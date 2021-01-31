Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта, созданную в честь "киборгов", установили в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого во Львове.
Как сообщает корреспондент Укринформа, церемония открытия башни прошла в субботу, 30 января, информирует Цензор.НЕТ.
Мероприятие приурочили к шестой годовщине трагических событий в Донецком аэропорту.
Полутораметровую металлическую башню установили на центральной аллее парка. Внутри инсталляции находится лампадка как вечная память о героях, которые не вернулись из Донецкого аэропорта. Вокруг башни расположены информационные стенды с воспоминаниями ветеранов ДАПа, здесь же находятся Qr-коды со ссылками на видео обороны аэродрома.
Фото: Людмила Гринюк. Укринформ
Башню спроектировал и изготовил работник Парка культуры, кузнец Михаил Талама, а деньги для ее установки собрали работники парка.
Это уже не первая инсталляция, которую устанавливают здесь за волонтерские средства в память о защитниках Украины, в частности, еще с прошлого года в парке воплощают проект "Календарь войны".
"Это не статичный габаритный памятник, а инсталляция, которая меняется в соответствии с событиями на фронте - не только трагических, а тех, которые прежде всего показывают мощь и закалку украинского войска. Первой мы установили копию самолета Ил-76, который был сбит боевиками возле Луганска. Впоследствии - инсталляцию о событиях в Зеленополье, а затем - к годовщине Иловайска. Башня Донецкого аэропорта будет четвертой. Следующими планируем установить к годовщине Дебальцево и к годовщине гибели генерал-майора НГУ Сергея Кульчицкого", - сообщила пресс-секретарь Парка культуры Ирина Волк.
Копии и инсталляции к памятным военным событиям сохраняются в Парке культуры, но администрация планирует передать их во львовский Дом воина.
На открытие инсталляции пришли более сотни человек, среди них - "киборги", ветераны АТО/ООС, родственники погибших героев, власть и общественность.
Напомним, во время обороны Донецкого аэропорта с сентября 2014 года до января 2015 года погибли 109 военных.
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зрозуміло...
Ну а в підсумку ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !