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Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудницу Свалявской райгосадминистрации уличили в получении 500 долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По предварительной информации, чиновница за 500 долларов должна была способствовать в принятии решения в пользу местной предпринимательницы. Речь шла о предоставлении разрешения на размещение пункта обмена валюты", - рассказала пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры.

При получении денег женщину задержали. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении ей о подозрении.

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Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура 01
Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура 02

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
колядовала б миллионами - никто бы не трогал
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30.01.2021 20:31
+8
Татарова с коррупцией более 80 лям не трогают - даже от работы не отстранили,а тут те новость взятка 500 зеленых мелкой чинуши...шапито рулит!!!
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30.01.2021 21:30
+6
С такой взяткой ей будет стыдно показаться в приличном камерном обществе. Люди будут смеяться.
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30.01.2021 20:36
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колядовала б миллионами - никто бы не трогал
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30.01.2021 20:31 Ответить
ви що-всерйоз?
сумма вражає... Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6488
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30.01.2021 20:31 Ответить
Якось непатріотично брати хабарі в іноземній валюті
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30.01.2021 20:32 Ответить
Я, навіть, скажу "небезпечно", тому, що то валюта США. Можна під юрисдикцію США попасти, ну, як Фірташ, який доларами хабарі роздавав в Індії Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2685
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30.01.2021 20:47 Ответить
тать не в дерев"яних видав Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5422
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30.01.2021 20:58 Ответить
бізуно
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30.01.2021 21:15 Ответить
Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500

=============================
был пиратом жадным Билли ))
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30.01.2021 22:45 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять. (с)
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30.01.2021 20:33 Ответить
С такой взяткой ей будет стыдно показаться в приличном камерном обществе. Люди будут смеяться.
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30.01.2021 20:36 Ответить
треба було не доларами брати ,а ********* Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9441
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30.01.2021 22:47 Ответить
Мало взяла бо треба ж на Київ передати, от вони й приїхали, а оказалось тілки для себе на трусики нові брала!
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30.01.2021 20:38 Ответить
дешевка
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30.01.2021 20:42 Ответить
Зганьбила високе звання держслужбовця такою малою сумою.
Ганьба!!!
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30.01.2021 21:41 Ответить
Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9026
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30.01.2021 20:42 Ответить
Ну, все, тепер з корупцією покінчено, якщо уже арештовують за хабар у $500 Чиновницю райадміністрації на Закарпатті затримано на хабарі в $500, - прокуратура - Цензор.НЕТ 716
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30.01.2021 20:43 Ответить
А прокуроры-то деньги проверяют - не фальшивые ли.
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30.01.2021 20:45 Ответить
Зуюожіння сквозне. Навіть хабарі як в Руанді.
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30.01.2021 20:51 Ответить
Потрібно героїчно нагородити цих співробітників.Бо он яке взятище,що навіть по суспільному показують.
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30.01.2021 20:57 Ответить
В Свалявском районе коррупция - обычное дело. Много гостиниц на минеральных водах и заводо мин воды - потому чиновники привыкли их доить
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30.01.2021 21:01 Ответить
Вот зараза так таксу сбивает , прямо демпенгует , все чиновники в шоке.
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30.01.2021 21:01 Ответить
зеленому респект- подолав головного корупціонера. татаров з єрмаком можуть спати спокійно.
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30.01.2021 21:07 Ответить
Татарова с коррупцией более 80 лям не трогают - даже от работы не отстранили,а тут те новость взятка 500 зеленых мелкой чинуши...шапито рулит!!!
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30.01.2021 21:30 Ответить
тетя кака
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30.01.2021 21:31 Ответить
Борьба с "ветрянными мельницами"! Пока ЧИНУШИ , имеют полномочия что-то там "РЕШАТЬ", а не тупо выполнять, что должно быть четко расписано по инструкциям и законам (от их мнения ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ, реальная роль ЧИНУШ в настоящей РЕСПУБЛИКЕ ГРАЖДАН - записывать и исполнять решения ГРАЖДАН) до тех пор НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, вся нынешняя система ПРИНЦИПИАЛЬНО ПОРОЧНАЯ!
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30.01.2021 21:35 Ответить
$500 - это чисто поржать? вон зеленский с корешами украл 10 млрд на большой стройке и никто его не задерживает, все по закону. А муж венедиктовой, "законно" получил миллион и все с точки зрения законов. Ведь правда, зебилы?!
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30.01.2021 21:39 Ответить
Цікаво, в яку суму оцінять індульгенцію-заставу?
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30.01.2021 21:43 Ответить
Выгнать с позором за демпинг!
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30.01.2021 21:47 Ответить
Если бы в Украине желали бороться со взятками, то давно бы ввели 20 кратный штраф от суммы взятки дополнительно к другим наказаниям. С погашением имуществом, акциями итд.
Компенсировать затраты Бюджета на раскрытие и содержание служб
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30.01.2021 22:42 Ответить
И в придачу 25 лет отдыха на нарах. И взятки закончились.
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31.01.2021 09:39 Ответить
Навіть не смішно...
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31.01.2021 00:12 Ответить
Это явно её такса за ночь.
Девочка кормит семью как может....
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31.01.2021 01:33 Ответить
Вы не забывайте что это может быть подстава.Кому то очень нужно ее место.Да и кто деньги в кабинете берет.
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31.01.2021 09:42 Ответить
Какое горе быть украинцем...
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31.01.2021 11:52 Ответить
500 баксов не взятка. Это так, подарок на цветы и коробку конфет. У нас взятки начинаются с 500 тысяч зеленых, тем более в госадминистрации
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31.01.2021 12:26 Ответить
 
 