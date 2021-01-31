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Запорожье (2339) Мотор_Січ (121) СБУ (18668)

Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров "Мотор Сич" в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Служба безопасности Украины заявила о проведении санкционированных судом следственно-оперативных действий в Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "061".

В частности отмечается, что в воскресенье, 31 января, на Южном шоссе, 8 должно было проходить собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", анонсированное китайскими инвесторами и ООО "МС-4" (Харьков) украинского бизнесмена Александра Ярославского. На месте собрался митинг. К зданию, где должно проходить собрание, приехали народные депутаты и сотрудники СБУ.

Около 8 часов утра на Южном шоссе начали собираться акционеры завода "Мотор Сич", которым должным образом не приходило уведомление о сборе акционеров. Те сообщают, что узнали об этом событии из сообщений в СМИ. Таких акционеров собралось 20-30. Они отмечают, что по закону должны были получать уведомительные письма, но этого так и не было сделано. Часть акционеров утверждает, что не знает о том, кто конкретно будет менять руководство предприятия и хотели бы попасть внутрь, чтобы узнать, кто вообще будет представлять их интересы. При этом попасть в здание они так и не смогли – двери были закрыты. Люди держали в руках плакаты "Не допустим рейдерский захват" и "Закон на стороне Мотора".

"У нас есть устав, согласно которому акционеры должны получить бумаги примерно за месяц. Мой муж, к примеру, всегда представлял на собраниях акционеров интересы 200 человек. Собрания всегда проводились на территории предприятия, в актовом зале. Кто тут выражает мои интересы? Реестр акционеров заблокирован. Как эти люди, не зная акционеров проводят собрания? От чьего имени? Я прочла, что они хотят сменить совет директоров, а кто будет вместо них?", - говорит Виктория. Она работала на заводе 40 лет, её муж и родители также работали на предприятии.

Для обеспечения порядка на месте работало более 50 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 01
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 02
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 03
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 04
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 05
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 06
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 07
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 08

Чуть позже подъехала группа нардепов – Геннадий Касай, Максим Пашковский, Артем Кунаев, Юлия Яцик, Арсений Пушкаренко. Избранники отмечают о том, что к ним обратился трудовой коллектив завода с просьбой отреагировать на ситуацию.

"К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сич" .Есть решение СНБО, наложены указом президента санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в рамках наших полномочий. Для того чтобы здесь сейчас не совершалось преступление против государства. У нас есть информация, что здесь должно происходить мероприятие, на которое наложены санкции, и если это так, мы будем вызывать СБУ", - прокомментировал нардеп Арсений Пушкаренко.

Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 09
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 10
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 11
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 12
Обыски СБУ, протесты, недовольные акционеры: что происходило сегодня с собранием акционеров Мотор Сич в Запорожье 13

На месте также работали сотрудники киевского СБУ в рамках следственных действию по открытому уголовному делу.

"Следственные действия, открывайте. Если вы не откроете, то мы будем вынуждены открыть в принудительном порядке", - сказал правоохранитель и начал обратный отсчет. Одни дверь им все же открыли, а вторые пришлось взламывать. Также внутрь запустили нардепов.

Из собственных источников журналистам удалось узнать, что собрание так и не состоялось. Основной вопрос сегодняшней повестки дня - изменение наблюдательного совета и утверждение устава в новой редакции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против китайских акционеров "Мотор Сич" представляют собой варварский грабеж и исключают возможность примирения, - заявление Skyrizon

В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что правоохранители фиксируют возможные противоправные действия со стороны представителей компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".

В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение.

Продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китайские инвесторы ПАО "Мотор Cич" начали международный арбитраж с Украиной на $3,5 млрд

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Може вже треба притягувати до відповідальності, а не документувати?
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31.01.2021 14:09
+11
...всю эту краснокоричневую шоблу выкинуть нафиг за поребрик, пол часа на сборы дав!...кормить их еще тут по зонам...
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31.01.2021 14:12
+11
Хто б міг подумати ! Пов'язаний з москалями банкрут Ван Цзін ,збирався знищити стратегічне українське підприємство ! Ужос !
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31.01.2021 14:12
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Богуслаєв мабуть обісрався.
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31.01.2021 14:08 Ответить
То вже не його проблема. Він давно акції продав і острів з палацом в Середземному морі купив.
Всіх влаштовує варіант з ліквідацією підприємства. Рашку, Штати і Китай (документація вже вся там і вони добудовують аналогічне)
А по факту воно вже труп, якщо не буде замовлень з рашки та китаю.
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31.01.2021 15:34 Ответить
Богуслаев, и все ведущие спецы, ухе в Воронеже.
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31.01.2021 15:35 Ответить
Нах ему твой воронеж, свинособака, когда у него есть итальянский остров? Проводяться слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Документуються факти підготовки до знищення виробничих потужностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 7830
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31.01.2021 15:46 Ответить
Свинособака, он в Воронеже, выпускает двигатели к геликоптерам.
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31.01.2021 15:57 Ответить
Ага, и какает в дыру.

