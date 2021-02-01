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Задержана банда фальшивомонетчиков, занимавшаяся подделкой 500-гривневых купюр, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сегодня, 1 февраля, правоохранители одновременно провели 18 обысков в Хмельницкой и Одесской областях, в ходе которых изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюр иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержана банда фальшивомонетчиков, занимавшаяся подделкой 500-гривневых купюр, - Нацполиция 01

Организаторы преступной группы - 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого смотрящего, а также 32-летний одессит, который тоже ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

Задержана банда фальшивомонетчиков, занимавшаяся подделкой 500-гривневых купюр, - Нацполиция 02

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе целый ряд исполнителей, тоже по большей части ранее судимых, между которыми четко распределили роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие - их передачей, третьи - сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен.

Задержана банда фальшивомонетчиков, занимавшаяся подделкой 500-гривневых купюр, - Нацполиция 03

Части фигурантов следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, а одному из них еще и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержана банда фальшивомонетчиков, занимавшаяся подделкой 500-гривневых купюр, - Нацполиция 04
Задержана банда фальшивомонетчиков, занимавшаяся подделкой 500-гривневых купюр, - Нацполиция 05
Задержана банда фальшивомонетчиков, занимавшаяся подделкой 500-гривневых купюр, - Нацполиция 06

На период досудебного расследования суд взял злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Сейчас правоохранители работают над установлением каналов сбыта поддельных денежных средств и других лиц, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
C возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Це всього 360 банкнот по 500 грн.

Вони таку суму за вечір наштампують.
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01.02.2021 20:17
+4
''Понятьіпрастіть''))) борються із бідністю як і наказував ЗЕро)
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01.02.2021 20:08
+3
а по суті вони кидають всіх кому попаде в руки їх купюра. я прикидаю хтось відкладав на чорний день
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01.02.2021 20:51
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''Понятьіпрастіть''))) борються із бідністю як і наказував ЗЕро)
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01.02.2021 20:08 Ответить
опоздали, щас в ходу тысячные уже
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01.02.2021 20:14 Ответить
C возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Це всього 360 банкнот по 500 грн.

Вони таку суму за вечір наштампують.
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01.02.2021 20:17 Ответить
Фальшивомонетчик -это враг государства и исправлению не подлежит..Поэтому только высшая мера наказания без апелляций...залогов и прочей лабуды...
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01.02.2021 21:17 Ответить
Україна має таланти!...
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01.02.2021 20:21 Ответить
В Сильпо на кассе мою 500-ку не приняли неделю назад. Кассир просто вернула со словами: проверьте в банке, а то уже несколько штук за неделю. Откуда ко мне попала не помню.
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01.02.2021 20:21 Ответить
банда???))))
читайте УК
это просто группа лиц))
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01.02.2021 20:32 Ответить
ну, а шо - хлопцы тока спасают экономику, увеличивают мал-мала денежную массу новенькими купюрами, почти, как центробанк, их награждать надо. а не сажать, чего зеленые недоумки совсем не понимают
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01.02.2021 20:33 Ответить
а по суті вони кидають всіх кому попаде в руки їх купюра. я прикидаю хтось відкладав на чорний день
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01.02.2021 20:51 Ответить
Залог по теме размытых хфотках подделох-в доле...
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01.02.2021 21:04 Ответить
на купюрах надо писать - только для оплаты за газ
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01.02.2021 21:57 Ответить
Люди, пользуйтесь платёжными банковскими картами. Это удобно.
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01.02.2021 22:30 Ответить
Підробляти гривну це підрив нац економіки , а бакси можна малювати, ніхто їм не підсказав.
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01.02.2021 23:23 Ответить
стволы зарыли..- кожки пустые)))
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02.02.2021 01:14 Ответить
Чому 4 кг бурштину це справа для СБУ, а підрив національної економіки фальшивими купюрами це справа МВС? Все перевернуто з ніг на голову.
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02.02.2021 06:37 Ответить
 
 