Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей. ФОТОрепортаж

В рамках эксперимента кофейной гущей посыпали дорожки в парке "700-летия Львова". Если эксперимент окажется удачным, гущей станут посыпать дорожки во всех городских парках.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Кофейная гуща имеет абразивные свойства и эстетичнее смотрится в парке, потому что здесь естественная среда, и сырье темного цвета на снегу будет выглядеть органично в парках. Кроме того, кофейная гуща обладает полезными свойствами - улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения и не влияет отрицательно на лапки домашних любимцев", - рассказала советница львовского мэра Ирина Оршак.

Гущу для посыпания дорожек бесплатно предоставили две крупных сети кофеен.

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Если эксперимент окажется удачным, кофейной гущей станут посыпать дорожки во всех парках Львова.















