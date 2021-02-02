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Зеленский (16534) расследование (2963) военнослужащие (5636) ГБР (2548) Хомчак (250)

Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Печерский районный суд Киева перенес на 17 февраля заседание по жалобе Сергея Журавля, отца погибшего в зоне ООС украинского морпеха Ярослава Журавля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу Сергея Журавля, отца погибшего в зоне ООС украинского украинского морпеха Ярослава Журавля, и обязал Государственное бюро расследований открыть дело по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, что повлекло гибель украинского морпеха Ярослава Журавля. Затем следователи ГБР обратились к судье с просьбой разъяснить, как им проводить расследование в отношении действующего президента. Сегодня, 2 февраля, суд должен был дать разъяснения, но заседание перенесли на 17 февраля.

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"ГБР должно внести это дело в Единый реестр досудебных расследований, а потом дело сразу закрывать, так как действующий президент", - прогнозирует отец Ярослава Журавля.

"Сейчас все зашевелилось. Почему полгода никто ничего не сообщал? Пять месяцев 10 дней ничего. Сейчас пришли письма из Краматорска, что где-то там идет следствие совместно с ГБР. Какой-то 3-й отдел из Мариуполя, что там тоже идет следствие. Никто ничего не сообщал, не говорил, а тут стали все сообщать. Я встречался с этими людьми спустя два часа после того, как подорвался Дима (Мир). Ярослав вывел ребят по другой дороге. Снял две растяжки, снял МОНку. Он общается с человеком, который берет у него все данные. Он показыаает координаты, где лежит Дима (Мир). Потом этот человек дает флешку и Ярослав едет на штаб, как там это все решается. Почему этих людей никто не допрашивает? Как так? Какое там ведется следствие, если этих людей никто не допрашивает" - заявил отец Ярослава Журавля.

Вместе с тем, истцы отмечают, что после интервью Главнокомандующего Хомчака открылись новые обстоятельства дела и в связи с этим, возможно, расширение иска и включение в него новых лиц. Также они опасаются, что в ходе расследований, которые проводит ГБР, могут сделать виновными погибших воинов и тех, кто пытался их эвакуировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы Красногрудь и Журавель не нарушили запрет ходить в "серую зону", этого бы не произошло. Им никто не давал распоряжения, - главком ВСУ Хомчак о гибели морпехов

Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля 01
Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля 02
Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля 03
Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля 04
Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
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Топ комментарии
+20
До чого тут це? Журавля бачили з безпілотника, знали що він лежить там поранений і не спасли.
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02.02.2021 14:24
+15
как расследовать ?

ПРЕСТУПНАЯ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЛЕКШАЯ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

номер статьи пусть ГБР само поставит
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02.02.2021 14:49
+14
Як, як. Він говнокомандуючий і відповідає за все.
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02.02.2021 14:19
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Як, як. Він говнокомандуючий і відповідає за все.
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02.02.2021 14:19 Ответить
только не в постсовковых странах...тут вообще никто не отвечает...
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02.02.2021 14:20 Ответить
Тварь зеленомордая должна ответить за все.
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02.02.2021 15:03 Ответить
да какой он командующий, он шо генерал? , у него даже военного образования нету. он вообще никто
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02.02.2021 14:45 Ответить
как расследовать ?

ПРЕСТУПНАЯ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЛЕКШАЯ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

