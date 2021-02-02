Суд не смог объяснить ГБР, как расследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево: заседание перенесли на 17 февраля. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Печерский районный суд Киева перенес на 17 февраля заседание по жалобе Сергея Журавля, отца погибшего в зоне ООС украинского морпеха Ярослава Журавля.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу Сергея Журавля, отца погибшего в зоне ООС украинского украинского морпеха Ярослава Журавля, и обязал Государственное бюро расследований открыть дело по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, что повлекло гибель украинского морпеха Ярослава Журавля. Затем следователи ГБР обратились к судье с просьбой разъяснить, как им проводить расследование в отношении действующего президента. Сегодня, 2 февраля, суд должен был дать разъяснения, но заседание перенесли на 17 февраля.
"ГБР должно внести это дело в Единый реестр досудебных расследований, а потом дело сразу закрывать, так как действующий президент", - прогнозирует отец Ярослава Журавля.
"Сейчас все зашевелилось. Почему полгода никто ничего не сообщал? Пять месяцев 10 дней ничего. Сейчас пришли письма из Краматорска, что где-то там идет следствие совместно с ГБР. Какой-то 3-й отдел из Мариуполя, что там тоже идет следствие. Никто ничего не сообщал, не говорил, а тут стали все сообщать. Я встречался с этими людьми спустя два часа после того, как подорвался Дима (Мир). Ярослав вывел ребят по другой дороге. Снял две растяжки, снял МОНку. Он общается с человеком, который берет у него все данные. Он показыаает координаты, где лежит Дима (Мир). Потом этот человек дает флешку и Ярослав едет на штаб, как там это все решается. Почему этих людей никто не допрашивает? Как так? Какое там ведется следствие, если этих людей никто не допрашивает" - заявил отец Ярослава Журавля.
Вместе с тем, истцы отмечают, что после интервью Главнокомандующего Хомчака открылись новые обстоятельства дела и в связи с этим, возможно, расширение иска и включение в него новых лиц. Также они опасаются, что в ходе расследований, которые проводит ГБР, могут сделать виновными погибших воинов и тех, кто пытался их эвакуировать.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.
Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.
Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.
Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
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ПРЕСТУПНАЯ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЛЕКШАЯ СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА
номер статьи пусть ГБР само поставит
Навіщо він це зробив?
В чому полягав цей контроль?
Які конкретно дії були на реалізацію цього контролю?
Чому ці дії не призвели до порятунку?
Чи цих дій не було взагалі?
Чому за це таке нікчемне покарання ?
..
Прикольно, прийшов на роботу і кажеш я не буду працювати поки суд не роз'яснить роботу.
кип сакин рашн дик, ю факин фэггот.
Уот парт о раша а ю фром?
Є Устав в якому розписані всі дії військовослужбовця, і до Верховного там ціла колона відповідальних, які звикли посилатися на когось іншого. Ціла купа офіцерів різного рангу зараз кивають на одного цивіла. А солдат? "Баби ще нарожають".
Особисто для себе, я не знаю, хто там більш винен. Не я сидів в одному окопі з тими хлопцями, не я ділив їжу і сигарету. Але не хотів би аби ті, з ким я служу чекали команду з верху, доки я стікаю кров'ю за пару сотень метрів у кущах. Є випадки коли вирішують питання люди поряд з тобою. І тут важливо чи готові вони пожертвувати контрактом заради тебе.