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Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщают ВМС ВСУ.

Целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп. Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки связи, противовоздушной обороны, отражения ударов противника и др.

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Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 01
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 02
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 03
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 04
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 05
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 06
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 07
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Непогано. Ще б на кацапфлотє потренувалися
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01.02.2021 15:14
+2
Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. На их борту работают десятки насосов, которые отводят от реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
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01.02.2021 15:54
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Непогано. Ще б на кацапфлотє потренувалися
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01.02.2021 15:14 Ответить
Как часто говорит президент угасающей Империи: «Чужого нам не нужно, но и Крым не отдадим».
Мало-помалу православные россияне начали «борзеть» и арестовывать в Азовском море не только украинские корабли, но и останавливать для досмотра даже турецкие торговые суда, идущие с грузом в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Президенту Турции господину Реджепу Эрдогану не нравится, что российские военные «шныряют» по трюмам его кораблей и исследуют содержимое сейфов на капитанском мостике.
Почувствовав безнаказанность «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший,по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») дал команду военным Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий два украинских катера и портовой буксир, обвешанный старыми автомобильными покрышками, находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной.
Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, военные корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и тогда, по команде из Кремля, пираты обстреляли украинские суда крупнокалиберными пушками.
Три расстрелянных «братским адним народом» корабля в качестве трофеев, православные приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, московские корсары доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен. Шестеро из них были ранены при обстрелах снарядами и нуждались в медицинской помощи.
Поведение дяди Вовы в Азовском море не понравилось командованию НАТО и в Одессу, в срочном порядке, прибыли военные специалисты из Пентагона. Гости из США и их украинские коллеги обсудили варианты, как остановить «ползучую аннексию Азова».
Было принято решение оказать Украине материально-техническую помощь в окончании строительства военно-морской базы в Бердянске. Утверждены количество и класс американских противокорабельных ракет, которые будут размещены на этой базе.
Недалеко от Одессы, специалисты-водолазы подразделения ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) выполнили работы по подводному осмотру и гидрографических промеров в районе одного из причалов порта Южный, недавно переданного для строительства морской базы украинских ВМС.
К концу этого года ожидается прибытие из США в Одессу военных фрегатов, для защиты украинских портов от агрессии «северного соседа».
Обсужден также порядок боевого постоянного дежурства кораблей 6-го флота ВМС США в Черном море и их взаимодействие с турецким, греческим, итальянским, испанским и украинским флотами.
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01.02.2021 15:45 Ответить
Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. На их борту работают десятки насосов, которые отводят от реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
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01.02.2021 15:54 Ответить
Слишком поверхностное утверждение.
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01.02.2021 15:58 Ответить
Кем признана?
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01.02.2021 16:51 Ответить
Такие насосы работают на любых АПЛ.
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01.02.2021 16:50 Ответить
Катер спереди, типа "Мины беру на себя?"
Да и гегемонские кораблики, скажем так, внешне выглядят уставшими.
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01.02.2021 15:57 Ответить
Та оно то при более серьёзной обстановке этот самоль хрен бы даже взлетел с аэродрома, учитывая возможности этого эсминца! Та и все остальные не успели завести моторы. Пусть летает---лишь бы сам не упал.
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01.02.2021 15:57 Ответить
ппц он ржавый а так по радио вийскове расказали как будто там нанофлот ((
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01.02.2021 18:05 Ответить
 
 