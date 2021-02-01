Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Курьезы Общество
В рамках эксперимента кофейной гущей посыпали дорожки в парке "700-летия Львова". Если эксперимент окажется удачным, гущей станут посыпать дорожки во всех городских парках.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Кофейная гуща имеет абразивные свойства и эстетичнее смотрится в парке, потому что здесь естественная среда, и сырье темного цвета на снегу будет выглядеть органично в парках. Кроме того, кофейная гуща обладает полезными свойствами - улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения и не влияет отрицательно на лапки домашних любимцев", - рассказала советница львовского мэра Ирина Оршак.
Гущу для посыпания дорожек бесплатно предоставили две крупных сети кофеен.
Также на Цензор.НЕТ: Копию башни Донецкого аэропорта установили во львовском парке. ФОТОрепортаж
Если эксперимент окажется удачным, кофейной гущей станут посыпать дорожки во всех парках Львова.
Пожалуйста, подождите...
"Радниця Садового (прізвище не запам'ятала ) запропонувала рятувати Львів від ожеледиці кавовою гущею. Експериментально посипати (чи намастити ) відходами від кави збираються доріжки парку 700-ліття Львова. А тоді, у перспективі, сказали по радіо Суспільне Львів, думатимуть, як по кав'ярнях збирати гущу, і може треба її сушити , аби мати запас, тобто закрома Родіни.
На повному серйозі сказали, без підколок.
Не можу сісти за роботу - тєжко думаю, як же організують весь виробничий процес, логістику того всього... Та й де ті копальні, аби гущі було усім під ноги...
Реготати чи пишатися рідним містом?
В мене народилися гасла:
КАВУ П' ЄШ - МІСТУ ГУЩУ ДАЄШ!
КАВУ ГЛУШИ І ГУЩУ СУШИ!
КАВУ ВИПИВАЙ, А ГУЩУ - РОЗКИДАЙ!"
Я бы посыпал картофельными очистками.
А возле мерии луковыми.
У зоопарка неплохо бы разбрасывать кости после борща.
тому й ходять, як у штани наклавши.