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Запорожье (2339) история (1997) Круты (99)

Героев Крут поименно вспомнили в Запорожье. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Запорожье состоялась акция ко Дню памяти героев Крут, в которой приняли участие около сотни горожан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники акции с факелами и плакатами с надписями "Помни героев Крут", "Слава Героям Крут" прошли по центральному проспекту города - от площади Маяковского до площади Героев Революции.

"Мы можем провести очень четкую параллель с настоящим. Как и 103 лет назад, активная и небезразлична молодежь с оружием в руках защищает независимость уже сегодняшнего независимого Украинского государства, а власть продолжает пытаться договориться с врагом, каким образом достичь мира. Мир достигается в бою. Мир достигается путем победы над врагом. Сегодня мы хотим провести факельное шествие в честь тех, кто стал в те бурные годы в защиту независимого молодого Украинского государства, и также провести шествие с благодарностью всем, кто сегодня защищает, защищал ценой своей жизни, своего здоровья. Хотим фактически этим почтить и показать, что мы готовы и держим и оружие, и флаг прочно в руках, и будем делать это и в дальнейшем", - рассказал один из организаторов акции, ветеран боевых действий в Донбассе Михаил Пирог.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шествие завершилось на площади Героев Революции митингом, во время которого участники акции зачитали вслух имена погибших под Крутами. Также активисты почтили минутой молчания всех, кто положил свою жизнь за независимость Украины, и возложили цветы к памятнику Героям Революции Достоинства.

103 года назад, 29 января 1918 года, состоялся бой под Крутами - вблизи небольшой железнодорожной станции в нынешней Черниговской области. Тогда около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев армии большевиков.

Также на Цензор.НЕТ: "У полі під Крутами": львовские лицеисты сняли клип, посвященный 103-й годовщине легендарного боя. ВИДЕО

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Героев Крут поименно вспомнили в Запорожье 02
Героев Крут поименно вспомнили в Запорожье 03
Героев Крут поименно вспомнили в Запорожье 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Героям слава ! Слуга зеленская и его камарилья ,даже вспомнить не удосужилась , НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ Украины на все времена !
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30.01.2021 00:02
+20
Героям Слава!

Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8077
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30.01.2021 00:14
+17
Була би тоді справжня армія то хто зна як би історія усієї Європи склалася. Як і у 2014-му.
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29.01.2021 23:58
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Була би тоді справжня армія то хто зна як би історія усієї Європи склалася. Як і у 2014-му.
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29.01.2021 23:58 Ответить
Героям слава ! Слуга зеленская и его камарилья ,даже вспомнить не удосужилась , НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ Украины на все времена !
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30.01.2021 00:02 Ответить
Героям Крут і України Слава! А баригам -ж2 , корупціонерам капець.
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30.01.2021 07:44 Ответить
Троляка, щось мені підказує, що ти про "настоящіх гєроєв украіни" зовсім недавно заговорило та й то, з певною метою.
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30.01.2021 08:16 Ответить
Zaporizhzhia,molodci ! Slava nashim Geroyam KRUT !
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30.01.2021 00:07 Ответить
Героям Слава!

Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8077
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30.01.2021 00:14 Ответить
Вже скоро 100 років, а героїв Крут ще ніхто в Україні не перевершив. Були в Україні колись українці.
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30.01.2021 00:18 Ответить
Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго-довго кров степами
Текла-червоніла.
Текла, текла, та й висохла.
Степи зеленіють;
Діди лежять, а над ними
Могили синіють.
Та що з того, що високі?
Ніхто їх не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.
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30.01.2021 00:22 Ответить
Більш оптимістично.
Досі степ гуде луною...
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4
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30.01.2021 00:38 Ответить
Краще скажи, чому в Українї так радо вітають дати поразок, і не святкують перемог? Раніше було не так: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-52589650
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30.01.2021 00:46 Ответить
може тому, що справжніх перемог було обмаль. а поскиглити це наше все...не знаю.
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30.01.2021 00:49 Ответить
Перемог було не мало. Просто правлячій мафії перемога українців і України не вигідна.
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30.01.2021 00:55 Ответить
73-м % не выгодна Украина! Как в 1918-1920, так и в 2014-2019 (1657,1709,1775)! Только активное меньшинство делает эти маленькие победы, которые с течением столетий стают просто огромными победами и дают наснагу наступному поколінню активних людей розпочинати боротьбу знову!
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30.01.2021 10:23 Ответить
ну это бред.
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30.01.2021 22:37 Ответить
Тогда как можно обьяснить период Руины, полтавскую битву, разрушение Чигирина, разрушение Сечи, бунт большевиков в Киеве в период боев под Крутами и так далее, тому подобное....?
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30.01.2021 22:51 Ответить
Отсутствием государственности и слабым управлением. Некомпетентностью верхушки в вопросах государственности. Слабое управление - это когда верхушка постоянно обсырается, и обсырает других. Сильное управление - это когда верхушка не только не обсырается, а и помогает другим не обосраться. В общем, проблема древняя, актуальная и для сегодняшней украинской верхушки.
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30.01.2021 23:19 Ответить
Верхушка это - срез общества!
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31.01.2021 00:05 Ответить
И кстати...Порошенко сделал даже больше Хмельницкого и Мазепы...а теперь думай - это большая или маленькая победа?!
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31.01.2021 00:54 Ответить
Я так и знал! Все ваши потуги не стоят ничего! Сейчас пришла пора очередной Руины! Ну ладно! Прийдут слудующие поколения, которое...надеюсь сделают, хоть что то (хотя и не уверен)
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31.01.2021 01:28 Ответить
Він визнавав, що переможцями були поляки.