Ну и оставь этого чудака там, пусть ныкается от "инвесторов" и не возвращается. Может хотя кетайцы наконец разбомбят воронеж. )
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31.01.2021 16:01 Ответить
При чем здесь китайцы? Они двигатели хотят закупать.
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31.01.2021 16:09 Ответить
Може вже треба притягувати до відповідальності, а не документувати?
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31.01.2021 14:09 Ответить
в декабре секретно Зеленский после 3 решений СНБО ввел санкции против компании Китая- а пару дней назад рассекретили факт санкций с момента рассекречивании санкции работают реально... тому 31 января 2021 года никакого собрания быть не должно и сие есть уголовные дела против безопасности страны....
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31.01.2021 14:26 Ответить
Краще ліквідувати на місці.
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31.01.2021 15:02 Ответить
...всю эту краснокоричневую шоблу выкинуть нафиг за поребрик, пол часа на сборы дав!...кормить их еще тут по зонам...
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31.01.2021 14:12 Ответить
Ты о какой шобле. Если о Богуслаеве, то это он тебя кормил, А сейчас сказал, "Больше не хочу" Сказать куда ушел? Может догадаешся?
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31.01.2021 15:38 Ответить
...да о всей!, руцке же изыком писано, читай!...мне царьки и князьки эти местные и центральные, навозники вчерашние и комми холуи согбенные, оттого и мерзкие в своем холуйстве, власть в стране в 91м захватившие и страну такую разворовавшие, распродавшие да по карманам зелень распихавшие на 5-10 поколений вперед, все одним цветом окрашены, тоже указал каким!..По мне, так в Жовтых Водах или на о. Змеиный давно бы все эти "кормильцы", учились бы будки собачьи строить да на баланду обушком себе зарабатывать...нобели ***, куда ни глянь! с собственными самолетами-вертолетами, именьями, майбахами-крузаками бронированными и пр. атрибутами раскошной жизни шейхов и эмиров арабских!!!, и это на фоне ограбленного ими же до исподнего, нищенствующего народа, это жестяк такой, что рука иногда за шашкой или еще за чем посовременней тянется, когда вижу этих стариков нищенствующих, последние шмотки из 70х на себе донашивающих и на что еды себе нехитрой прикупить думающих ежеминутно ...
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31.01.2021 16:48 Ответить
Извини, ничего не понял, и о ком... Может я туповат?
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31.01.2021 16:55 Ответить
твои проблемы..
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31.01.2021 17:03 Ответить
Хто б міг подумати ! Пов'язаний з москалями банкрут Ван Цзін ,збирався знищити стратегічне українське підприємство ! Ужос !
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31.01.2021 14:12 Ответить
И Богуслаев там же рядом, та ещё .. ка
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31.01.2021 16:30 Ответить
Куму сейчас принадлежит контрольный пакет акций? Американцы вроде перекупили или?
Если это так, то не думаю что они собираются наращивать производство чего либо.
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31.01.2021 14:21 Ответить
Интерес американцев тут один - чтоб не досталось китайцам, а еще лучше ликвидировать.
Ниче они покупать не будут. Даже по цене металлолома
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31.01.2021 15:36 Ответить
Я бы начал расследование минимум с 2014 года, когда оснастка для производства лопаток двигателей оказалась в Снежном и попала в руки русских агрессоров. Это не было случайностью.
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31.01.2021 14:21 Ответить
В Україні знайшовся ще один "наївний хлопчик", який типу не розумів в що вляпується ( за версією Liga.net ) .

"Мотор Сич втянула Александра Ярославского в дело о госсизмене, а Украину - в арбитраж на $3,5 млрд и спор между США и Китаем."

Ситуація навколо продажу китайській Skyrizon одного з найбільших в колишньому Союзі виробників авіадвигунів, підприємства Мотор Січ, понад три роки була у підвішеному стані. Угоду між китайськими інвесторами заблокувала СБУ, акції компанії заарештовані, погодження від Антимонопольного комітету немає.
Проти продажу виступає стратегічний партнер України - США, що намагаються не допустити отримання Китаєм технологій подвійного призначення, якими володіє запорізький гігант.

