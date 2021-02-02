В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве спецназовцы и оперативники задержали лиц, обстреляли автомобиль на Оболони. Происшествие произошло вчера вечером на проспекте Степана Бандеры. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе проведения специальной полицейской операции по розыску лиц, причастных к стрельбе, были задействованы все наряды и патрули города.

В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе.

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"Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева. В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из автомобиля изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъято для экспертного исследования.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.









Фото: полиция Киева/Facebook