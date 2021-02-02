РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11825 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
4 136 22
Киев (24537) СБУ (18679) Укрзализныця (2637)

Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава "Укрзализныци", который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО "Укрзализныця" для эксплуатации железнодорожных путей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого "ремонта" создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов АО "Укрзализныця". В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. В то же время подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

СБ Украины инициировала в пределах досудебного расследования, соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба АО "Укрзализныця".

По материалам СБУ, в сентябре 2020 года и январе 2021 Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрениях фигурантам противоправной схемы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы направлены в Печерский районный суд. Киева.

Также читайте: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник со снарядами к противотанковому оружию, "закрытый" растяжкой. ФОТОрепортаж

Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава Укрзализныци, который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ 01
Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава Укрзализныци, который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ 02
Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава Укрзализныци, который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Тіхо, ідєт наблюденіє!
показать весь комментарий
02.02.2021 12:26
+3
Никто не спорит, УЗ - страшний гныднык, который давно пора поставить раком. Только не нынешней СБУ это делать. Баканов - не профи, поэтому и СБУ - не спецслужба.
показать весь комментарий
02.02.2021 12:25
+3
Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 6468
показать весь комментарий
02.02.2021 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це один разоблачілі, так для профілактики. Зеленій плєсєні ж треба щось лохторату впарити. А скільки таких мутних схем по всій Україні і не тільки в Укразалізниці... На жаль...
показать весь комментарий
02.02.2021 12:18 Ответить
Це буде продовжуватися, поки такі структури не будуть приватизовані.
показать весь комментарий
02.02.2021 12:22 Ответить
Так вони ж на кожному розі кричать шо Укрзалізниця це стратєгічєскій об'єкт, мляха-муха Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 8782
показать весь комментарий
02.02.2021 12:32 Ответить
Та хай кричать.
показать весь комментарий
02.02.2021 12:33 Ответить
Сажать в тюрягу надо, а не судей обогащать, которые их отпускают.
показать весь комментарий
02.02.2021 13:12 Ответить
Ну спробуй посади.
показать весь комментарий
02.02.2021 13:22 Ответить
То Наєм вже сидить?
показать весь комментарий
02.02.2021 12:20 Ответить
пардон, - лещенко)
показать весь комментарий
02.02.2021 12:22 Ответить
Оба!
показать весь комментарий
02.02.2021 12:22 Ответить
Тоже мне новость. В этой стране любой ремонт фиктивный или с нарушением технологии. Вон мост на Нивках в Киеве, 2 года назад списали 200 млн. на капитальный ремонт а по факту сделали косметический лимонов за 50. СБ Украины не считает что он обрушиться может? Пусть поедут посмотрят на трещины под мостом, а это дорога к границе и там ежеминутно фуры груженые ездят...
показать весь комментарий
02.02.2021 12:21 Ответить
А где же НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ? Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 8136
Чем занимается лещенко?
показать весь комментарий
02.02.2021 12:22 Ответить
Скорее всего консервирует в трех литровой банке свою долю за этот ремонт...
показать весь комментарий
02.02.2021 12:25 Ответить
Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 6468
показать весь комментарий
02.02.2021 12:26 Ответить
Лещенко вроде б*жился шо 150 и часть отдает на благотвор. типо кисл. апп. покупает для больницы УЗ.
показать весь комментарий
02.02.2021 13:33 Ответить
Тіхо, ідєт наблюденіє!
показать весь комментарий
02.02.2021 12:26 Ответить
Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 3116
показать весь комментарий
02.02.2021 12:30 Ответить
Никто не спорит, УЗ - страшний гныднык, который давно пора поставить раком. Только не нынешней СБУ это делать. Баканов - не профи, поэтому и СБУ - не спецслужба.
показать весь комментарий
02.02.2021 12:25 Ответить
Лещ в доле? Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 539
показать весь комментарий
02.02.2021 12:48 Ответить
Ну когда на 98% колейный и подвижный состав родом из СССР, так и будут бороться с фиктивными ремонтами.
показать весь комментарий
02.02.2021 13:14 Ответить
почему исчезли стандартные таблички с пассажирских составов с указанием маршрута?
ставят какие-то левые, от руки намалеванные
а может, поезда - "черные"?
а куда идёт выручка от них?
показать весь комментарий
02.02.2021 13:15 Ответить
Баговекторне оте СБУ.
показать весь комментарий
02.02.2021 15:01 Ответить
Всі державні компанії розсадник корупції,неповинні чиновники займатися бізнесом і крапка ,коли в Україні це зрозуміють буде зрушення в цьому напрямку.А поки,що країна є не ефективною в управлінні та програє конкуренцію за інвестиції.
показать весь комментарий
02.02.2021 15:09 Ответить
 
 