номер статьи пусть ГБР само поставит
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02.02.2021 14:49 Ответить
я вот тоже не знаю....интересно, а сколько дел расследовали когда гибли тысячи?...кто-то из батальона лампасоносных в тюрьму поехал.. или может кого-то розжаловали?
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02.02.2021 14:19 Ответить
До чого тут це? Журавля бачили з безпілотника, знали що він лежить там поранений і не спасли.
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02.02.2021 14:24 Ответить
до того...я не виправдовую нікого, на життя воїнів цім "патріотам" чиновницьким начхати, але щось попередній головнокомандувач нікуди не дівся, а там було яскравіше...
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02.02.2021 14:28 Ответить
Иди пишу заявление в ГБР, КНДР, ОСББ, СпортЛото, что так мол и так, попередній головнокомандувач - злочиний барига, липецька фабрика, офшори на кровi, и т.д и т.п (ну, все зелики точно знают в чем состав его злодеяний). И обязательно "слава Бубочке" в конце. Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 8082
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02.02.2021 14:53 Ответить
Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi
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02.02.2021 14:55 Ответить
Sapienti sat
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02.02.2021 14:57 Ответить
то же самое сказал Жуков когда вписывал Брежнева в "Воспоминания и размышления"))
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02.02.2021 15:03 Ответить
Зелох, на відміну від попереднього, взяв цю справу під особистий контроль.
Навіщо він це зробив?
В чому полягав цей контроль?
Які конкретно дії були на реалізацію цього контролю?
Чому ці дії не призвели до порятунку?
Чи цих дій не було взагалі?
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02.02.2021 14:55 Ответить
Надзвичайно погано, що такими справами займаються цивільні органи правопорядку, а не спеціалізовані військови. А також, що до цієї трагедії приплели політику.
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02.02.2021 14:23 Ответить
Спеціалізованими військовими керують цивільні без спецосвіти і "око гасударєвє"(((
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02.02.2021 14:32 Ответить
В нас нема військового суду на 7 році війни.
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02.02.2021 14:36 Ответить
Як зраду національних інтересів.
Чому за це таке нікчемне покарання ?
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02.02.2021 14:23 Ответить
Словосочетание Печерский суд вызывает саркастическую улыбку ... Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля - Цензор.НЕТ 3929
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02.02.2021 14:24 Ответить
Суд на Майдане более эффективный.
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02.02.2021 14:29 Ответить
Я,с вашего позволения,расширю до суды в Украине.
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02.02.2021 14:46 Ответить
Да,это так .
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02.02.2021 14:48 Ответить
Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля - Цензор.НЕТ 2184Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля - Цензор.НЕТ 6254

