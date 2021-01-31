На остановке в Харькове сгорела маршрутка. ФОТОрепортаж

В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелся маршрутный автобус. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Маршрутный автобус "Богдан" загорелся в Харькове на остановке на улице Валдайской 30 января в 13 часов.

По данным ГСЧС, пассажиров в салоне не было, водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.

Как отмечается, на момент прибытия огнеборцев площадь пожара составила около 18 кв. метров. В 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 - ликвидировано.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.

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