Серпень 2020 року мав все змінити: китайські інвестори залучили союзника - харківського бізнесмена Олександра Ярославського.
Він повинен був допомогти у вирішенні проблем і, в разі успіху, стати власником чверті акцій підприємства.
Китайська Skyrizon та одна з компаній Ярославського подали до Антимонопольного комітету нову спільну заяву про купівлю заводу.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/sanktsii-ssha-gosizmena-i-sud-na-35-mlrd-vse-iz-za-motor-sich-pochemu-ona-opyat-na-sluhu
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31.01.2021 14:25 Ответить
Але ж який ласий шматок мав отримати за "наївність" !

"Він повинен був допомогти у вирішенні проблем і, в разі успіху, стати власником чверті акцій підприємства."
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31.01.2021 14:29 Ответить
"Мотор Сич" давно пора национализировать, иначе повторится печальная история КРАЗа и харьковского тракторного заводов. Если законодательство не позволяет, то надо нашей Верховной раде и президенту потрудиться.
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31.01.2021 14:26 Ответить
А як же "велика приватизація ефективними власниками"?
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31.01.2021 17:25 Ответить
Зеленский предложил Ярославскому взяться за танковый завод




Президент Владимир Зеленский, во время визита в Харьков, предложил владельцу группы DCH Александру Ярославскому профинансировать достойные условия труда на танковом заводе им. Малышева.
Об этом сообщает городской сайт Харькова 057.ua.
Зеленский отметил, что местным бизнесменам необходимо взять на себя решение вопроса условий труда и обратился к присутствующему Ярославскому.
"Есть завод, он 1890 какого-то года, там страшные условия, я понимаю что государственное предприятие, можно вам собрать бизнес ассоциации Харьковщины и сделать нормальные условия?", - спросил Зеленский.
Ярославский ответил, что готов помочь и напомнил про свой опыт восстановления работы на Харьковском тракторном заводе.
"Сегодня почти три тысячи человек имеет зарплату, имеет работу", - уточнил Ярославский.
Зеленский предложил собрать ассоциацию бизнесменов города, на что Ярославский ответил.
"Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо, потому что как то футбол, то волейбол, - я один оказываюсь в Харьковской области. Собирают всех, а плачу я один… Считайте, что вопрос закрыт", - резюмировал Ярославский.
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31.01.2021 14:27 Ответить
За тракторный он уже взялся. Итог: долги по зарплате, сокращение людей и падение производства.
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31.01.2021 17:38 Ответить
після захоплення криму кетайці купили в рейху навчальну палубу, а 3.5 ярда, то вітя ростовський розкаже, куди поділись гроші. кетайці відомі копіювальники, однак щось в них пішло не так, гелікоптери стоять як в них так і у рейху. Була відома історія коли богуслай продав китайцям в білорусії авіаремонтний завод, то бульбофюрер арештував його власний літак до того часу коли він не повернув 20 лямов оренди. Богуслаю дали потримати завод, він вирішив, що це його, продав акції кетайцям, а дальше трава не рости. Це така ж історія як 61 комунаром в Миколаєві. Ставте на АНи пратовські або ролсовські двигуни і ніколи не буде проблем.
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31.01.2021 14:29 Ответить
А ситуация чревата не только потерей 3,5 лярдов долларов, которые китайцы вложили. Дело хреновое. Если кто-то не знает китайцев, то я должен сказать- я их очень даже неплохо знаю. Ибо последние 4 года- работаю именно на Китай. И многое вижу. Например то, как они смогли справиться с США в Республике Гана. Они там не суетились особо, как я понимаю- было просто выложено Громадное Бабло! Неподъемное ни для какой иной державы Этого Мира. И пошла жара: реальная китайская экспансия. Америка что-то пыталась сделать, это верно. Однако!!! Не вышло. Так это было противостояние с Самой Америкой! А тут кто вписался? Некий Зеленский??? Проводятся следственные действия по незаконному собранию акционеров "Мотор Сич". Документируются факты подготовки к уничтожению производственных мощностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 3103 Идиот этот персонаж. Понятно, что его кто-то подставил, Клоуна.
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31.01.2021 14:31 Ответить
китайцы не вложили ни копейки в Мотор,
перепроджаж акций это не инвестиции а спекуляции ,
кому они давали те лярды пускай и с того берут
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31.01.2021 14:44 Ответить
Та шо ви говорыте! Неужто так? Щастя то какое! Только "Мотор Сич" это уже не спасает. Ей- Конец. При этом- этот Конец сотворили не китайцы. Ладно... подождем. Я знаю, что такое Китай, повторюсь. Они выдавят всё! И даже более. И- никто не спасет.
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31.01.2021 14:47 Ответить
на кую США они вертятся
дело не в предприятии а в двойных технологиях, так само как и ЮМЗ Штаты никому не дадут продать
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31.01.2021 14:51 Ответить
Проводяться слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Документуються факти підготовки до знищення виробничих потужностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998 Я вас понял. Продолжать не надо, я просто сливаюсь. Вертятся на кую, значит. Китайцы вертятся на американском кую, так??? Проводяться слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Документуються факти підготовки до знищення виробничих потужностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 1707 Какая красивая идея оптимиста. Досвидос, оптимист.
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31.01.2021 14:54 Ответить
Хуаыей крутится и Китай и не тявкает
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31.01.2021 15:08 Ответить
Ну один плюс от раздора с китаем может бьіть. Они могут не дать Украине свою г-но вакцину, которую в принудительном порядке зеленьіе кололи бьі врачам и военньім.
Правда, немальіе деньги из бюджета за нее уже перечисленьі прокладке Богатьіревой.
И за это нужно будет с пристрастием спросить со Степанова и того, кто дал ему такое указание.
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31.01.2021 14:54 Ответить
Вакцина. Мне наплевать на все вакцины этого перевернутого Мира. Тут- иное. И это иное- ужасно.
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31.01.2021 14:56 Ответить
Конечно Вам лично плевать.
Тем, кому ее собирались колоть, нет.
А на последствия посмотрим.
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31.01.2021 14:58 Ответить
Вот тут- совершенно согласен. Посмотрим.
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31.01.2021 14:59 Ответить
Конечно Вам лично плевать.
Тем, кому ее собирались колоть, нет.
А на последствия посмотрим.

