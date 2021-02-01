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Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В сети обнародовали кадры зверств российских полицейских во время задержания митингующих во время протестной акции в Москве 31 января.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Рустем Адагамов, передает Цензор.НЕТ.
В сети обнародовали кадры задержания российскими полицейскими в ходе вчерашней акции протеста митингующих. На кадрах, группа митингующих, в основном это девушки и женщины, оказались загнанными в тупик и их избивают российские правоохранители.
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