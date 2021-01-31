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Полтавщина (905) ГСЧС (4482)

На Полтавщине спасатели нашли в реке тела пропавших ранее матери и дочери. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В субботу, 30 января, в реке Тагамлык в селе Писаревка Полтавской области спасатели нашли тела двух женщин — матери и дочери.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 31 января сообщает ГСЧС в Полтавской области. 

Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти. Спасатели напоминают: стоит воздержаться от выхода на тонкий лед, который образовался на водоемах. 

На Полтавщине спасатели нашли в реке тела пропавших ранее матери и дочери 01
На Полтавщине спасатели нашли в реке тела пропавших ранее матери и дочери 02
На Полтавщине спасатели нашли в реке тела пропавших ранее матери и дочери 03
На Полтавщине спасатели нашли в реке тела пропавших ранее матери и дочери 04

Специалисты Службы спасения предупреждают:

- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных местах;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;
- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им, в чем опасность тонкого льда.

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Автор: Вадим Куц
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Ну и какие черти их туда понесли ,что у людей в голове непонятно .
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31.01.2021 13:41 Ответить
Якщо в їх легенях немає води то туди принесли їх не чорти, а конкретні злочинці. Вещдок.
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31.01.2021 14:42 Ответить
да, "мать и дочь пошли вместе на реку на лед"----- более чем странно
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02.02.2021 08:54 Ответить
 
 