"Не наш командир робив перегляд військам і приймав дефіляду. Ми були в ролі чемно запрошених гостей, але не господарями. Присутність французів і японців ще більше пригнічувала нас", - пише вояк
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30.01.2021 00:55 Ответить
Тобто, якщо проти більшовиків воювала ціла коаліція - то звільнення Києва - це не українська перемога? А поразка слабкоорганізованих студентів - це видатна подія. Де логіка?
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30.01.2021 01:02 Ответить
Це я вам навів уривок с статті на , яку ви посилаєтеся
Це слова воїна , який приймав участь у тому параді
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30.01.2021 01:14 Ответить
Були й інші думки. Як тоді, так і тепер Україні була потрібна військова допомога. Лише тоді вона була активною, і думка якогось воїна, яку навмисне вставили, щоб показати, що то не Україна воювала проти Росії, а то поляки чи німці. А Українці - це не переможці, а герої Крут, яких закатували більшовики.
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30.01.2021 01:26 Ответить
Тільки , якщо би ми перемогли , залишилися би тоді без західних земель , які би відійшли Польщі Надо було петлюрі проти Скоропадського не виступати і не прийшлося би бігтати по світу шукати союзників
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30.01.2021 01:35 Ответить
По суті, Україна програла, переможця не виявилось. Україну поділили навпіл Росія і Захід.
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30.01.2021 01:40 Ответить
Одного туманного ранку,
коли сонце сходить так поволі
Після битви під Крутами
Вмирав її молодший син, мужньо, як воїн
Крізь сльози вона й сьогодні чує його голос

Ма, якщо б прожити знов життя
Якщо б мій шлях не мав кінця
Якщо б вогонь не гас в серцях То я б!
То я би все віддав лише
Щоб обійняти знов тебе

Остання посмішка полинула
та застигла на його обличчі
Життя промайнуло в одну мить перед очима
Немов у дитинстві
Його торкнулися руки матері
У свої останні хвилини він почув її плач

Мій син, якщо б вернути час назад
Якщо б не сльози на очах
Якщо б здолати свій страх То я б!
Я б віддала усе лише
Щоб обійняти знов тебе
Сокира перуна - 29 січня
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30.01.2021 00:31 Ответить
Слава Героям!
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30.01.2021 03:25 Ответить
В Запорожье ? Они то каким боком к Крутам?
Там в это время была Вольная территория, под предводительством Нестора Махно!
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30.01.2021 08:27 Ответить
Це Україна!
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30.01.2021 08:36 Ответить
Т.е. Запорожье, Мелитополь, Никополь ... - не Украина ? Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 1892
Республика просуществовала 3 года, пока коммуняки ...
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30.01.2021 08:41 Ответить
Бо вони УКРАЇНЦІ (!) , все просто
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30.01.2021 08:51 Ответить
Респект вам шановні мешканці Запоріжжя !!! Поки є такі люди як ви, нічого не втрачено! Слава Україні !
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30.01.2021 08:50 Ответить
А примерно в это время в Запорожье:
"К началу октября 1917г.(Ленин токо "делал" Революцию) на помещичьих и кулацких зпмлях из сельхоз-рабочих и беднейшего крестьянства мы в районе Гуляйполя организовали четыре сельхоз-комуны, общим числом свыше 700 человек" / В. Белаш(НачШтаба РПАУ(махновцев)/ "Дороги Нестора Махно"
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30.01.2021 09:24 Ответить
А в Германии украинская диаспора провела акцию ко Дню памяти героев Крут или лучше по пивасику? Героїв Крут поіменно згадали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 973
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30.01.2021 11:37 Ответить
А воно тобi тре Вася ? Сиди собi на диванi дуй свiй пивасик i не задавай тупих питань
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30.01.2021 18:31 Ответить
Молодці!!!!
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30.01.2021 12:44 Ответить
а ворог не змінний на протязі віків
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30.01.2021 21:25 Ответить
Слава Героям!
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10.02.2021 10:02 Ответить
 
 