Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Личный состав Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Воздушного командования "Запад" успешно провел первую летную смену в новом 2021 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на истребителях МиГ-29 пилоты выполнили полет парой на сложный пилотаж, отработали ведение групповых и одиночных воздушных боев днем ​​и ночью в сложных метеоусловиях, а также выполнили полет в облаках на малых высотах.

В небе пилоты не только повышали уровень летно-методической подготовки, но и совершили облет авиационной техники после длительных регламентных работ. В полетах приняли участие командиры авиационных звеньев и выше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины Объединенных сил на Херсонщине отрабатывают ведение оборонительного боя, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Также смотрите: Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС. ФОТОрепортаж