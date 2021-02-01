Задержана банда фальшивомонетчиков, занимавшаяся подделкой 500-гривневых купюр, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 февраля, правоохранители одновременно провели 18 обысков в Хмельницкой и Одесской областях, в ходе которых изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюр иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Организаторы преступной группы - 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого смотрящего, а также 32-летний одессит, который тоже ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе целый ряд исполнителей, тоже по большей части ранее судимых, между которыми четко распределили роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие - их передачей, третьи - сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен.

Части фигурантов следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, а одному из них еще и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







На период досудебного расследования суд взял злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Сейчас правоохранители работают над установлением каналов сбыта поддельных денежных средств и других лиц, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности.