
Хороший "фюрер". А ходила брехня, що Лука за рашу. А подивіться, який палац Незалежності збудував... В Україні є лише Майдан, та й той ходить із рук в руки.
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30.01.2021 05:54 Ответить
Там постоянно экскурсии проводят,может и я схожу.
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29.01.2021 20:13 Ответить
У складі групи кгб?))
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29.01.2021 20:20 Ответить
Бутылку свою не забудь
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29.01.2021 21:05 Ответить
Грек чи гагауз?
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29.01.2021 20:13 Ответить
Манкурт.
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30.01.2021 07:57 Ответить
ці кімінчіжі з якого куреня?
приблуда,зайда...
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29.01.2021 20:14 Ответить
Мова - це зброя. Анекдот пригадався.

Закарпаття. Їде автобус з туристами. Зупиняється біля джерела під горою, всі виходять, починають пити воду. Старий гуцул, побачивши це починає бігти з гори і кричить:
- Люди!!! Не пийте води, вона отруйна!!!!
Але ті його не чують. Він продовжує кричати:
- Люди!!! Не пийте води, вона отруйна!!!!
Але вони ніяк не реагують. Нарешті, підбігши до них він каже:
- Люди! Не пийте води, вона ж отруйна!
- Что вы говорите, отец? Мы вас не понимаем!
- Я говорю, пейте медленно, вода холодная!

Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко - Цензор.НЕТ 7937
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29.01.2021 20:21 Ответить
Недобитки из беркутни прямо на расхват среди соседских царьков...
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29.01.2021 20:26 Ответить
ну кто в 2014 кричал "наших мальчиков бьют",те сейчас имеют счастливую возможность самим отхватить
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29.01.2021 20:28 Ответить
як не кричали бульбануті сябри ,що не майдануті,все одно були 3.14зджені .
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29.01.2021 22:13 Ответить
Ну, Гыг с Вами, своїм коментом попав, що називають не у брову, а в око. Пояснюю. Ще до війни спілкувався з сім'єю по-моєму з Вітебська в ОК. Коли у нас почався Майдан і всі ті події білоруска помістила на своїй сторінці досить відоме фото там де від влучного кидка коктейлем загорівся беркутівець і встиг зняти шолом з підписом "Максимальний репост дивіться що у них людей живими спалюють " і далі негатив. Цікаво, що вона сьогодні написала під цим фото?
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30.01.2021 19:52 Ответить
так отож...
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30.01.2021 20:24 Ответить
Настоящий мусор!!!!!!!
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29.01.2021 20:29 Ответить
Вся бессарабская часть Украины это глубокий ватный совок. Забытая всеми кроме рыгов часть Украины.
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29.01.2021 20:42 Ответить
Не надійтеся, що у авякьяна служать кращі.
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30.01.2021 06:04 Ответить
У авакяна служат всё те же, кто живет рядом с нами. Их не селекционируют и не ищут в других галактиках. Это очередной срез общества. Как и везде, есть как вменяемые так и откровенные мерзавцы.
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30.01.2021 12:44 Ответить
Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко - Цензор.НЕТ 7695 .Якраз ригами і - забута,, бо саме вони там завжди були владою , керували в тому регіоні , і зацементували там той - ватний совок .
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29.01.2021 21:00 Ответить
Так у него морда-лица беларуса.
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29.01.2021 21:07 Ответить
Багато честі, обговорюєм мусора так завзято. Такі червонопері служитимуть любій владі -
навіть сатані.
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30.01.2021 14:30 Ответить
тупа тварина. манкурт. бидло на службі у людожерів...
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30.01.2021 14:39 Ответить
Бей народ и дальше,рано или похдно сам здохнешь как собака на чужбине. Хотя для таких собак - где кормят,там и дом.
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30.01.2021 21:32 Ответить
 
 