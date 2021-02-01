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Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В сети обнародовали кадры зверств российских полицейских во время задержания митингующих во время протестной акции в Москве 31 января.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Рустем Адагамов, передает Цензор.НЕТ.

В сети обнародовали кадры задержания российскими полицейскими в ходе вчерашней акции протеста митингующих. На кадрах, группа митингующих, в основном это девушки и женщины, оказались загнанными в тупик и их избивают российские правоохранители.

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Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве 01
Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве 02
Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве 03
Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве 04
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Топ комментарии
+50
Потому что цветочками зыбыли забросать омоновцев, как братья и сёстры в Беларуси делают.
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01.02.2021 11:31
+41
Серед них там є і наш Беркут. Це їм баальшой привєт від України. Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве - Цензор.НЕТ 7848
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01.02.2021 11:35
+33
В Украине люди оказывали физическое сопротивление псам режима... В рашке и в Беларуси этого не происходит и не произойдёт.
Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве - Цензор.НЕТ 9570
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01.02.2021 11:37
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Знайте, чувствуйте, ... я рад , что теперь поймёте причину нашего выхода в 2014 на майдан. Совсем не сожалею, что вам мозги вправляют. У нас - отцы, потом старшие братья , а потом- мальчишам пришла пора сражаться.
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01.02.2021 15:46 Ответить
Краще дівок менти дубасьте щоб нових кацапів єщьо не нарожалі.
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01.02.2021 15:57 Ответить
Азиаты такие дикие азиаты!
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01.02.2021 17:18 Ответить
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