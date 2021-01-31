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протест (5754) Россия (91225) Навальный (825)

Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты. ФОТО

По состоянию на 17.30 31 января на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны более 4 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВД-инфо.

По данным издания, в настоящий момент задержаны 4132 человека.

Больше всего задержанных в Москве – больше тысячи, в Санкт-Петербурге – больше 700, в Красноярске – 194. Задерживали людей также во Владивостоке, Перми, Новокузнецке, Самаре, Твери, Уфе, Иркутске, Сочи, Нижнем Новгороде, Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Магнитогорске, Челябинске, Тюмени и других городах.

По данным Настоящего времени, силовики действуют жестко по отношению к протестующим, среди задержанных есть подростки, пожилые люди, журналисты и представители региональных штабов Навального. При этом участники акций и журналисты говорят, что людей задерживают просто так, без объяснения причин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОМОН задержал Яшина на акции протеста в поддержку Навального. ФОТО

Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты 01
Шествие в Санкт-Петербурге. 31 января 2021 года

Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты 02

Массовые задержания на акции за Навального в Москве

Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты 03

Полиция бьет протестующих на акции в Петербурге

Как сообщила "Открытым медиа" член бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова, во время протестных акций 31 января были задержаны не менее 82 журналистов,

"Кто-то из них уже отпущен, но точных данных пока нет", — сказала она. В Москве, по данным профсоюза, задержаны 21 представитель СМИ, в Петербурге — 10.

Среди задержанных — Сергей Пархоменко ("Эхо Москвы"), Михаил Зеленский ("Холод"), Елена Костюченко ("Новая газета"), Даниил Туровский, Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus) и Валерия Савинова ("МБХ медиа"), Иван Клейменов и другие.

Многих журналистов задерживали, несмотря на то, что у них были пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью "Пресса".

Источник фото: Медуза

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+29
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как льется вода и как писдят кацапов кацапы.
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31.01.2021 17:39
+27
Давайте про приємне! Отже, оту проросійську викладачку та шоумена з дебільними жартиками про мову- обох поперли!Першу з університету, другого з програми.
Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты - Цензор.НЕТ 8404
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31.01.2021 17:51
+11
Бєркут! Бєркут! Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты - Цензор.НЕТ 3617
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31.01.2021 17:47
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Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 4265
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31.01.2021 18:51 Ответить
этот спектакль розыгрывается по нотам,у каждого своя роль,и зарплата
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31.01.2021 18:28 Ответить
По состоянию на 17.30 31 января на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны более 4 тысяч человек. Источник: https://censor.net/ru/p3245156

Цирк погорілий, така толпа і нічого не можить зробити, такі вони раби Московії,

і до речі згадуйте частіше як ці московитські раби відносились до Майдану 2014 в
Україні, думаю вони не змінили своє ставлення до Майдану :

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 5118
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31.01.2021 18:31 Ответить
Врешь. Гораздо раньше в РФ вышли голодные люди с пустыми кастрюлями и ложками и одели их себе на голову. Так что право на первенство переходит в РФ.
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31.01.2021 18:49 Ответить
Вреш ти, а не я, пишу то що є і то що було, кацапи як вважали українців меншевартими, так і досі вважаю.. Будеш сперечитась?

Ще б як що б дав фото, то ціни тобі не було -
"Однако они вели себя весьма агрессивно. Женщины били ложками в пустые
кастрюли и сковородки, мужчины выкрикивали лозунги :"Ельцин - Иуда!",
"Ельцин - к народу!".
1993 г"
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31.01.2021 19:02 Ответить
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 3333
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31.01.2021 19:19 Ответить
Гарні фото, але ж кацапи скажуть "Ми на голови їх нє одєвалі" )
Чи ти кацапів не знаєш Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 493
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31.01.2021 19:24 Ответить
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 4015
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31.01.2021 19:23 Ответить
Комерсантъ: Международный женский день по инициативе коммунистического движения
"Трудовая Россия" на Старой площади перед зданием правительства России
состоялся "митинг пустых кастрюль". Митинг постановил "ввиду того, что
мужчины не смогли до сих пор возродить Советский Союз, поручить эту задачу
женщинам". С этой целью решено учредить Конгресс советских женщин с правом
законодательной инициативы и правом налагать вето на акты парламента и указы
президента

Как сообщили корреспонденту Ъ сотрудники правоохранительных органов, на
митинг, проводившейся у здания правительства, пришло не более 5 тыс. человек.
Однако они вели себя весьма агрессивно. Женщины били ложками в пустые
кастрюли и сковородки, мужчины выкрикивали лозунги :"Ельцин - Иуда!",
"Ельцин - к народу!".
1993 г
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31.01.2021 18:53 Ответить
"митинг пустых голов".
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31.01.2021 19:30 Ответить
помощницу пропагандиста владимира соловьева заметили в толпе протестующих
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31.01.2021 18:31 Ответить
Кацапи не міняються -

