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Экс-руководитель ГАСИ Кудрявцев явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) во вторник прибыл со своими адвокатами в Киевскую городскую прокуратуру по делу о поддельном дипломе, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Экс-чиновнику, который ранее неоднократно игнорировал вызовы к следователю, в присутствии защитников вручили уведомление о подозрении и пригласили на допрос, который должен состояться в ближайшее время", - написала Максимец в соцсети Facebook во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Имя бывшего чиновника при этом не указывается. Однако, 1 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщили, что бывшего руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева объявили в розыск по делу о поддельном дипломе. 

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Экс-руководитель ГАСИ Кудрявцев явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе 01
Экс-руководитель ГАСИ Кудрявцев явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе 02

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные, а после его получения обратился в Минобразования с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал поддельный диплом при назначении на должность главы ГАСИ.

В Офисе Генпрокурора отметили, что экс-чиновнику неоднократно сообщали о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в следственных и процессуальных действииях, однако он ни разу туда не явился. В связи с этим уведомление о подозрении экс-чиновнику было направлено по почте, он был объявлен в розыск.
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-Ах, черт возьми! Какой случай! Фортуна! Киса, если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей -- плюньте мне в глаза! (с)
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02.02.2021 13:22 Ответить
Гребаный стыд, на чуваке, скорее всего, клейма негде ставить а ему поддельный диплом предьявляют....
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02.02.2021 13:22 Ответить
А чего полки пустые? Где Курвуазье? Где Джек Дэниэлс?
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02.02.2021 13:37 Ответить
Аферист и мошенник сидел на должности где можно брать взятки с поддельным дипломом. А если бы он брал взятки со скидками, то у него были бы неприятности связи дэмпингованием.
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02.02.2021 14:31 Ответить
 
 