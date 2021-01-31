На Полтавщине спасатели нашли в реке тела пропавших ранее матери и дочери. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В субботу, 30 января, в реке Тагамлык в селе Писаревка Полтавской области спасатели нашли тела двух женщин — матери и дочери.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 31 января сообщает ГСЧС в Полтавской области.
Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти. Спасатели напоминают: стоит воздержаться от выхода на тонкий лед, который образовался на водоемах.
Специалисты Службы спасения предупреждают:
- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных местах;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;
- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им, в чем опасность тонкого льда.
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