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Николаевская область (1869) пожар (5562) Эпицентр (31) ГСЧС (4482)

В ТЦ "Эпицентр" на Николаевщине произошел масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В городе Первомайск (Николаевская область) горит ТЦ "Эпицентр К". Над тушением пожара работают 2 отделения пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского г. Первомайск.

Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана "Подгороднее".  На место также направлена пожарная команда "Первомайскдизельмаш", по одному отделению с 6 ДПСЧ (Арбузинский район) и 25 (м. Южноукраинск).

Ориентировочная площадь и причина устанавливается. Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также читайте: Масштабный пожар в Чернобыльской зоне может повториться из-за нехватки финансирования и внимания со стороны власти, - эксперт

В ТЦ Эпицентр на Николаевщине произошел масштабный пожар 01
В ТЦ Эпицентр на Николаевщине произошел масштабный пожар 02

В ТЦ Эпицентр на Николаевщине произошел масштабный пожар 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Когда жителей соседней многоэтажки жалко больше чем магаз.
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02.02.2021 14:25
+9
Схоже, терпіння у Бозі урвалося... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 538
Нагадався давній армійський анекдот.
Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- ...ядерна бомба завжди влучає в епіцентр руйнувань!
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02.02.2021 14:26
+7
Герегам хорошего дня... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2397 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 1478
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02.02.2021 14:36
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Правила форума Совет форумчан
вот блин... снова Мрию встречать придётся.
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02.02.2021 14:01 Ответить
Пока не выгорит-не потушат.Там может быть обрушение кровельного металлического каркаса от высокой температуры.Пожарники в большой опасности. Пластик и нефтехимия в продаже!
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02.02.2021 14:05 Ответить
Не пожарники, а пожарные. Это важно!
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02.02.2021 16:05 Ответить
потушить такое практически не реально, сгорит полностью.
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02.02.2021 17:02 Ответить
красиво сарай горит
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02.02.2021 20:13 Ответить
Нужны дополнительные пожарные расчёты.Горит почти нефтебаза.
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02.02.2021 14:06 Ответить
пожарниковые расчеты
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02.02.2021 14:34 Ответить
пожарные расчёты!
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02.02.2021 17:59 Ответить
та ладно)) я троллю, чувак, там выше коммент посмотри, поймешь
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03.02.2021 03:10 Ответить
думаю, заказ на производство "мрия", в качестве самолёта-пожарного, в эти минуты уже широко обсуждается в узких кругах ) а пока, цену на маски, спецхалаты и вакцину придётся поднять!
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02.02.2021 14:09 Ответить
Пожежна машина на фоні палаючого Епіка виглядає дуже одиноко.
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02.02.2021 14:09 Ответить
та пусть сгорит, зачем пожарными рисковать.
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02.02.2021 14:10 Ответить
С такими ценами и преференциями ущерб возместят быстро.
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02.02.2021 14:16 Ответить
Какой там ущерб? Уже завтра Зеля все порешает за наш счет. Там еще и заработают
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02.02.2021 14:43 Ответить
Страховая оплатит. А надо проверять системы пожарной сигнализации, а не акты.
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02.02.2021 19:06 Ответить
із категорії "епічні пужарі" )
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02.02.2021 14:16 Ответить
Ікеа тролить))). Яка сумна новина!
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02.02.2021 14:16 Ответить
які всі співчутливі...
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02.02.2021 14:17 Ответить
Почти: все, все , все сгорело....три магнитофона, три кинокамеры, три куртки замшевых...тоже три...вобщем целый Эпицентр У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 7160
или можна вечно смотреть...это как раз тот случай....
или скажут проводка замкнула и доблестно покроют страховые выплаты из госбюджета!!!Сволочи! У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 3961
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02.02.2021 14:21 Ответить
Что нас может спасти от ревизии??!
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02.02.2021 14:24 Ответить
Когда жителей соседней многоэтажки жалко больше чем магаз.
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02.02.2021 14:25 Ответить
Им еще повезло что ветра нет, и дым валит в гору,а если бы был ветер, тогда ....?))))
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02.02.2021 18:32 Ответить
Схоже, терпіння у Бозі урвалося... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 538
Нагадався давній армійський анекдот.
Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- ...ядерна бомба завжди влучає в епіцентр руйнувань!
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02.02.2021 14:26 Ответить
На самом деле ущерб понёс не только Герега,но и Украина.Я молю Бога,чтобы обошлось без человеческих жертв.Там много персонала,покупателей.Злорадство и зубоскальство ни к чему.
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02.02.2021 14:27 Ответить
90 процентов товара там не эпицентру принадлежит, а поставщикам
там миллионов на 100 долларов ущерба, сотням фирмам и дистрибьютерам украинским..
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02.02.2021 15:47 Ответить
Пан Артем! А кто такой Хереха?
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02.02.2021 19:04 Ответить
Не такой, а такие. Жена и муж Герега - владельцы сети гипермаркетов по всей Украине. которые работали во время весеннего карантина, а маленькие ларьки, с покупателями которые стоят на улице, были закрыты.
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02.02.2021 19:09 Ответить
Хорошо горит! Боюсь пожарные там лишние.
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02.02.2021 14:28 Ответить
Там стільки легкозаймистих та вибухонебезпечних предметів знаходяться без жодного нагляду з боку продавців, що дивно, що таке сталося тільки зараз. Бо купа покупців там мені мавп з гранатою нагадують.
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02.02.2021 14:35 Ответить
людей шкода... там двохсоті будуть, без сумніву... R.І.Р...

