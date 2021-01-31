Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров "Мотор Сич" в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Служба безопасности Украины заявила о проведении санкционированных судом следственно-оперативных действий в Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "061".
В частности отмечается, что в воскресенье, 31 января, на Южном шоссе, 8 должно было проходить собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", анонсированное китайскими инвесторами и ООО "МС-4" (Харьков) украинского бизнесмена Александра Ярославского. На месте собрался митинг. К зданию, где должно проходить собрание, приехали народные депутаты и сотрудники СБУ.
Около 8 часов утра на Южном шоссе начали собираться акционеры завода "Мотор Сич", которым должным образом не приходило уведомление о сборе акционеров. Те сообщают, что узнали об этом событии из сообщений в СМИ. Таких акционеров собралось 20-30. Они отмечают, что по закону должны были получать уведомительные письма, но этого так и не было сделано. Часть акционеров утверждает, что не знает о том, кто конкретно будет менять руководство предприятия и хотели бы попасть внутрь, чтобы узнать, кто вообще будет представлять их интересы. При этом попасть в здание они так и не смогли – двери были закрыты. Люди держали в руках плакаты "Не допустим рейдерский захват" и "Закон на стороне Мотора".
"У нас есть устав, согласно которому акционеры должны получить бумаги примерно за месяц. Мой муж, к примеру, всегда представлял на собраниях акционеров интересы 200 человек. Собрания всегда проводились на территории предприятия, в актовом зале. Кто тут выражает мои интересы? Реестр акционеров заблокирован. Как эти люди, не зная акционеров проводят собрания? От чьего имени? Я прочла, что они хотят сменить совет директоров, а кто будет вместо них?", - говорит Виктория. Она работала на заводе 40 лет, её муж и родители также работали на предприятии.
Для обеспечения порядка на месте работало более 50 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.
Чуть позже подъехала группа нардепов – Геннадий Касай, Максим Пашковский, Артем Кунаев, Юлия Яцик, Арсений Пушкаренко. Избранники отмечают о том, что к ним обратился трудовой коллектив завода с просьбой отреагировать на ситуацию.
"К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сич" .Есть решение СНБО, наложены указом президента санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в рамках наших полномочий. Для того чтобы здесь сейчас не совершалось преступление против государства. У нас есть информация, что здесь должно происходить мероприятие, на которое наложены санкции, и если это так, мы будем вызывать СБУ", - прокомментировал нардеп Арсений Пушкаренко.
На месте также работали сотрудники киевского СБУ в рамках следственных действию по открытому уголовному делу.
"Следственные действия, открывайте. Если вы не откроете, то мы будем вынуждены открыть в принудительном порядке", - сказал правоохранитель и начал обратный отсчет. Одни дверь им все же открыли, а вторые пришлось взламывать. Также внутрь запустили нардепов.
Из собственных источников журналистам удалось узнать, что собрание так и не состоялось. Основной вопрос сегодняшней повестки дня - изменение наблюдательного совета и утверждение устава в новой редакции.
В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что правоохранители фиксируют возможные противоправные действия со стороны представителей компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".
В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение.
Продолжаются следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Всіх влаштовує варіант з ліквідацією підприємства. Рашку, Штати і Китай (документація вже вся там і вони добудовують аналогічне)
А по факту воно вже труп, якщо не буде замовлень з рашки та китаю.
Ну и оставь этого чудака там, пусть ныкается от "инвесторов" и не возвращается. Может хотя кетайцы наконец разбомбят воронеж. )
Если это так, то не думаю что они собираются наращивать производство чего либо.
Ниче они покупать не будут. Даже по цене металлолома
"Мотор Сич втянула Александра Ярославского в дело о госсизмене, а Украину - в арбитраж на $3,5 млрд и спор между США и Китаем."
Ситуація навколо продажу китайській Skyrizon одного з найбільших в колишньому Союзі виробників авіадвигунів, підприємства Мотор Січ, понад три роки була у підвішеному стані. Угоду між китайськими інвесторами заблокувала СБУ, акції компанії заарештовані, погодження від Антимонопольного комітету немає.
Проти продажу виступає стратегічний партнер України - США, що намагаються не допустити отримання Китаєм технологій подвійного призначення, якими володіє запорізький гігант.
Серпень 2020 року мав все змінити: китайські інвестори залучили союзника - харківського бізнесмена Олександра Ярославського.
Він повинен був допомогти у вирішенні проблем і, в разі успіху, стати власником чверті акцій підприємства.
Китайська Skyrizon та одна з компаній Ярославського подали до Антимонопольного комітету нову спільну заяву про купівлю заводу.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/sanktsii-ssha-gosizmena-i-sud-na-35-mlrd-vse-iz-za-motor-sich-pochemu-ona-opyat-na-sluhu
"Він повинен був допомогти у вирішенні проблем і, в разі успіху, стати власником чверті акцій підприємства."
Президент Владимир Зеленский, во время визита в Харьков, предложил владельцу группы DCH Александру Ярославскому профинансировать достойные условия труда на танковом заводе им. Малышева.
Об этом сообщает городской сайт Харькова 057.ua.
Зеленский отметил, что местным бизнесменам необходимо взять на себя решение вопроса условий труда и обратился к присутствующему Ярославскому.
"Есть завод, он 1890 какого-то года, там страшные условия, я понимаю что государственное предприятие, можно вам собрать бизнес ассоциации Харьковщины и сделать нормальные условия?", - спросил Зеленский.
Ярославский ответил, что готов помочь и напомнил про свой опыт восстановления работы на Харьковском тракторном заводе.
"Сегодня почти три тысячи человек имеет зарплату, имеет работу", - уточнил Ярославский.
Зеленский предложил собрать ассоциацию бизнесменов города, на что Ярославский ответил.
"Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо, потому что как то футбол, то волейбол, - я один оказываюсь в Харьковской области. Собирают всех, а плачу я один… Считайте, что вопрос закрыт", - резюмировал Ярославский.
перепроджаж акций это не инвестиции а спекуляции ,
кому они давали те лярды пускай и с того берут
дело не в предприятии а в двойных технологиях, так само как и ЮМЗ Штаты никому не дадут продать
Правда, немальіе деньги из бюджета за нее уже перечисленьі прокладке Богатьіревой.
И за это нужно будет с пристрастием спросить со Степанова и того, кто дал ему такое указание.
Тем, кому ее собирались колоть, нет.
А на последствия посмотрим.
Тем, кому ее собирались колоть, нет.
А на последствия посмотрим.
Да, вакцина это бизнес!
Главные компоненты- СМИ и глупость населения
Кацапы у нас по той же схеме десятки заводов вырезали. Продали металлолом и ликвидировали конкурента.
А сейчас он становится ещё и прямым конкурентом Российскому "Сатурну" (который наращивает производство аналогичных двигателей)
За рубежом полно тех - кому он мешает. А того кому он бы был нужен - не наблюдается.
ЗАЛк в Запорожье к примеру.
Зря колхозников обижаете, они на своем горбу СССР тащили.
А нынешние похожи на вождей Африки прошлого столетия- за стекляные бусы продают все племя...