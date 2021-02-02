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Маршрутка въехала в столб в Запорожье, 14 пассажиров травмированы, водитель сбежал с места ДТП, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Маршрутка в Запорожье врезалась в электроопору, 14 пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники полиции установили, что водитель автобуса "Mercedes-Benz 412D" 1987 года рождения, совершая регулярные городские пассажирские перевозки, при движении по проезжей части улицы Бородинской в ​​городе Запорожье, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору.

В результате аварии 14 пассажиров автобуса с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. После оказания медицинской помощи 13 из них были отпущены домой.

Водитель с места аварии скрылся. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения.

По данному факту следователем отделения расследования преступлений в сфере транспорта открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Маршрутка въехала в столб в Запорожье, 14 пассажиров травмированы, водитель сбежал с места ДТП, - Нацполиция 01
Маршрутка въехала в столб в Запорожье, 14 пассажиров травмированы, водитель сбежал с места ДТП, - Нацполиция 02
Маршрутка въехала в столб в Запорожье, 14 пассажиров травмированы, водитель сбежал с места ДТП, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Бухой или под наркотой
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02.02.2021 13:32
+8
*****
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02.02.2021 13:33
+7
На сусідньому ресурсі повідомили ,що він на метадоновій замісній терапії- наркот. Ось тут і питання, а хто йому видав наркологічний сертифікат на водійське посвідчення, і як він ( водій що перевозить пасажирів) проходить щорічний профогляд, ну і останнє хто його випустив на маршрут і довірив кермо
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02.02.2021 13:45
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Гололёд ?
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02.02.2021 13:30 Ответить
Бухой или под наркотой
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02.02.2021 13:32 Ответить
На сусідньому ресурсі повідомили ,що він на метадоновій замісній терапії- наркот. Ось тут і питання, а хто йому видав наркологічний сертифікат на водійське посвідчення, і як він ( водій що перевозить пасажирів) проходить щорічний профогляд, ну і останнє хто його випустив на маршрут і довірив кермо
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02.02.2021 13:45 Ответить
Бабло...
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02.02.2021 13:51 Ответить
тут +10 уже неделю.
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02.02.2021 13:33 Ответить
Бородинский м-рн.
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02.02.2021 13:36 Ответить
Там навіть трава зелена.
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02.02.2021 13:33 Ответить
Трава зелена цілий рік. Зимой і летом однім цвєтом. Ця загадка вже застаріла. Стоїть зелена і під снігом.
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02.02.2021 13:40 Ответить
Там +9С.
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02.02.2021 13:34 Ответить
В Запорожье дороги чистые. Бородинская всегда освещается, три полосы с разделительным газоном.
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02.02.2021 14:06 Ответить
Какой гололед? в Запорожье +10С
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02.02.2021 14:23 Ответить
+4 у нас. но все равно гололедицы нет и не было пока.
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02.02.2021 15:24 Ответить
Конопля. У нас таксисти так поголовно на канабісі.
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02.02.2021 14:57 Ответить
Тобто водій не постраждав, якщо зміг втекти.
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02.02.2021 13:32 Ответить
Путин.
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02.02.2021 13:32 Ответить
*****
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02.02.2021 13:33 Ответить
Карлик-педофил
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02.02.2021 15:04 Ответить
ну дык...
Маршрутка въехала в столб в Запорожье, 14 пассажиров травмированы, водитель сбежал с места ДТП, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1138
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02.02.2021 13:32 Ответить
Полный набор: сигарета, кофе, телефон ещё и сдачу считает. Чем вот только руль крутит - неизвестно...
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02.02.2021 14:14 Ответить
Так пианино-ж в кабине не видно!.. Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3366
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02.02.2021 14:17 Ответить
Бухой водила... или с похмелюги.
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02.02.2021 13:32 Ответить
Восхищаюсь смелостью пассажиров, которые ездят на этих Спринтерах.... По трассе едешь 120 они тебя как стоячего, заполненные людьми, обгоняют... И никто из пассажиров замечаний водителям не делает, видимо любят риск, адреналин и скорость!
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02.02.2021 13:37 Ответить
А как же карантин - только сидячие места? Надо Авакова в отставку 😀😀😀
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02.02.2021 13:39 Ответить
А чего это Авакова, в отставку? В бронированом мерсе Авакова, стоячих пасажиров ещё не было! Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8177
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02.02.2021 14:19 Ответить
Не гони, не гоняют они 120 - потому что жадные.
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02.02.2021 14:36 Ответить
Тебе виднее, значит так и есть...
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02.02.2021 15:48 Ответить
В Японии 133 млн жителей.авто почти у всех.Приблизительно 2900 смертей в ДТПза прошлый год.20000 самоубийств за прошлый год.А Унас ?Итоги года?.600 самоубийств зарегистрировано только в Харькове.
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02.02.2021 13:38 Ответить
и это при том. что в Японии самоубийство считается похвальным поступком.
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02.02.2021 15:18 Ответить
Якийсь забацаний брудний скотовіз
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02.02.2021 13:39 Ответить
Судячи по стану торпеди, Спрінтер уже на третій мільйон пішов
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02.02.2021 13:40 Ответить
Понатикали всюди стовбів. Проїхати ніде.
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02.02.2021 13:42 Ответить
Привязувати потрібно
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02.02.2021 13:49 Ответить
Вангую, что водитель был под мухой. Завтра сам явится, скажет - сбежал из-за стресса, а алкогольное опьянение уже не предъявишь.
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02.02.2021 13:51 Ответить
В таких случаях автоматом нужно все записывать алкоголь, наркоту, сокрытие следов преступленя...
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02.02.2021 14:22 Ответить
Нельзя, презумпция невиновности. Можно было бы не признавать стресс как уважительную причину и судить за то, что сбежал с места ДТП, но это вопрос к медикам.
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02.02.2021 14:43 Ответить
наверняка скотина бухая была, поэтому и убежал.
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02.02.2021 15:10 Ответить
нужно вообще запретить эти частные маршруты. закупают полуразрушенные спринтеры, кое-как их ремонтируют и набирают водителей на таких условиях, что нормальные туда не идут. Результат: В ЗАПОРОЖЬЕ МАРШРУТЧИКИ-НАРКОМАНЫ КОЛЮТСЯ НА КОНЕЧНЫХ ОСТАНОВКАХ Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6917
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02.02.2021 15:21 Ответить
Это Вы пассажирам маршруток скажите а ещё лучше попробуйте в маршрутке замечание водителю сделать, для большинства Вы станете врагом!
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02.02.2021 15:36 Ответить
Сам когда-то видел, году в 2014 как маршрутчик (№5) передавал пакетик с неизвестным содержимым одному из пассажиров. Не буду утверждать, но судя по повадкам передавал явно не коробок со спичками. Поэтому не очень удивительно, что водители этих адских колесниц и сами не прочь употребить чего для бодрости и настроения. Их же явно перед рейсом никто не проверяет. А вот стоило бы, чтобы избегать таких печальных последствий.

Переходите, кому необходимо качественное энергоэффективное остекление - купить окна в Запорожье
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10.02.2021 10:00 Ответить
 
 