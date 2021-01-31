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На остановке в Харькове сгорела маршрутка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелся маршрутный автобус. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Маршрутный автобус "Богдан" загорелся в Харькове на остановке на улице Валдайской 30 января в 13 часов.

По данным ГСЧС, пассажиров в салоне не было, водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.

Как отмечается, на момент прибытия огнеборцев площадь пожара составила около 18 кв. метров. В 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 - ликвидировано.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты че ох#ел, бл#дь!? Сдохните, пожалуйста, уже!" - пассажиры харьковской маршрутки №209 поссорились из-за карантинных правил. ВИДЕО

На остановке в Харькове сгорела маршрутка 01
На остановке в Харькове сгорела маршрутка 02

На остановке в Харькове сгорела маршрутка 03
На остановке в Харькове сгорела маршрутка 04

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
Больше новостей нет ? ))))
Следующие новости будут о кошке которая залезла на дерево, и о машине деда Васи которая сломалась утром .
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31.01.2021 09:43
+3
А Вы думаете это только в Харькове? Уверен что в явившем городе ситуация ни чем не отличается...
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31.01.2021 09:37
+3
Гипсокартоном обошьют, подкрасят - будет работать.
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31.01.2021 10:21
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Это Харько, детка! здесь маршрутки-быдловозки настолько суровы, и настолько качественны - что могут сгореть сами по себе...вокруг не видно балонов от огнетушителей, которыми пытались тушить.. или даже не пытались?
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31.01.2021 09:23 Ответить
А Вы думаете это только в Харькове? Уверен что в явившем городе ситуация ни чем не отличается...
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31.01.2021 09:37 Ответить
Харьков настолько депресивен что там маршрутки самосожжение совершают
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31.01.2021 11:43 Ответить
"Пожар быстро потушили" На зупинці в Харкові згоріла маршрутка - Цензор.НЕТ 9118
А точно, быстро? Обычно в таких случаях место возгорания ещё приходится искать...
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31.01.2021 09:29 Ответить
Странно, Гепу уже похоронили, а маршрутки до сих пор горят ! 🧐
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31.01.2021 09:30 Ответить
Отголоски, прощальный салют.
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31.01.2021 10:51 Ответить
Ого. Доведеться перефарбовувати.
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31.01.2021 09:31 Ответить
Бампер целый...значит можно восстановить....и опять на маршрут... На зупинці в Харкові згоріла маршрутка - Цензор.НЕТ 4634
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31.01.2021 09:43 Ответить
Больше новостей нет ? ))))
Следующие новости будут о кошке которая залезла на дерево, и о машине деда Васи которая сломалась утром .
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31.01.2021 09:43 Ответить
это точно: в мире каждый час столько всего происходит...
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31.01.2021 10:50 Ответить
Но согласитесь , что это уровень желтой газетенки такие новости...
В стране война, политический кризис, дележка влияния, коронавирус, санкции на действующего депутата , суд генералов к мин обороне, возобновление атак на фронте, и писать не о чем, автобус **** сгорел .........
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31.01.2021 10:56 Ответить
Красава
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01.02.2021 23:34 Ответить
Ну і славненько, головне,що люди не постраждали!
На один скотовоз буде менше в Україні!
Понавиробляли всяких Рут, Богданів, Еталонів і іншого гною, зимою холодрига не всидиш в салоні, а літом Сахара під +40!, а слуги народу їздять під кондішенами в джипах і клали на маршрутки!
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31.01.2021 09:49 Ответить
Ви щось маєте проти свиней?
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31.01.2021 10:50 Ответить
Проти свиней не маю абсолютно нічого, вони милі тваринки як і всі тварини, а от проти наших скотовозок маю, бо їх інакше не назвеш!
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31.01.2021 11:52 Ответить
Хах, швидко потушили, одна залізячка залишилась!
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31.01.2021 09:51 Ответить
Похоже на поджог.
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31.01.2021 11:55 Ответить
Гипсокартоном обошьют, подкрасят - будет работать.
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31.01.2021 10:21 Ответить
Установят педали для пассажиров и на маршрут отбивать ущерб.
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31.01.2021 10:49 Ответить
За несколько дней до этого народ возмущался в телеграмм каналах с фотками. Где идёт дым. Эта же маршрутка. Перевозчика и водилу выгнать на хер. Провести тех осмотр, заставить хоть раз в неделю подметать. Про наличку в маршрутках ничего не меняется 30 лет. Без единого билета
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31.01.2021 11:00 Ответить
Непогано би їх спалити всі, і по усій Україні. Людям від того було би тільки безпечніше.
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31.01.2021 11:12 Ответить
Собственно, там уже и гореть особо нечему...
Так что наверное быстро потухла, а не потушили.
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31.01.2021 11:26 Ответить
З якого китайського г...на їх клепають?
Одні горючі матеріали, залишається лише каркас
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31.01.2021 13:59 Ответить
В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелся маршрутный автобус. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших. Источник: https://censor.net/ru/p3245113

Неправильно написали, треба було - "В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелась скотовозка" На зупинці в Харкові згоріла маршрутка - Цензор.НЕТ 7337
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31.01.2021 18:46 Ответить
Чесно їх всі потрібно спалити ці відра
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01.02.2021 23:36 Ответить
Було б добре, якби ці душегубки згоріли по всій країні - а на заміну їм ввели зручний європейський транспорт
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02.02.2021 07:24 Ответить
Может пожар и быстро был потушен по мнению пожарных. Но их действия, на мой взгляд, носили символический характер. Остов автобуса и так на холоде быстро бы остыл, а дым быстро рассеялся. А так больше срача развели на дороге.
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02.02.2021 12:23 Ответить
Судя по фото, металла в автобусе совсем мало. Спинки сидений пластиковые. Даже половина элементов кузова не из металла.
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02.02.2021 12:25 Ответить
 
 