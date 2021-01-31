На остановке в Харькове сгорела маршрутка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелся маршрутный автобус. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Маршрутный автобус "Богдан" загорелся в Харькове на остановке на улице Валдайской 30 января в 13 часов.
По данным ГСЧС, пассажиров в салоне не было, водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.
Как отмечается, на момент прибытия огнеборцев площадь пожара составила около 18 кв. метров. В 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 - ликвидировано.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.
Топ комментарии
+7 Александр Лихошва
показать весь комментарий31.01.2021 09:43
+3 Tat Prut
показать весь комментарий31.01.2021 09:37
+3 Ярослав Викторович
показать весь комментарий31.01.2021 10:21
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А точно, быстро? Обычно в таких случаях место возгорания ещё приходится искать...
Следующие новости будут о кошке которая залезла на дерево, и о машине деда Васи которая сломалась утром .
В стране война, политический кризис, дележка влияния, коронавирус, санкции на действующего депутата , суд генералов к мин обороне, возобновление атак на фронте, и писать не о чем, автобус **** сгорел .........
На один скотовоз буде менше в Україні!
Понавиробляли всяких Рут, Богданів, Еталонів і іншого гною, зимою холодрига не всидиш в салоні, а літом Сахара під +40!, а слуги народу їздять під кондішенами в джипах і клали на маршрутки!
Так что наверное быстро потухла, а не потушили.
Одні горючі матеріали, залишається лише каркас
Неправильно написали, треба було - "В Основянском районе Харькова прямо на остановке загорелась скотовозка"