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СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила на незаконном сбыте оружия и боеприпасов группу лиц, в которую входили бывшие работники одного из государственных правоохранительных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным следствия, бывшие правоохранители, один из которых в прошлом был сотрудником специального отряда МВД Украины, завозили в столичный регион средства поражения из района проведения Антитеррористической операции для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальных кругах.

Правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время сбыта реактивной противотанковой гранаты за 1800 долларов США.

СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 01

Ранее сотрудники украинской спецслужбы задокументировали нелегальную продажу участниками группы автомата Калашникова АКС-74У и патронов калибра 5,45 мм.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружены пистолет Макарова, три ручные гранаты Ф-1, более 300 патронов различного калибра, поддельные удостоверения сотрудников государственных правоохранительных органов и частных охранных структур.

СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 02

Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Соломенским Управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.

СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 03

СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 04

СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 05
СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 06
СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 07
СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 08
Фото: ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области

СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы 09
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уволились вчера ? всем давно известно, что мусора крышуют и возглавляют проституцию, наркотрафик и сбыт оружия
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01.02.2021 11:23 Ответить
тут работающие наркотой торгуют..
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01.02.2021 11:29 Ответить
и что за это будет людям с отличной характеристикой , и отличающимся от обычных граждан своей избранностью и службой государству ?
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01.02.2021 11:38 Ответить
А чвк мєртвєтьчюка, зі зброєю - то потенційні добрбатівці (у випадку чергової агресії каSSапії)?
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01.02.2021 11:59 Ответить
рыжие боты и куртку мне я люблю такое камуфло))
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01.02.2021 15:38 Ответить
 
 