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Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил проверили боевую готовность танкового резерва одной из мотопехотных бригад, которая выполняет задания на Донецком направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 01

Во время учений личный состав отработал слаженность действий в составе подразделения, выдвижение на указанный огневой рубеж, перенос огня с одной цели на другую, ведение единичного и сосредоточенного огня по противнику.

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 02
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 03

Смотрите: Артиллеристы бригадных групп провели учения в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 04
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 05Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 06
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 07

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 08

Подготовка включает в себя действия танкового подразделения в обороне и наступлении, определение расстояния и идентификация целей, вызов огневой поддержки, вождение танков в сложных условиях местности, эвакуацию поврежденного танка, проверку личной стрелковой и физической подготовки танкистов, тактическую медицину и эвакуацию раненого.

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 09
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 10

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Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 05

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 12Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 13
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 14
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 15
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 16

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Автор: Володимир Янченко
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Дякуємо за службу! Бережи Вас Господь! Слава Україні! Слава ВСУ!
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01.02.2021 23:26 Ответить
Оно то да ,Бережи. Только три ,четыре танка на учении ?
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02.02.2021 08:02 Ответить
Люблю дурнів, вони такі смішні... Якби ти служило в армії, то знало б, що немає навчань за участі трьох, пяти чи десяти солдатів, в армії рахують взвод, рота, батальон, бригада і тд.
Якщо ти побачив тільки чотири танка (хоча на другому фото їх як мінімум вісім), то в навчаннях приймала участь танкова рота (тим більше, що їх прикривала шилка), а якби ти міг розуміти прочитане - "проверили боевую готовность танкового резерва одной из мотопехотных бригадИсточник: https://censor.net/ru/p3245427", то зрозумів би, що в мотостріцецькі бригаді є танковий батальон, і в навчаннях приймала участь тільки резервна рота цього батальона, не задіяна в бойовому чергуванні. А скільки таких бригад зараз на фронті? А ще є танкові бригади.
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02.02.2021 14:41 Ответить
Шариков я служил 35 лет назад и у нас тогда всегда были полковые учения ,раз в месяц .Полковые . Я служил столько лет назад ,что тебе наверно и не исполнилось ,овца тупорылая.. Не тебе неуч ,а я закончил пару институтов, учить меня ,что такое бригада,полк и рота с батальоном.
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03.02.2021 19:16 Ответить
Пара институтов и до сих пор идиот? Ну это надо уметь. Хотя видел я таких дИбилов...
Мартышка к старости слаба глазами стала... а я то думаю, почему же ты только четыре танка насчитал. Или у тебя со счетом туго?
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03.02.2021 22:14 Ответить
ДонеТчина

аНдронный коллайдер

учаВствовал

констаНтация
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01.02.2021 23:32 Ответить
А это точно зимой фотки делались?
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02.02.2021 00:54 Ответить
зараз зими тільки в Київі
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02.02.2021 07:06 Ответить
хай вам Бог допомогае, Украінскі захисники!
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02.02.2021 02:02 Ответить
Мои приветствия коллегам!
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02.02.2021 11:49 Ответить
 
 