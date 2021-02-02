Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава "Укрзализныци", который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киеве Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО "Укрзализныця" для эксплуатации железнодорожных путей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого "ремонта" создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.
Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов АО "Укрзализныця". В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. В то же время подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.
СБ Украины инициировала в пределах досудебного расследования, соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба АО "Укрзализныця".
По материалам СБУ, в сентябре 2020 года и январе 2021 Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрениях фигурантам противоправной схемы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы направлены в Печерский районный суд. Киева.
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Чем занимается лещенко?
ставят какие-то левые, от руки намалеванные
а может, поезда - "черные"?
а куда идёт выручка от них?