Один человек погиб, трое травмированы в результате ДТП на Виннитчине, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На автодороге между городом Гайсин и селом Кисляк 29 января столкнулись ВАЗ 2109 и Land Rover.
По предварительной информации следствия, 41-летний водитель ВАЗ 2109, житель с. Кисляк, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Land Rover, за рулем которого находился 30-летний житель с. Гунча, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
В результате ДТП 64-летняя пассажирка ВАЗ получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.
Водитель этого автомобиля и еще двое его пассажиров, 64-летний мужчина и 47-летняя женщина, с разной степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы.
"У водителей отобраны образцы крови на содержание алкоголя. На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции провела первоочередные следственные действия. Причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
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Я бы еще понял, если бы написали Виннетчина - можно было бы предположить, что это земля обитания вымышленного вождя апачей Виннету,
а иначе букву Т в слове Винниччина объяснить невозможно.
Опять кацапские 50 летние ВАЗЫ !!!!
Пока Украина не задыхается от этого непотреба , люди не смогут жить по европейски и иметь хорошие авто .
Это как в квартире старый мотлох - он не даёт дышать
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Почти 20 лет отечественный производитель ЗАЗ (корпорация «УкрАвто» Тариэла Васадзе - авт.) имел преференции от государства. По данным издания «Бизнес Цензор», с 1998 по 2005 год ЗАЗ не платил НДС, с 2005 по 2009 год действовала пошлина на ввоз авто в размере 25%. После 2009 года ЗАЗ получил фору за счет введения акциза на бывшие в употреблении авто, а с 2010 по 2013 год действовал экологический сбор.
Интересы своего производства в ВР ЗАЩИЩАЕТ собственник автоконцерна - Тариэл Васадзе Именно он в 2009 году внес предложение повысить таможенные пошлины на заседании правительства.»
ИМЕННО ОН НАНЁС УДАР ПО ЕВРОБЛЯХАМ , передрав российское таможенное законодательство
В ЕС никто деньги в трехлитровой банке не держит , а просто берет в кредит нормальную авто. КРЕДИТ ПОД 1-5% ГОДОВЫХ и на 15 лет.
Вы явно не в курсе этих тем, и предалагаете старый совковый метод - КОПИТЬ ГОДАМИ НА АВТО
Я пытаюсь Вам объяснить , ЧТОБЫ ВЫ ПОНЯЛИ, что в ЕС не морозят деньги под подушкой годами на авто. При зарплате 1000 евро в месяц - человек спокойно берет авто в кредит и СРАЗУ НА НЕМ ЕЗДИТ .
В Украине ЖЕ К ГРАБЕЖУ УКРАИНЦЕВ причастны не только АВТОБАРЫГИ , но и БАНКИРЫ
вопрос с кредитами в нашей стране связан не столько с выгодными/невыгодными условиями, сколько с вопросом стабильности заработка. скажем в 2019 я сделал около 3 миллионов гривен оборота, а в 2020 - до миллиона даже не дотянул, ФОП на 3ей группе, 5%+ЕСВ, ИТ консалтинг, аутсорс, разработка программно-аппаратных комплексов, и многое другое смежное в этой сфере.
54 евро в месяц - и Вы ездите на нормальной авто 😀😀😀
https://www.aaaauto.sk/bmw/
Сегодня в Украине купить российскую машину можно, например, через «Укравтоваз». ЧАО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» записан на собственника корпорации «УкрАВТО» Тариэла Васадзе и кипрский офшор ЕЛ ЕЙ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД.
«Вдумайтесь, вы покупаете этот автомобиль - обгащаете олигарха Васадзе. Олигарх Васадзе отправляет деньги в Россию-матушку, а там за эти деньги производят автоматы, мины и другие виды вооружения, которые потом применяются против наших с вами соотечественников, - говорит посетитель автосалона Сергей Шишкин, - Вы видели автомобили, которые везут раненых с передка по набережной в Днепре? Вполне вероятно, что в них стреляли из оружия, которое было сделано на деньги, полученные с продажи вот таких корчей».