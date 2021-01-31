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Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Личный состав Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Воздушного командования "Запад" успешно провел первую летную смену в новом 2021 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на истребителях МиГ-29 пилоты выполнили полет парой на сложный пилотаж, отработали ведение групповых и одиночных воздушных боев днем ​​и ночью в сложных метеоусловиях, а также выполнили полет в облаках на малых высотах.

В небе пилоты не только повышали уровень летно-методической подготовки, но и совершили облет авиационной техники после длительных регламентных работ. В полетах приняли участие командиры авиационных звеньев и выше.

Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 01

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Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 02
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 03
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 04
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 05

Также смотрите: Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 492
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31.01.2021 18:50
+14
так ннннАдА. будем всех бАмбить
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4808
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31.01.2021 18:52
+13
Люблю я всілякого толку експертів. Вони як Вассермани...
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31.01.2021 19:16
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Правила форума Совет форумчан
Це добре! Поставимо справжнього головнокомандуючого і все буде добре!
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31.01.2021 18:40 Ответить
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 492
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31.01.2021 18:50 Ответить
а с чего это их самолеты?микоя-армян,гуревич еврей...причем здесь узкоезычные? Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2365
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31.01.2021 19:16 Ответить
Доречі, Гуревич навчався свого часу у моєму місті. 🙂
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31.01.2021 19:24 Ответить
пнх в спам.
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31.01.2021 19:22 Ответить
Вот тебя и поставим . Ты же лучше шаришь в военном деле чем Наполеон Вова Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6331
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31.01.2021 21:19 Ответить
Що важливо в нашій справі?
Це заправити літак.
Так. Але ще головнішеце хоча б встигнути взлетіти...
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31.01.2021 18:40 Ответить
Самолет стоит заправленным всегда. Кроме разве что ремонта именно баков.
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31.01.2021 18:49 Ответить
Ага а той бензовоз, що стоїть збоку, то він теж там стоїть всегда.... Це слава Богу, що взагалі почали паливо підвозити, бо декілька років тому в цьому не було потреби, бо нам "гарантували" по меморандуму і договорах "дружби", тому просто все крали.
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31.01.2021 18:54 Ответить
Є так зване "дєжурноє звено" яке стоїть заправлене, озброєне і у декількахвилинній готоіності до злету.
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31.01.2021 19:00 Ответить
Люблю я оптимістів... Вони такі як діти.
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31.01.2021 19:02 Ответить
Люблю я всілякого толку експертів. Вони як Вассермани...
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31.01.2021 19:16 Ответить
ну да, Штаты когда "Буря в пустыне" начинали, так ни одно дежурное совковое звено и не взлетело, сгорели, даже не выехав на рулёжку...
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31.01.2021 21:06 Ответить
А давай о ПерлХарборе еще подіскутіруєм.
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31.01.2021 21:11 Ответить
Так это не в тему будет, там совковой авиации и близко не было.
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01.02.2021 11:03 Ответить
да ты силен в авиации,силенко Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8987.истребители на бензине не летают,запомни это...да и гражданские самолеты тоже,ну кроме ан-2 разве
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31.01.2021 19:18 Ответить
Эдуард, не строй из себя эксперда! На фото есть только АПА-5Д (источник электропитания) и ВЗ-20/350 (заправщик сжатым воздухом).
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31.01.2021 19:38 Ответить
😁 встигнути б воздуха накачать і батареї зарядить...
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31.01.2021 19:49 Ответить
Нафига те воздушные бои? Когда ракета выпущенная за несколько десятков км сделает свое дело. Как было с какацапским Су-24 в небе Турции.
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31.01.2021 18:46 Ответить
Гуглим радиус действия ракет воздух-воздух, стоящих на вооружении Миг-29. Отнюдь не десяткидесятки км, к сожалению.
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31.01.2021 18:51 Ответить
Прогугли заодно назначение легкого фронтового истребителя МиГ-29, его радиус боевого действия, условия пуска ракет класса воздух-воздух в ППС и ЗПС и соотвественно дальность поражения цели
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31.01.2021 19:45 Ответить
Ашо мешает применить современную авионику и вооружение? Только одно - Зе лупень.
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31.01.2021 19:54 Ответить
Реальных ТТХ военной техники в Гугле нет и никогда не было...
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01.02.2021 11:05 Ответить
так ннннАдА. будем всех бАмбить
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4808
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31.01.2021 18:52 Ответить
Тужиться начебто на унітазі....
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31.01.2021 20:58 Ответить
Бамбит
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02.02.2021 14:45 Ответить
Колись саме так і вважали Америці та СРСР в п'ятьдесяті роки минулого століття... До війни у В'єтнамі. А потім наверстували втрачене та порізане на металобрухт.
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31.01.2021 18:52 Ответить
😁 Не переживай, все происходит так, как ты написал,рубиться шашками на вытянутую руку никто не собирается. Воздушный бой начинается задолго до того, как пилоты визуально обнаруживают друг друга, и это мероприятие ставит целью взаимодействие пилота с БРЛС и системой вооружения для получения навыков применения средств поражения штатных ракет воздух-воздух. Это же ИСТРЕБИТЕЛИ! 🙂
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31.01.2021 18:58 Ответить
а пуск ракеты-это не бой? Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4953
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31.01.2021 19:19 Ответить
А з ким вони там на Волині вювати збираються? Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2709
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31.01.2021 18:51 Ответить
Ти пропонуєш їм летіти прямо на москву?
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31.01.2021 19:01 Ответить
Да!!!!!
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31.01.2021 19:20 Ответить
з москалями з півночи,які можуть і беларусі бути.
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31.01.2021 19:21 Ответить
Не секрет,що вони дислокуються у Луцьку.Там же недалеко знаходиться Повурський полігон ще з післявоєнних часів.
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31.01.2021 19:32 Ответить
Я думаю , что нужно приводить все аэродромные полосы в порядок . Во время второй мировой , американские бомбардировщики , - летающие крепости B - 17 , спокойно садились .
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31.01.2021 19:07 Ответить
. В районе Полтавы .
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31.01.2021 19:15 Ответить
У нас мало и самолетов и ракет....
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31.01.2021 20:01 Ответить
давно перезрел вопрос послать молодняк в Штаты учиться на что-нибудь путёвое..
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31.01.2021 21:26 Ответить
Ребята летают и понимают, что будут выведены из строя в перую очередь. Респект
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31.01.2021 21:55 Ответить
В кадре 3 МИГа, это все? И ракетами конечно же не пуляли, за неимением оных....
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01.02.2021 16:13 Ответить
"Тренировались вести бой" без единого выстрела ... Ярко.
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02.02.2021 11:42 Ответить
 
 