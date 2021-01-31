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Катера класса Island поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021-го. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Балтиморе - штат Мэриленд, США - продолжается 10-недельная доподготовка двух будущих украинских экипажей патрульных катеров класса Island.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "АрміяІнформ", ожидается, что сами катера поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года. Сейчас они проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

Основная цель обучения украинских экипажей - достижение необходимого уровня подготовки в вопросах безопасной и безаварийной эксплуатации 110-футовых патрульных катеров типа Island.

"В ходе 10-недельного обучения личный состав должен не только качественно усвоить курс подготовки, сдать промежуточные тесты по определенным специальностям, но и осуществить контрольные выходы в море и по результатам получить соответствующие сертификаты с допуском к самостоятельному управлению катерами типа Island", - сообщил капитан 3 ранга Игорь Трухан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульный катер типа ISLAND для ВМС Украины совершил контрольный выход в море в США. ВИДЕО

Во время курса подготовки украинские экипажи усвоят строение и основные тактико-технические характеристики катеров этого проекта, правила борьбы за живучесть, согласно требованиям и стандартам Береговой охраны США, научатся правильно и эффективно эксплуатировать и обслуживать катерные системы и вооружение, навигационное оборудование и средства связи аппаратуры связи, а также пройдут курс подготовки по работе с Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) и подобное.

Кроме того, во время практических занятий украинские экипажи отработают приготовление катера к походу, аварийное управление поврежденным катером, буксировку и пополнение всех видов запасов.

Катера класса Island поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021-го 01

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Катера класса Island поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021-го 02
Катера класса Island поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021-го 03
Катера класса Island поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021-го 04
Катера класса Island поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021-го 05

Также смотрите: Экипаж для пятого патрульного катера типа "Айленд" проходит интенсивную языковую подготовку перед командировкой в США, - ВМСУ. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Вот и чудненько.
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31.01.2021 21:09
+15
И что Украине делать с авианосцем? Опиши хотя бы пару сценариев.
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31.01.2021 21:15
+14
строить авианосцы мог совок, и то с большой натяжой. (см. "Адмираз Кузя")
нах оно Украине - ответ может дать только воспаленное воображение совка Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го - Цензор.НЕТ 4340
и да - сидя на бутылке никого никуда ты не посадишь Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го - Цензор.НЕТ 216
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31.01.2021 21:19
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Страница 2 из 2
Трамп не приймав це рішення - воно від двох палат партаменту: конгресу та сенату. Та від двох партій - щорічна військова допомога, в середньому 250-350 мільйонів.
Коли рішення проходить всі інстанції, президент може тільки ствердити це.
Трамп намагався загальмувати якось допомогу - це коштувало йому гучного скандалу та першого імпічменту.
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31.01.2021 22:11 Ответить
Республіканці в конгресі та сенаті разом із Трампом .
Нагадую - при демократі Обамі допомоги , фактично , не було ... Скоріш за все і Байден буде намагатися (як і свого часу Обама..) ініціювати чергове "перезавантаження" відносин США і РФ ...
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31.01.2021 22:17 Ответить
Врешь. Байден уже заявил что не будет никаких перезагрузок. А это то, чего "не было"

Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го - Цензор.НЕТ 9264
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31.01.2021 22:21 Ответить
Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го - Цензор.НЕТ 6023
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31.01.2021 22:23 Ответить
Брешеш!
Жодних "перезавантажень"!
https://www.youtube.com/watch?v=j_uGdFRzTHI
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31.01.2021 22:58 Ответить
А ще додай інформацію що не надали озброєння саме коли просив Порошенко, особисто на англійській мові Обаму.... Справа в тому що отримана зброя у конфлікті з Грузії потрапила до Росії.А це риторичне питання ... Вспливуть ці озброєння у якійсь « банановій республіці» Тоді я подивлюсь як ви надасте докази що ці м16 не потрапили туди з США. Також слід обережно ставитись до наявності ядерної зброї.... 3 я світова не потрібна , навіть через Україну .
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01.02.2021 00:12 Ответить
Совок був могутнішим, ніж рашка - подивіться % економіки до економіки США.
І якось США та союзникі впоралися без ядерної зброї анакондою зкрутити та збезсилити.
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01.02.2021 01:03 Ответить
Скільки можна свистіти про ці катери? Вже оскомину набили. На другому фото, як я розумію, маслопупи в машинному відділенні.
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31.01.2021 23:03 Ответить
Сподіваюсь що не на азовське море підуть, бо ж знову кацапня забере ці катери
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31.01.2021 23:12 Ответить
Когда Айлендов не было в Украине,понятно почему экипажи обучались в США. Сейчас обучение можно было бы организовать и тут.
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01.02.2021 00:58 Ответить
Треба отримувати досвід координації з союзниками - мова, документація, організація процесів.
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01.02.2021 01:05 Ответить
Будет чем разоружаться? Или подпишут поражение и, как репарации, передадут даунбассам, а те уже, трофеями, в ЧФ? Там кравчучка издает звуки о референдуме, так, что ожидаются какие-то пакости от "мудрого нарида" под руководством сексотско-рашистского отребья..
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01.02.2021 05:51 Ответить
Надо делать скидку на возраст кравчука.Ни каких референдумов по государственному устройству Украины не может быть,это вообще даже не обсуждается.
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01.02.2021 15:26 Ответить
Надо делать скидку на возраст кравчука.Ни каких референдумов по государственному устройству Украины не может быть,это вообще даже не обсуждается.
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01.02.2021 15:27 Ответить
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