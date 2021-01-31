Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
По состоянию на 17.30 31 января на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны более 4 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВД-инфо.
По данным издания, в настоящий момент задержаны 4132 человека.
Больше всего задержанных в Москве – больше тысячи, в Санкт-Петербурге – больше 700, в Красноярске – 194. Задерживали людей также во Владивостоке, Перми, Новокузнецке, Самаре, Твери, Уфе, Иркутске, Сочи, Нижнем Новгороде, Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Магнитогорске, Челябинске, Тюмени и других городах.
По данным Настоящего времени, силовики действуют жестко по отношению к протестующим, среди задержанных есть подростки, пожилые люди, журналисты и представители региональных штабов Навального. При этом участники акций и журналисты говорят, что людей задерживают просто так, без объяснения причин.
Шествие в Санкт-Петербурге. 31 января 2021 года
Массовые задержания на акции за Навального в Москве
Полиция бьет протестующих на акции в Петербурге
Как сообщила "Открытым медиа" член бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова, во время протестных акций 31 января были задержаны не менее 82 журналистов,
"Кто-то из них уже отпущен, но точных данных пока нет", — сказала она. В Москве, по данным профсоюза, задержаны 21 представитель СМИ, в Петербурге — 10.
Среди задержанных — Сергей Пархоменко ("Эхо Москвы"), Михаил Зеленский ("Холод"), Елена Костюченко ("Новая газета"), Даниил Туровский, Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus) и Валерия Савинова ("МБХ медиа"), Иван Клейменов и другие.
Многих журналистов задерживали, несмотря на то, что у них были пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью "Пресса".
Источник фото: Медуза
Пожалуйста, подождите...
Цирк погорілий, така толпа і нічого не можить зробити, такі вони раби Московії,
і до речі згадуйте частіше як ці московитські раби відносились до Майдану 2014 в
Україні, думаю вони не змінили своє ставлення до Майдану :
Ще б як що б дав фото, то ціни тобі не було -
"Однако они вели себя весьма агрессивно. Женщины били ложками в пустые
кастрюли и сковородки, мужчины выкрикивали лозунги :"Ельцин - Иуда!",
"Ельцин - к народу!".
1993 г"
Чи ти кацапів не знаєш
"Трудовая Россия" на Старой площади перед зданием правительства России
состоялся "митинг пустых кастрюль". Митинг постановил "ввиду того, что
мужчины не смогли до сих пор возродить Советский Союз, поручить эту задачу
женщинам". С этой целью решено учредить Конгресс советских женщин с правом
законодательной инициативы и правом налагать вето на акты парламента и указы
президента
Как сообщили корреспонденту Ъ сотрудники правоохранительных органов, на
митинг, проводившейся у здания правительства, пришло не более 5 тыс. человек.
Однако они вели себя весьма агрессивно. Женщины били ложками в пустые
кастрюли и сковородки, мужчины выкрикивали лозунги :"Ельцин - Иуда!",
"Ельцин - к народу!".
1993 г
В России сегодня коммунисты намерены провести "Марш пустых кастрюль" у здания правительства с требованием отставки Кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба КПРФ.
Любимое сегодня.
Мужик приехал в Сочи НА СВИДАНИЕ, его позвали «проверить документы» в автозак, ну и все. В глубоком недоумении спрашивает:
-Что происходит вообще?
- Протесты.
- Из-за чего?
- Из-за Путина.
- Так он же сдох!
- Еще нет. - отвечает мент
Б'єт - значит любит.
Який народ - така мудрість, таке життя.
Ні говорити про них, ні, тим більше, дивитися в той бік - ніякого бажання.
Мільйон, два, чи двадцять тисяч по всій паРаші!
Неприятно озвучивать эту догадку, но, похоже, общество столкнулось с уникальной политтехнологией, когда всего лишь за пару уик-эндов посредством контролируемого выхода фокус-группы недовольных Кремль получает исчерпывающее социологическое исследование с четким сканированием настроений внушительной части общества, включая идентификацию личности каждого, кто решился выйти на протест", - пишет Саша Сотник.
Власть получает очень хорошую аналитику, на основе которой может делать кадровые выводы в регионах, а также иными способами корректировать политик
Результатом всего этого, как полагает блогер, могут быть "кадровые перестановки по регионам - с учетом необходимого срочного переформатирования системы в режим военной диктатуры".
У них нет ясной цели и каких либо политических требований.
Протестующие просто констатируют факт - путин вор.