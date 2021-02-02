Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля. ВИДЕО+ФОТО

Печерский районный суд Киева перенес на 17 февраля заседание по жалобе Сергея Журавля, отца погибшего в зоне ООС украинского морпеха Ярослава Журавля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу Сергея Журавля, отца погибшего в зоне ООС украинского украинского морпеха Ярослава Журавля, и обязал Государственное бюро расследований открыть дело по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, что повлекло гибель украинского морпеха Ярослава Журавля. Затем следователи ГБР обратились к судье с просьбой разъяснить, как им проводить расследование в отношении действующего президента. Сегодня, 2 февраля, суд должен был дать разъяснения, но заседание перенесли на 17 февраля.

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"ГБР должно внести это дело в Единый реестр досудебных расследований, а потом дело сразу закрывать, так как действующий президент", - прогнозирует отец Ярослава Журавля.

"Сейчас все зашевелилось. Почему полгода никто ничего не сообщал? Пять месяцев 10 дней ничего. Сейчас пришли письма из Краматорска, что где-то там идет следствие совместно с ГБР. Какой-то 3-й отдел из Мариуполя, что там тоже идет следствие. Никто ничего не сообщал, не говорил, а тут стали все сообщать. Я встречался с этими людьми спустя два часа после того, как подорвался Дима (Мир). Ярослав вывел ребят по другой дороге. Снял две растяжки, снял МОНку. Он общается с человеком, который берет у него все данные. Он показыаает координаты, где лежит Дима (Мир). Потом этот человек дает флешку и Ярослав едет на штаб, как там это все решается. Почему этих людей никто не допрашивает? Как так? Какое там ведется следствие, если этих людей никто не допрашивает" - заявил отец Ярослава Журавля.

Вместе с тем, истцы отмечают, что после интервью Главнокомандующего Хомчака открылись новые обстоятельства дела и в связи с этим, возможно, расширение иска и включение в него новых лиц. Также они опасаются, что в ходе расследований, которые проводит ГБР, могут сделать виновными погибших воинов и тех, кто пытался их эвакуировать.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

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