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взятка (5956) Нацполиция (15727) Харьковщина (4113)

На Харьковщине майор полиции задержан на взятке 4 тыс. долл. за закрытие дела о мошенничестве, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали на взятке оперуполномоченного отдела криминальной полиции одного из райотделов ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

На Харьковщине майор полиции задержан на взятке 4 тыс. долл. за закрытие дела о мошенничестве, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что в декабря 2020 года майор Немышлянского отдела полиции, действуя в сговоре с другими должностными лицами этого отдела полиций, вымогал взятку за принятие решения о закрытии уголовного производства и непринятии мер правового реагирования в дальнейшем. Речь шла о закрытии дела по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

29 января оперуполномоченный был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки в сумме 4000 долл. от участника уголовного судопроизводства за принятие необходимого решения.

На Харьковщине майор полиции задержан на взятке 4 тыс. долл. за закрытие дела о мошенничестве, - прокуратура 02

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Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Майор. Какие тупые бывают майоры. Реально: майор мог предположить: его пасут? МСог! Более того- был просто обязан. Однако, он навалил свой половой орган, на это. Жаль, что его не расстреляют. Ненавижу тупых майоров.
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29.01.2021 20:51
+2
ой, яка несподіванка
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29.01.2021 20:54
+2
То такий майор, селюк без справжньої освіти, мабуть тягнувся паровозом за якимсь очільником, а тут грошей захотілось, біс його попутав, от і спокусився
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29.01.2021 20:56
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Майор. Какие тупые бывают майоры. Реально: майор мог предположить: его пасут? МСог! Более того- был просто обязан. Однако, он навалил свой половой орган, на это. Жаль, что его не расстреляют. Ненавижу тупых майоров.
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29.01.2021 20:51 Ответить
То такий майор, селюк без справжньої освіти, мабуть тягнувся паровозом за якимсь очільником, а тут грошей захотілось, біс його попутав, от і спокусився
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29.01.2021 20:56 Ответить
Нью мусора берут все , при чем так что старые менты нервно курят в сторонке.
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29.01.2021 21:44 Ответить
если бы брали! выдавливают за кадык с тех же кого сами подставили! Харьков и Одесса лидируют в этом! работают в связке с оптовыми дилерами , которые сдают студентов лохов-распространителей! опять же в связке с "быстрыми кредитами", как с наводчиками. Но кому эта схема интересна?
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29.01.2021 22:12 Ответить
ой, яка несподіванка
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29.01.2021 20:54 Ответить
ну хоть не одной купюрой?
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29.01.2021 21:15 Ответить
учителям позавидовал...
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29.01.2021 21:28 Ответить
А теперь сравните , этот майор взял 4 косаря за то что мошенника решил отмазать , то есть не слишком тяжкое преступление . А нам парят что когда задержали полкана из СБУ он то же 4 косаря передавал , но только яко бы за убийство генерала СБУ . Вам не кажется , что такой бред могли только у Осла Оманского придумать. Очень бы мне хотелось увидеть того киллера который работает в рассрочку и вместо 50% то есть 25 штук , берет только 4, это какой то киллер- альтруист прямо .
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29.01.2021 21:43 Ответить
это борьба за потоки ...внутривидовая борьба.
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29.01.2021 22:13 Ответить
Так в том и прикол , что борьба идет за миллиарды баксов , а нам парят , что кого то там собрались валить за 4 копейки.
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29.01.2021 22:17 Ответить
Доки не буде виборів на конкурсній основі районих начальників і дільничних громадянами, це буде творитись перманентно і вічно: хабарі, наркотрафіки, борделі, рюкзакі наліво, чмиріння ділків, і все під крилом і оком МВС.
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30.01.2021 06:21 Ответить
 
 