Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сети обнародовали кадры зверств российских полицейских во время задержания митингующих во время протестной акции в Москве 31 января.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Рустем Адагамов, передает Цензор.НЕТ.

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В сети обнародовали кадры задержания российскими полицейскими в ходе вчерашней акции протеста митингующих. На кадрах, группа митингующих, в основном это девушки и женщины, оказались загнанными в тупик и их избивают российские правоохранители.

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