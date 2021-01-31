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За торговлю наркотиками на Житомирщине задержали военнослужащего. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Прокуратура подозревает в торговле наркотиками военнослужащего одной из частей, дислоцированной в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Следователями и негласными следственными (розыскными) действиями установлено, что в январе 2021 года солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам наркотическое вещество - амфетамин. Средства за реализацию наркотических средств он получал на свой карточный счет", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, солдата задержали 29 января после сбыта очередной партии наркотических веществ, а именно: 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура. ФОТО

За торговлю наркотиками на Житомирщине задержали военнослужащего 01
За торговлю наркотиками на Житомирщине задержали военнослужащего 02

Следственные действия продолжаются. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств).

Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Автор: Вадим Куц
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а вы зарплату им сделайте как судьям, по сто тысяч, они и не будут искать других путей заработка... а то одни сидят и гадят в страну и зарабатывают чемоданами денег...а вторые защищают мир в стране и вынуждены выживать за копейки , зная , что в любой момент их могут пристрелить на передовой... посмотрите , сколько в штатах зарабатывает военный , а сколько судья...
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31.01.2021 09:36 Ответить
Кому он продавал эту дурь?
Тем, кого защищает?
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31.01.2021 09:43 Ответить
Суьи будто не воруют или взятки не берут. Страна это такая, где от мала до велика все воруют. Изменить это врятли можно, если только не рубить руки.
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31.01.2021 09:44 Ответить
А вы думаете раз судьям подняли зарплаты они мзду перестали брать ?
Теперь берут просто больше, за риск
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31.01.2021 09:45 Ответить
Ошибочно подумал что коллеги приняли соответствующий закон.
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31.01.2021 10:17 Ответить
Воєнкома, який взяв цього наркошу до лав збройних сил потрібно розстріляти. Прилюдно та показово.
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31.01.2021 12:15 Ответить
Пора за коноплю расстреливать , как в Европе . Как дедЫ.
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31.01.2021 13:57 Ответить
во дурак!

лучше б патронами торговал...
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31.01.2021 15:55 Ответить
 
 