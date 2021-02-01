"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Открытый в 2009 году в Донецке футбольный стадио "Донбасс Арена" находится в запустении и зарастает бурьяном.
Фотографии стадиона опубликованы в Твиттере пользователем Люфт Ганза, информирует Цензор.НЕТ.
"Донбасс Арена" - первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами категории "5 звезд". Сооружение соответствует классу "элит" по аккредитации УЕФА и ФИФА.
Стадион рассчитан на 50 тысяч зрителей, его сооружение обошлось в 175,8 млн евро.
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зачем оккупантам стадион?
1 февраля фотография как донбасс-арена зарастает бурьяном...
мне нравится))
К нему не зарастет народная тропа,
хорошо он знал русский мир - раз , ты уже не нужен и там где толпились тысячи - все потихеньку зарастает травой ...
Об этом хорошо написано в одной толстой мудрой книге, которую мало кто читает.
- Вселенский опыт говорит, что погибают царства
не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства.
А погибают оттого (и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего не уважают больше.
Булат Окуджава
1968
А как можно в здоровом обществе уважать тех, кто добился своего несметного состояния тем, что недоплачивал рабочим, не платил налоги, брал у государства за копейки, а продавал втридорога? Ну так то в здоровом обществе...
Кучма хотел сына - получил ненависть и позор.