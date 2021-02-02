Экс-руководитель ГАСИ Кудрявцев явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе. ФОТО

Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) во вторник прибыл со своими адвокатами в Киевскую городскую прокуратуру по делу о поддельном дипломе, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Экс-чиновнику, который ранее неоднократно игнорировал вызовы к следователю, в присутствии защитников вручили уведомление о подозрении и пригласили на допрос, который должен состояться в ближайшее время", - написала Максимец в соцсети Facebook во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Имя бывшего чиновника при этом не указывается. Однако, 1 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщили, что бывшего руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева объявили в розыск по делу о поддельном дипломе.

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По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные, а после его получения обратился в Минобразования с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал поддельный диплом при назначении на должность главы ГАСИ.

В Офисе Генпрокурора отметили, что экс-чиновнику неоднократно сообщали о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в следственных и процессуальных действииях, однако он ни разу туда не явился. В связи с этим уведомление о подозрении экс-чиновнику было направлено по почте, он был объявлен в розыск.