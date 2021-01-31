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Львов (4431) донецкий аэропорт (538)

Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта, созданную в честь "киборгов", установили в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого во Львове.

Как сообщает корреспондент Укринформа, церемония открытия башни прошла в субботу, 30 января, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие приурочили к шестой годовщине трагических событий в Донецком аэропорту.

Полутораметровую металлическую башню установили на центральной аллее парка. Внутри инсталляции находится лампадка как вечная память о героях, которые не вернулись из Донецкого аэропорта. Вокруг башни расположены информационные стенды с воспоминаниями ветеранов ДАПа, здесь же находятся Qr-коды со ссылками на видео обороны аэродрома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-"киборгам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке 01
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке 02
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке 03
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке 04

Также смотрите: В Днепре почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке 05
Фото: Людмила Гринюк. Укринформ

Башню спроектировал и изготовил работник Парка культуры, кузнец Михаил Талама, а деньги для ее установки собрали работники парка.

Это уже не первая инсталляция, которую устанавливают здесь за волонтерские средства в память о защитниках Украины, в частности, еще с прошлого года в парке воплощают проект "Календарь войны".

"Это не статичный габаритный памятник, а инсталляция, которая меняется в соответствии с событиями на фронте - не только трагических, а тех, которые прежде всего показывают мощь и закалку украинского войска. Первой мы установили копию самолета Ил-76, который был сбит боевиками возле Луганска. Впоследствии - инсталляцию о событиях в Зеленополье, а затем - к годовщине Иловайска. Башня Донецкого аэропорта будет четвертой. Следующими планируем установить к годовщине Дебальцево и к годовщине гибели генерал-майора НГУ Сергея Кульчицкого", - сообщила пресс-секретарь Парка культуры Ирина Волк.

Смотрите также: В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА. ФОТОрепортаж

Копии и инсталляции к памятным военным событиям сохраняются в Парке культуры, но администрация планирует передать их во львовский Дом воина.

На открытие инсталляции пришли более сотни человек, среди них - "киборги", ветераны АТО/ООС, родственники погибших героев, власть и общественность.

Напомним, во время обороны Донецкого аэропорта с сентября 2014 года до января 2015 года погибли 109 военных.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+24
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке - Цензор.НЕТ 9532
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30.01.2021 22:57
+20
Вся Україна вболіває, але не малороси та їхній півшостий пріпіздєнт.
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30.01.2021 23:05
+12
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке - Цензор.НЕТ 7907
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30.01.2021 23:03
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В Питере во всю кипит подготовка к завтрашним оппозиционным акциям
https://www.youtube.com/watch?v=1HjwRA1lXC0
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30.01.2021 22:55 Ответить
Та най там їх кров нагла заллєє разом з їх опозиційов.
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30.01.2021 23:00 Ответить
Greta Kinuo - "....во всю кипит подготовка......."

"Рой": Очень точно охарактеризовал современное общество свино-собак. Золотые слова о говняном населении фауны зловонного рюССкого мира!

Вам уже никто не поможет и никто вас не спасёт!
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30.01.2021 23:43 Ответить
Ти влізла щоб перевести стрілки на іншу тему? Пшла вон.
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31.01.2021 00:06 Ответить
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке - Цензор.НЕТ 9532
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30.01.2021 22:57 Ответить
А шо? У Лємберга грошей на більший нема?
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30.01.2021 22:58 Ответить
А ти там був, що такі претензії закидаєш? Читай що написано - встановлено за волонтерські гроші.
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30.01.2021 23:28 Ответить
Та це скот руснявий
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30.01.2021 23:37 Ответить
Шляґ би тебе трафив, кров би ті нагла заллєла. Хто руснявий?
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31.01.2021 00:44 Ответить
Ні не був.Зато я був в 89-му як відкривали першу братську могилу на Покутті. А шо за курва маць? У Львові нема грошей на більш монументальнй знак на згадку про героїв України?
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31.01.2021 00:49 Ответить
Чудове питання, і я дуже радий що ти його підняв. Молодець. Це правильно. Обов'язково напиши коли отримаєш відповідь від офіційних джерел.
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01.02.2021 16:31 Ответить
боляче...
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30.01.2021 22:58 Ответить
Боляче родичам загиблих, а українцям прикро, но нічо... Багацько в Карпатах берізок...
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30.01.2021 23:02 Ответить
кому як...
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30.01.2021 23:18 Ответить
Когда летели на пмж в Германию в 2002 пересаживались в донецком аэропорту,даже не запомнил шибко его...а теперь представляю что стало с помещением где мы были ...Слава ребятам защитникам ДАП!Слава Украине!
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30.01.2021 23:17 Ответить
ДАП
https://postimg.cc/Wqww9Tkc

Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку - Цензор.НЕТ 1030
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30.01.2021 23:23 Ответить
Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке - Цензор.НЕТ 7907
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30.01.2021 23:03 Ответить
за таку образу Зеленського навіть Портной не зможе посадити
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31.01.2021 01:24 Ответить
Вся Україна вболіває, але не малороси та їхній півшостий пріпіздєнт.
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30.01.2021 23:05 Ответить
Слава Украине !!!
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30.01.2021 23:23 Ответить
Героям Слава !!!!!!
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30.01.2021 23:27 Ответить
Слава нації!
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30.01.2021 23:30 Ответить
Смерть малоросам!
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30.01.2021 23:32 Ответить
ворогам...
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30.01.2021 23:33 Ответить
Так мені зє малороси і є вороги, що не так?
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30.01.2021 23:40 Ответить
лише малороси?
зрозуміло...
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30.01.2021 23:48 Ответить
Так мені зє малороси і є вороги, як і кацапня. Що не так?
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30.01.2021 23:35 Ответить
на думку петровзадівців "малоросів" на "сьогодні" 85% виборців країни ( на додаток їх родичи). Питання : не настане параліч пальців у петровзадівців від беспреревного натискання на гачок кулемета? Чи петровзадівці будуть "умервшлять" "малоросів" більш "гуманними" методами типу "Циклон Б", загоняти на мінні поля, топити "десятками" скованими ланцюгами між собою тощо?
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31.01.2021 10:59 Ответить
зачем же копии делать если свой аэропорт есть можно оригинал заиметь
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30.01.2021 23:47 Ответить
Интересно, шо ротация "киборгов" проводилась через блок-посты сепаратистов и русских военных,где у них изымался "надлишок зброи".Есть видео, где Моторола лично это делает. Журнадисты задали вопрос об этом Полтораку. Он сказал,шо , у них есть догоаоренность(при участии ОБСЕ). Могли бы проводить ротацию в обход блокпостов, но это принесет "потерю личному составу".
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31.01.2021 03:35 Ответить
Цензор, а що у вас редактори позеленіли, бо як це зрозуміти -"..погибли 109 военных.", чому не захисників України, українських воїнів, а не воєнниє з ДУК, з інших добробатів, волонтери ?
Ну а в підсумку ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Копію вежі Донецького аеропорту встановили у львівському парку - Цензор.НЕТ 1156
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31.01.2021 06:49 Ответить
ТЕПЕРЬ МОЖНО ТАМ НА СЕПАРОВ ОХОТИТЬСЯ !)
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31.01.2021 13:15 Ответить
 
 