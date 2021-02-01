Подземку в центре Киева превратили в "коридор тюрьмы" в знак поддержки политзаключенных. ФОТО

На стенах подземного перехода по Европейской площадью рисуют двери тюремных камер в рамках украинско-грузинского проекта в поддержку политзаключенных, которых незаконно удерживает Кремль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Арт-объект "Подземный тупик". Его создают в рамках совместного проекта украинских и грузинских активистов.

В частности, переход в столице разрисовывает грузинский художник Давид Кухал

Работа художника еще продолжается, а презентация арт-объекта запланирована через неделю.

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