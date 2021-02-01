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Подземку в центре Киева превратили в "коридор тюрьмы" в знак поддержки политзаключенных. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

На стенах подземного перехода по Европейской площадью рисуют двери тюремных камер в рамках украинско-грузинского проекта в поддержку политзаключенных, которых незаконно удерживает Кремль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Арт-объект "Подземный тупик". Его создают в рамках совместного проекта украинских и грузинских активистов.

В частности, переход в столице разрисовывает грузинский художник Давид Кухал

Работа художника еще продолжается, а презентация арт-объекта запланирована через неделю.

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Подземку в центре Киева превратили в коридор тюрьмы в знак поддержки политзаключенных 01

Автор: Ольга Лузан
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Краще б в ОП розмалювали.Хай привикають.
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01.02.2021 16:33 Ответить
Это ж если по синьке туда спуститься, то можно с ума сойти
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01.02.2021 16:33 Ответить
"Оппачки, менты..."(с) Підземку в центрі Києва перетворили на "коридор в'язниці" на знак підтримки політв'язнів - Цензор.НЕТ 2960
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01.02.2021 17:06 Ответить
ну, так пусть едут в мордор вызволять сидельца из лап кремля, там всех ждут с распростертыми объятиями
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01.02.2021 16:38 Ответить
У нас и в Украине хватает политзаключенных. Торнадовцы,Рифмайстер и врач Юлия Кузьменко.
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01.02.2021 17:11 Ответить
відділяйте котлети від мух
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02.02.2021 02:19 Ответить
А Антоненко не політ.в'язень ? Так розмалюйте двері зе і авакову .
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01.02.2021 18:42 Ответить
Под ВР есть "секретный" коридор по которому депутатов можно эвакуировать, и так же они могут и попадать туда. Его бы так разрисовать, чтобы помнили...
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02.02.2021 00:00 Ответить
 
 