Чиновница райадминистрации на Закарпатье задержана на взятке в $500, - прокуратура. ФОТО

Сотрудницу Свалявской райгосадминистрации уличили в получении 500 долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По предварительной информации, чиновница за 500 долларов должна была способствовать в принятии решения в пользу местной предпринимательницы. Речь шла о предоставлении разрешения на размещение пункта обмена валюты", - рассказала пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры.

При получении денег женщину задержали. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении ей о подозрении.

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