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 5828
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31.01.2021 18:32 Ответить
Кацап - вешается, а Украинец обретает свободу !
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31.01.2021 18:35 Ответить
Нажаль кацапи щоб віддати кредити їдуть в Донбас і Сирію вбивати людей, такий в них кончений менталітет, звісно не у всіх, але в більшості
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31.01.2021 18:39 Ответить
Украинцу не нужно обретать свободу. Он вообще-то изначально рождается свободным. И этого никому не изменить.
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31.01.2021 18:49 Ответить
толька с пєтльой на шеє русскій чюствуєт сєбя свабодним!
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31.01.2021 19:53 Ответить
А вот Россия 2014 год :
В России сегодня коммунисты намерены провести "Марш пустых кастрюль" у здания правительства с требованием отставки Кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба КПРФ.
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31.01.2021 18:58 Ответить
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 1089
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31.01.2021 19:00 Ответить
Elena Kostyuchenko

Любимое сегодня.
Мужик приехал в Сочи НА СВИДАНИЕ, его позвали «проверить документы» в автозак, ну и все. В глубоком недоумении спрашивает:
-Что происходит вообще?
- Протесты.
- Из-за чего?
- Из-за Путина.
- Так он же сдох!
- Еще нет. - отвечает мент
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31.01.2021 18:39 Ответить
Навіщо нам ці весті з мокшанських боліт? Краще висвітили сьогоднішній мітинг в Лубнах.
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31.01.2021 18:40 Ответить
Опять опожоповцы собирались , лучше сегодняшний митинг в поддержку Рифа
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31.01.2021 18:49 Ответить
Мілиє бранятся - только тешатся.
Б'єт - значит любит.
Який народ - така мудрість, таке життя.
Ні говорити про них, ні, тим більше, дивитися в той бік - ніякого бажання.
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31.01.2021 18:46 Ответить
Кацапы готовьтесь на следующее воскресенье к новому митингу , не забудьте взять ёршики , чтобы ОМОН в автозаках с начала вам им хорошо чистил отхожие места перед посадкой на бутылку
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31.01.2021 18:48 Ответить
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 1873
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31.01.2021 18:52 Ответить
Питання не в тому скільки затримали, питання в тому скільки кацапів вийли на вулицю!
Мільйон, два, чи двадцять тисяч по всій паРаші!
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31.01.2021 19:04 Ответить
Российский журналист Саша Сотник предположил, что акции в поддержку Алексея Навального несут в себе еще одну цель, о которой россияне могут и не догадываться.
Неприятно озвучивать эту догадку, но, похоже, общество столкнулось с уникальной политтехнологией, когда всего лишь за пару уик-эндов посредством контролируемого выхода фокус-группы недовольных Кремль получает исчерпывающее социологическое исследование с четким сканированием настроений внушительной части общества, включая идентификацию личности каждого, кто решился выйти на протест", - пишет Саша Сотник.

Власть получает очень хорошую аналитику, на основе которой может делать кадровые выводы в регионах, а также иными способами корректировать политик

Результатом всего этого, как полагает блогер, могут быть "кадровые перестановки по регионам - с учетом необходимого срочного переформатирования системы в режим военной диктатуры".
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31.01.2021 19:05 Ответить
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 6803 Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 9168
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31.01.2021 19:05 Ответить
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 5413
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31.01.2021 19:11 Ответить
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 4150
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31.01.2021 19:08 Ответить
Уже устаревшие сведения. Она уже не хочет его прощать.
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31.01.2021 19:15 Ответить
Шо, опять ёлочка разонравилась? Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 2441
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31.01.2021 19:41 Ответить
Похоже то придуманная людоедами брехня.
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31.01.2021 20:44 Ответить
Ну племена мокши и чуди когда то ж были людоедами Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 2395
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 6854
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31.01.2021 20:53 Ответить
Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 1930
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31.01.2021 19:10 Ответить
Коцапи скідують сцаря, ...лять... Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 132
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31.01.2021 19:16 Ответить
Це вже анекдот Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти - Цензор.НЕТ 1725
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31.01.2021 19:42 Ответить
Протесты в таком виде обречены на провал.
У них нет ясной цели и каких либо политических требований.
Протестующие просто констатируют факт - путин вор.
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31.01.2021 19:39 Ответить
А почему Путин вор, а не Путин убийца, или даже Путин убийца детей.
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31.01.2021 22:28 Ответить
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