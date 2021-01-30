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Два человека погибли при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Утром 30 января в результате пожара в доме в селе Новопавловка Межевского района погибли два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар произошел одноэтажном жилом доме в частном жилом секторе на улице Центральной в селе Новопавловка Межевского района Днепропетровской области.
Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела двух человек - женщины, 1931 года рождения, и ее сына, 1955 года рождения. Также огнем повреждено домашнее имущество.
Пожар локализован в 8:36 и ликвидирован в 8:44.
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показать весь комментарий30.01.2021 20:16 Ответить Мне нравится 0
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