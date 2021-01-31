Катера класса Island поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021-го. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
В Балтиморе - штат Мэриленд, США - продолжается 10-недельная доподготовка двух будущих украинских экипажей патрульных катеров класса Island.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "АрміяІнформ", ожидается, что сами катера поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года. Сейчас они проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.
Основная цель обучения украинских экипажей - достижение необходимого уровня подготовки в вопросах безопасной и безаварийной эксплуатации 110-футовых патрульных катеров типа Island.
"В ходе 10-недельного обучения личный состав должен не только качественно усвоить курс подготовки, сдать промежуточные тесты по определенным специальностям, но и осуществить контрольные выходы в море и по результатам получить соответствующие сертификаты с допуском к самостоятельному управлению катерами типа Island", - сообщил капитан 3 ранга Игорь Трухан.
Во время курса подготовки украинские экипажи усвоят строение и основные тактико-технические характеристики катеров этого проекта, правила борьбы за живучесть, согласно требованиям и стандартам Береговой охраны США, научатся правильно и эффективно эксплуатировать и обслуживать катерные системы и вооружение, навигационное оборудование и средства связи аппаратуры связи, а также пройдут курс подготовки по работе с Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) и подобное.
Кроме того, во время практических занятий украинские экипажи отработают приготовление катера к походу, аварийное управление поврежденным катером, буксировку и пополнение всех видов запасов.
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Коли рішення проходить всі інстанції, президент може тільки ствердити це.
Трамп намагався загальмувати якось допомогу - це коштувало йому гучного скандалу та першого імпічменту.
Нагадую - при демократі Обамі допомоги , фактично , не було ... Скоріш за все і Байден буде намагатися (як і свого часу Обама..) ініціювати чергове "перезавантаження" відносин США і РФ ...
Жодних "перезавантажень"!
https://www.youtube.com/watch?v=j_uGdFRzTHI
І якось США та союзникі впоралися без ядерної зброї анакондою зкрутити та збезсилити.