Да, вакцина это бизнес!
Главные компоненты- СМИ и глупость населения
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31.01.2021 15:53 Ответить
Китайцы в завод вложили 0 целых 0 десятых. Просто дали Богуслаеву 100 лямов а он их тупо кинул, так как Мотор это не парфюмерная фабрика и нужно разрешение Антимонопольного комитета на покупку/продажу акций, которого у Богуслаева нет. 3,5 ляма это просто понты типа неполученой прибыли и прочее.
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31.01.2021 15:04 Ответить
Угу. Угу-угу. Я вам, безусловно- верю. Проводяться слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Документуються факти підготовки до знищення виробничих потужностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 9517 Потому и слился.
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31.01.2021 15:07 Ответить
"Мотор Січ" необхідно повернути в державну власність, а всіх так званих інвесторів необхідно гнати з України за край географії.
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31.01.2021 15:23 Ответить
и оно благополучно сдохнет в державной собственности.
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31.01.2021 17:31 Ответить
Это звучит как - тупые китайцы хотят уничтожить свою собственность.
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31.01.2021 15:31 Ответить
Всю существенную собственность (документацию и спецов) они уже вывезли и лостраивают аналогичный завод у себя. Наш завод это потенциальный конкурент.
Кацапы у нас по той же схеме десятки заводов вырезали. Продали металлолом и ликвидировали конкурента.
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31.01.2021 15:44 Ответить
Так он и для США - конкурент.

А сейчас он становится ещё и прямым конкурентом Российскому "Сатурну" (который наращивает производство аналогичных двигателей)

За рубежом полно тех - кому он мешает. А того кому он бы был нужен - не наблюдается.
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31.01.2021 15:52 Ответить
Кацапы у нас по той же схеме десятки заводов вырезали. Продали металлолом и ликвидировали конкурента.

ЗАЛк в Запорожье к примеру.
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31.01.2021 15:55 Ответить
Они просто выкупают завод с технологией которой им не хватает, осваивают ее на своем заводе по полученным чертежам, обанкрочивают купленный иноземный завод, становятся монополистами в этой области со своим заводом-клоном в китае. Таки да, они готовы ради монополии заплатить таким как вы целую колбасу и 30 серебренников. Для них это мелочи- монополия, технологии, и возможность использовать это для дальнейшей экспансии- стоят даже большего. Но нашим вчерашним колхозникам у руля этих многоходовок не понять.
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31.01.2021 15:54 Ответить
Но нашим вчерашним колхозникам у руля этих многоходовок не понять.

Зря колхозников обижаете, они на своем горбу СССР тащили.
А нынешние похожи на вождей Африки прошлого столетия- за стекляные бусы продают все племя...
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31.01.2021 15:59 Ответить
С китайцвми вообще иметь дело нельзя. Они все крадут и всех стараются надуть.
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31.01.2021 16:02 Ответить
Сдохнет этот Мотор-Сич. И сами не гам и другому не дам.
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31.01.2021 17:33 Ответить
 
 