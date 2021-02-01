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Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Курьезы Общество

В рамках эксперимента кофейной гущей посыпали дорожки в парке "700-летия Львова". Если эксперимент окажется удачным, гущей станут посыпать дорожки во всех городских парках.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Кофейная гуща имеет абразивные свойства и эстетичнее смотрится в парке, потому что здесь естественная среда, и сырье темного цвета на снегу будет выглядеть органично в парках. Кроме того, кофейная гуща обладает полезными свойствами - улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения и не влияет отрицательно на лапки домашних любимцев", - рассказала советница львовского мэра Ирина Оршак.

Гущу для посыпания дорожек бесплатно предоставили две крупных сети кофеен.

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Если эксперимент окажется удачным, кофейной гущей станут посыпать дорожки во всех парках Львова.

Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 01
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 02
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 03
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 04
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 05
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 06
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 07
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 08

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
лично я чёрной икрой посыпаю
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01.02.2021 23:41
+21
красной я окантовку дорожки делаю
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01.02.2021 23:49
+18
Ви депутат?
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02.02.2021 00:42
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Выглядит, конечно, не очень эстетично...)
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01.02.2021 23:40 Ответить
да, винегретом было бы живописнее
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01.02.2021 23:51 Ответить
для вінигрету треба новорічний стіл
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02.02.2021 00:04 Ответить
...вінігретом воно як вишиванкою)
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02.02.2021 00:26 Ответить
ска, до слез)
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02.02.2021 05:49 Ответить
ага....і біля кожної лавочки стопарік
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02.02.2021 00:00 Ответить
Так еще и на солнце ,будут быстрее таять.
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02.02.2021 07:59 Ответить
почему нет?
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01.02.2021 23:40 Ответить
лично я чёрной икрой посыпаю
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01.02.2021 23:41 Ответить
не ври, красной
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01.02.2021 23:42 Ответить
красной я окантовку дорожки делаю
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01.02.2021 23:49 Ответить
ти живеш у москві
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02.02.2021 00:02 Ответить
в Чонгарі )))
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02.02.2021 01:07 Ответить
Звісно краще ніж сіль з піском і все ж...трохи не те. А що скажуть львів'яни?
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01.02.2021 23:43 Ответить
А що не те?
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02.02.2021 08:54 Ответить
Хм, оригінальний спосіб зекономити на утилізації відходів. А каналізації не будуть забиватися?
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01.02.2021 23:46 Ответить
Очевидно що будуть менше забиватися, якщо порівнювати з використанням піску.
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02.02.2021 02:48 Ответить
А я гречкою
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01.02.2021 23:49 Ответить
Ви депутат?
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02.02.2021 00:42 Ответить
видно тебе від цього косу плющить
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02.02.2021 00:05 Ответить
Тетяна Вергелес:

"Радниця Садового (прізвище не запам'ятала ) запропонувала рятувати Львів від ожеледиці кавовою гущею. Експериментально посипати (чи намастити Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 7641 ) відходами від кави збираються доріжки парку 700-ліття Львова. А тоді, у перспективі, сказали по радіо Суспільне Львів, думатимуть, як по кав'ярнях збирати гущу, і може треба її сушити , аби мати запас, тобто закрома Родіни.
На повному серйозі сказали, без підколок.
Не можу сісти за роботу - тєжко думаю, як же організують весь виробничий процес, логістику того всього... Та й де ті копальні, аби гущі було усім під ноги...
Реготати чи пишатися рідним містом?
В мене народилися гасла:
КАВУ П' ЄШ - МІСТУ ГУЩУ ДАЄШ!
КАВУ ГЛУШИ І ГУЩУ СУШИ!
КАВУ ВИПИВАЙ, А ГУЩУ - РОЗКИДАЙ!"
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01.02.2021 23:56 Ответить
Хто здає продукт вторинний отримай продукт первинний!
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02.02.2021 00:39 Ответить
сидят львовские бомжи в одном из парков филижанки коф заваривают и рассуждают о том, в каком из парков кофейная гуща лучше ))
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01.02.2021 23:59 Ответить
А ОРДЛОвичи только облизываются, спрятавшись в подвале, чтобы не получить прикладом по лысине, руцкимир, бл***...
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02.02.2021 01:02 Ответить
жирують біндеровци, пока зе-електорат всю страну корміт!
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01.02.2021 23:59 Ответить
Собачья радость теперь имеет аромат кофе😀 но пусть собачки балдеют, на здоровье. А между тем гигант отечественной и мировой демократии приказал запустить спутник ко Дню Независимости. Это вам не кофем посыпать дорожки. Скорее кокс, но могу и ошибаться.
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02.02.2021 00:10 Ответить
А тем временем гигант отечественной и мировой демократии приказал запустить спутник ко Дню Независимости. Это вам не кофем посыпать дорожки. Скорее кокс, но могу и ошибаться. Имейте совесть и хватит банить. Я ж не виноват, что у гиганта коксикоз
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02.02.2021 00:25 Ответить
Юлькини злопихателі зникають в тумані.
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02.02.2021 00:30 Ответить
То є Львів крихітко ✌️😉
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02.02.2021 00:27 Ответить
А зуби москалів закінчилися?
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02.02.2021 00:44 Ответить
Москаль нынче беззубый пошел, а у кого есть - гнилью воняют, дегенерация бодро шагает по московии.
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02.02.2021 01:09 Ответить
Таке враження, що лід не посипають тому, що піску чи інших відходів не вистачає. Не посипають тому, що це - фізична праця, а її двірники намагаються уникати.
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02.02.2021 01:10 Ответить
Бінго! Злочинців того неподобства що твориться на зимових дорогах і тротуарах зими 2020/2021 знайдено - це двірники. Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 334
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02.02.2021 02:59 Ответить
-Чувак, ты что упал всё-таки? Просто отряхни песок со штанов...Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 2858
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02.02.2021 01:23 Ответить
Это все ерунда.
Я бы посыпал картофельными очистками.
А возле мерии луковыми.
У зоопарка неплохо бы разбрасывать кости после борща.
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02.02.2021 03:45 Ответить
Естественно ,от песка нулевой откат. А представляете приходит ребенок с улицы весь в этой кофейной дряни ,вот будет радость для родителей.
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02.02.2021 07:35 Ответить
Ох жеж ці Біндери....))
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02.02.2021 08:16 Ответить
Слушна думка. Навесні аромат смачної кави на цілим містом!
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02.02.2021 08:22 Ответить
Якщо це дійсно допомагає і кавові відходи безкоштовні, то ідея супер.
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02.02.2021 08:24 Ответить
цiкаво... а якщо дитина у тiй гущi виваляється, теж буде прати - супер?
тому й ходять, як у штани наклавши.
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 6047
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02.02.2021 09:34 Ответить
вообще то давно в саду фусом от кавьі рассьіпаю. нет щиполок и мурах.. за зиму в банку собираю а весной раскидьіваю.. нормально.
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02.02.2021 10:07 Ответить
Так - запах хозяйки с утра ! А где хозяйка ?
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 7525
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02.02.2021 10:38 Ответить
 
 