Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров "Мотор Сич" в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Служба безопасности Украины заявила о проведении санкционированных судом следственно-оперативных действий в Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "061".

В частности отмечается, что в воскресенье, 31 января, на Южном шоссе, 8 должно было проходить собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", анонсированное китайскими инвесторами и ООО "МС-4" (Харьков) украинского бизнесмена Александра Ярославского. На месте собрался митинг. К зданию, где должно проходить собрание, приехали народные депутаты и сотрудники СБУ.

Около 8 часов утра на Южном шоссе начали собираться акционеры завода "Мотор Сич", которым должным образом не приходило уведомление о сборе акционеров. Те сообщают, что узнали об этом событии из сообщений в СМИ. Таких акционеров собралось 20-30. Они отмечают, что по закону должны были получать уведомительные письма, но этого так и не было сделано. Часть акционеров утверждает, что не знает о том, кто конкретно будет менять руководство предприятия и хотели бы попасть внутрь, чтобы узнать, кто вообще будет представлять их интересы. При этом попасть в здание они так и не смогли – двери были закрыты. Люди держали в руках плакаты "Не допустим рейдерский захват" и "Закон на стороне Мотора".

"У нас есть устав, согласно которому акционеры должны получить бумаги примерно за месяц. Мой муж, к примеру, всегда представлял на собраниях акционеров интересы 200 человек. Собрания всегда проводились на территории предприятия, в актовом зале. Кто тут выражает мои интересы? Реестр акционеров заблокирован. Как эти люди, не зная акционеров проводят собрания? От чьего имени? Я прочла, что они хотят сменить совет директоров, а кто будет вместо них?", - говорит Виктория. Она работала на заводе 40 лет, её муж и родители также работали на предприятии.

Для обеспечения порядка на месте работало более 50 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.

















Чуть позже подъехала группа нардепов – Геннадий Касай, Максим Пашковский, Артем Кунаев, Юлия Яцик, Арсений Пушкаренко. Избранники отмечают о том, что к ним обратился трудовой коллектив завода с просьбой отреагировать на ситуацию.

"К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сич" .Есть решение СНБО, наложены указом президента санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в рамках наших полномочий. Для того чтобы здесь сейчас не совершалось преступление против государства. У нас есть информация, что здесь должно происходить мероприятие, на которое наложены санкции, и если это так, мы будем вызывать СБУ", - прокомментировал нардеп Арсений Пушкаренко.











На месте также работали сотрудники киевского СБУ в рамках следственных действию по открытому уголовному делу.

"Следственные действия, открывайте. Если вы не откроете, то мы будем вынуждены открыть в принудительном порядке", - сказал правоохранитель и начал обратный отсчет. Одни дверь им все же открыли, а вторые пришлось взламывать. Также внутрь запустили нардепов.

Из собственных источников журналистам удалось узнать, что собрание так и не состоялось. Основной вопрос сегодняшней повестки дня - изменение наблюдательного совета и утверждение устава в новой редакции.

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В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что правоохранители фиксируют возможные противоправные действия со стороны представителей компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".

В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение.

Продолжаются следственные действия.

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