..
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02.02.2021 14:27 Ответить
да как же обьяснить его умышленные действия, если он умышленно ничего не делал?
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02.02.2021 14:31 Ответить
За наслідками.
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02.02.2021 14:33 Ответить
Злочинна бездіяльність
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02.02.2021 14:37 Ответить
Затем следователи ГБР обратились к судье с просьбой разъяснить, как им проводить расследованиеИсточник: https://censor.net/ru/p3245532
Прикольно, прийшов на роботу і кажеш я не буду працювати поки суд не роз'яснить роботу.
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02.02.2021 14:38 Ответить
"по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, что повлекло гибель украинского морпеха Ярослава Журавля."Источник: https://censor.net/ru/p3245532 было ли доложено о ситуации преЗЕденту, если да, то когда и кем и какие были предприняты действия и будет понятна роль каждого.
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02.02.2021 14:39 Ответить
так это получается шо Зеленский начал войну
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02.02.2021 14:42 Ответить
Теперь эти суды и гос органв будут издеваться над родителями.((((
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02.02.2021 14:44 Ответить
одна потужная политпартия науськала старика подать в суд на Зе....
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02.02.2021 14:52 Ответить
Opinion of russian asshole doesn't interest Ukrainians.
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02.02.2021 15:01 Ответить
хорошо ты сам себе о себе написал "Opinion of russian asshole doesn't interest Ukrainians."
кип сакин рашн дик, ю факин фэггот.
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02.02.2021 15:11 Ответить
Ааа,зерКАЛОзалежная идиотка... Вопросов нет
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02.02.2021 15:12 Ответить
толик-кацап, ты зачем себя назвало "Ааа,зерКАЛОзалежная идиотка... Вопросов нет"?
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02.02.2021 15:14 Ответить
Where the US are you from?
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02.02.2021 15:23 Ответить
Ай эм нот фро ЮЭС, Ай эм фром Юкрэйн.
Уот парт о раша а ю фром?
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02.02.2021 15:26 Ответить
Чому ви, кацапня, постите під прапором моєї країни? Ви стидаєтесь своєї ганчірки?
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02.02.2021 15:40 Ответить
ШТА!? Пиши українською, кацап!
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02.02.2021 15:47 Ответить
Це божевільний якийсь.
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02.02.2021 15:52 Ответить
ПУТИНХУЙЛО!
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02.02.2021 16:09 Ответить
о, ты хото шото умное сказанул впервые. давай ещё раз, и лалала в конце.
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02.02.2021 16:13 Ответить
Чий Крим?
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02.02.2021 16:19 Ответить
лично твой, "амерыканец", поедь туда через кпп, если сможешь.
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02.02.2021 16:51 Ответить
путинХУЙЛО! Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 7120
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02.02.2021 16:56 Ответить
І пиши українською , якщо ти не кацап.
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02.02.2021 16:20 Ответить
ПУТИНХУЙЛО! Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 2100
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02.02.2021 16:21 Ответить
молодец копеечный толик-кацап, хорошо написал ты сам себе о себе: "Пусть тебе лично вернется все сторицей.Все, что ты делаешь."
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02.02.2021 15:35 Ответить
А если ваш сын будет умирать,а человек отвечающий за это и взявший ответственность за решение этой ситуации будет постить фото с отдыха за пожиранием морских деликатессов,тоже будете притягивать за уши политиков,которые на данный момент вам просто не нравятся за деньги?
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02.02.2021 15:11 Ответить
хорошо ты само себе о себе написало. и каждое твоё слово - кацапская брехня за копейки рф.
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02.02.2021 15:16 Ответить
Are you an American?
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02.02.2021 15:23 Ответить
Нооооу, Айэм юкрэуйэнин, энд ю а кацап.
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02.02.2021 15:29 Ответить
Got it, Russian pig! І українською можеш, кацапура?
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02.02.2021 15:38 Ответить
Пиши загальнозрозумілою, кацапський виродок! Нічєго нє панятна!
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02.02.2021 15:46 Ответить
Согласно уголовного кодекса Украины, преступлением является не только действие, но бездятельность повлекшая за собой смерть. Поэтому говнокомандующий взявший под свой контроль эвакуацию - есть тем преступником из второй категории. Если учесть, что убийство не попадает под сроки давности, то криворожское дерьмо окажется на скамье подсудимых по-любому после своей говнокаденции.
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02.02.2021 15:00 Ответить
Доболю жалко людей, які втратили дітей. Тут ніякі співчуття не допоможуть. Але варто зауважити що, політики, які використовують чуже горе заради досягнення своїх цілей у мене викликають омерзіння.
Є Устав в якому розписані всі дії військовослужбовця, і до Верховного там ціла колона відповідальних, які звикли посилатися на когось іншого. Ціла купа офіцерів різного рангу зараз кивають на одного цивіла. А солдат? "Баби ще нарожають".
Особисто для себе, я не знаю, хто там більш винен. Не я сидів в одному окопі з тими хлопцями, не я ділив їжу і сигарету. Але не хотів би аби ті, з ким я служу чекали команду з верху, доки я стікаю кров'ю за пару сотень метрів у кущах. Є випадки коли вирішують питання люди поряд з тобою. І тут важливо чи готові вони пожертвувати контрактом заради тебе.
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02.02.2021 17:30 Ответить
Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 9075
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02.02.2021 23:01 Ответить
Зеленная паскуда будет сидеть за предательство Украинских Воинов, в Ростове место уже занято.
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03.02.2021 01:22 Ответить
Суд не зміг пояснити ДБР, як розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим: засідання перенесли на 17 лютого - Цензор.НЕТ 8991
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03.02.2021 01:24 Ответить
 
 