Але, можливо, одна регі-анальна "партія" буде менше штату мати...
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02.02.2021 14:36 Ответить
Герегам хорошего дня... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2397 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 1478
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02.02.2021 14:36 Ответить
Ви така чуйна людина... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 706
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02.02.2021 17:22 Ответить
...йой, та ви мені лестите У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 4593 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6888
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02.02.2021 17:39 Ответить
блин, опять шурупы придётся на рынке покупать, по разным негерегеным ценам.... аа, нет рынка, закрыли??
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02.02.2021 14:37 Ответить
Там у конкурентов 33 метра магазинчик есть.
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02.02.2021 14:47 Ответить
Кстате меньше чем в километре
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02.02.2021 14:53 Ответить
так в 33-рёх метрах или в километре?? У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 7162
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02.02.2021 15:06 Ответить
Магазин называется 33 метра. Такая же сеть, как пипицентр, но поменьше (что сеть, что магазины) и на югах дислоцируется.

На расстоянии меньше километра в Первомайске. Терь у них продажи пойдут У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 5756
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02.02.2021 15:16 Ответить
тут пожарный танк нужен...а не эта жестянка
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02.02.2021 14:38 Ответить
Всі магазини подібного класу обладнані системою пожежогасіння. Це або диверсія, або, як завжди, вона була присутня на папері і її справжність ніхто не перевіряв. Згадайте, скільки за останні роки було подібних великих пожеж - після кожних з них уряд терміново скликав комісії щодо перевірок систем пожежогасіння, потім казали - усьо клас. І *******. До чергового пустоляпства.
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02.02.2021 14:45 Ответить
Все эти пысялки до задницы если чтото хорошее (растворители там например) разгорится.
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02.02.2021 14:54 Ответить
Масштаб показывает, что ни сигнализации, ни системы автоматического пожаротушения.
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02.02.2021 19:11 Ответить
видимо олигархи таки достали народ до ручки
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02.02.2021 14:57 Ответить
леніноГЕРЕГОпад по первомайскому!
-З ПОЧИНОМ!!!
-забігли двоє мужчин,один з сокирою бився з охороною другий кинув всього одну пляшку запалювальної суміші і....всьо у нас стобой только началось......ароматом чорних роз...
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02.02.2021 15:12 Ответить
Торговельний це по суржиківськи?
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02.02.2021 15:15 Ответить
У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 467))))по-модньому...від тих хапуг"в законі"що школу відвідували(інколи)
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02.02.2021 18:05 Ответить
https://youtu.be/3aAOSUcV5n8 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 1507
ще й з топором бігав... капєц...
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02.02.2021 15:38 Ответить
Там не только Гереги погорели
90 процентов товара там не эпицентру принадлежит, а поставщикам
там на сто миллионов долларов ущерба, сотням фирмам и дистрибьютерам украинским..

Та и других кафе, магазинам полно
Там сотни компаний украинских, тысячи людей попали...
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02.02.2021 15:50 Ответить
НУ ТАК НЕ ОСТАНІЙ ЖЕ......ЕПІК!?
ще непочатий край роботи для "кармелюків"!
-коли ото горить так смачно від пляшки бензину то то від "економії" або від наглої безнаказаності і т.д...
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02.02.2021 18:09 Ответить
Мабуть з кимось недомовилися.
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02.02.2021 17:46 Ответить
"Вдячний" і "відданий" гереговський персонал дружно не виніс (не врятував ) жодної одиниці товару ! З чим герег і вітаємо !!!
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02.02.2021 18:16 Ответить
Медицинские маски по тройной цене в начале пандемии боком выходят.
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02.02.2021 18:18 Ответить
Той випадок, коли на цензорі кажуть не за твоє рідне місто а навіть показують твою хату...
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02.02.2021 18:30 Ответить
операция Ы пицентр. от ревизии нас спасет только кража. или пожар
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02.02.2021 18:42 Ответить
ЗАДУМАЙТЕСЯ!
ви думали що спіймали БОГА за бороду?
а виходить що ні!!!
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02.02.2021 18:44 Ответить
Герега выполнила путинскую указку по нагнетанию хаоса.
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02.02.2021 21:25 Ответить
герег не шкода, накрадуть ще
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02.02.2021 22:19 Ответить
Это был неадекват синий с зажигательной смесью. Он задержан.
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02.02.2021 23:13 Ответить
Пожарная безопасность на нуле, если один человек может днем сжечь целый торговый центр. Сэкономили
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03.02.2021 02:30 Ответить
 
 