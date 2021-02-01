Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В районе проведения операции Объединенных сил проверили боевую готовность танкового резерва одной из мотопехотных бригад, которая выполняет задания на Донецком направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Во время учений личный состав отработал слаженность действий в составе подразделения, выдвижение на указанный огневой рубеж, перенос огня с одной цели на другую, ведение единичного и сосредоточенного огня по противнику.
Подготовка включает в себя действия танкового подразделения в обороне и наступлении, определение расстояния и идентификация целей, вызов огневой поддержки, вождение танков в сложных условиях местности, эвакуацию поврежденного танка, проверку личной стрелковой и физической подготовки танкистов, тактическую медицину и эвакуацию раненого.
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Якщо ти побачив тільки чотири танка (хоча на другому фото їх як мінімум вісім), то в навчаннях приймала участь танкова рота (тим більше, що їх прикривала шилка), а якби ти міг розуміти прочитане - "проверили боевую готовность танкового резерва одной из мотопехотных бригадИсточник: https://censor.net/ru/p3245427", то зрозумів би, що в мотостріцецькі бригаді є танковий батальон, і в навчаннях приймала участь тільки резервна рота цього батальона, не задіяна в бойовому чергуванні. А скільки таких бригад зараз на фронті? А ще є танкові бригади.
Мартышка к старости слаба глазами стала... а я то думаю, почему же ты только четыре танка насчитал. Или у тебя со счетом туго?
аНдронный коллайдер
учаВствовал
констаНтация