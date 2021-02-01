"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном. ФОТО

Открытый в 2009 году в Донецке футбольный стадио "Донбасс Арена" находится в запустении и зарастает бурьяном.

Фотографии стадиона опубликованы в Твиттере пользователем Люфт Ганза, информирует Цензор.НЕТ.

"Донбасс Арена" - первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами категории "5 звезд". Сооружение соответствует классу "элит" по аккредитации УЕФА и ФИФА.

Стадион рассчитан на 50 тысяч зрителей, его сооружение обошлось в 175,8 млн евро.

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