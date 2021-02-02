В ТЦ "Эпицентр" на Николаевщине произошел масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В городе Первомайск (Николаевская область) горит ТЦ "Эпицентр К". Над тушением пожара работают 2 отделения пожарно-спасательной части.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского г. Первомайск.
Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана "Подгороднее". На место также направлена пожарная команда "Первомайскдизельмаш", по одному отделению с 6 ДПСЧ (Арбузинский район) и 25 (м. Южноукраинск).
Ориентировочная площадь и причина устанавливается. Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.
Пожалуйста, подождите...
или можна вечно смотреть...это как раз тот случай....
или скажут проводка замкнула и доблестно покроют страховые выплаты из госбюджета!!!Сволочи!
Нагадався давній армійський анекдот.
Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- ...ядерна бомба завжди влучає в епіцентр руйнувань!
там миллионов на 100 долларов ущерба, сотням фирмам и дистрибьютерам украинским..
Але, можливо, одна регі-анальна "партія" буде менше штату мати...
На расстоянии меньше километра в Первомайске. Терь у них продажи пойдут
-З ПОЧИНОМ!!!
-забігли двоє мужчин,один з сокирою бився з охороною другий кинув всього одну пляшку запалювальної суміші і....всьо у нас стобой только началось......ароматом чорних роз...
ще й з топором бігав... капєц...
90 процентов товара там не эпицентру принадлежит, а поставщикам
там на сто миллионов долларов ущерба, сотням фирмам и дистрибьютерам украинским..
Та и других кафе, магазинам полно
Там сотни компаний украинских, тысячи людей попали...
ще непочатий край роботи для "кармелюків"!
-коли ото горить так смачно від пляшки бензину то то від "економії" або від наглої безнаказаності і т.д...
ви думали що спіймали БОГА за бороду?
а виходить що ні!!!