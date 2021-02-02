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В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве спецназовцы и оперативники задержали лиц, обстреляли автомобиль на Оболони. Происшествие произошло вчера вечером на проспекте Степана Бандеры. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе проведения специальной полицейской операции по розыску лиц, причастных к стрельбе, были задействованы все наряды и патрули города.

В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе.

"Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева. В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из автомобиля изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция 01

Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъято для экспертного исследования.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция 02
В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция 03
В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция 04
В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция 05
Фото: полиция Киева/Facebook

В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция 06
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Чикаго 30 годов ... В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция - Цензор.НЕТ 2380
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02.02.2021 14:36 Ответить
а зачем они вообще стреляли ? и так главное легко попались и куча улик
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02.02.2021 14:38 Ответить
"В Киеве спецназовцы и оперативники задержали лиц, обстреляли автомобиль на Оболони." У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція - Цензор.НЕТ 7824
Спецназовцы задержали лиц и обстреляли автомобиль. У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція - Цензор.НЕТ 7394
От разбойники. У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція - Цензор.НЕТ 9620
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02.02.2021 14:39 Ответить
ИДИОТИЗМ !!! ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ТОТ ЖЕ СРОК ЧТО И ЗА НОШЕНИЕ !!! СУДЕЙ НА МЫЛО !)
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02.02.2021 14:45 Ответить
яке таке "***********"? Це якби у повітря стріляли, а не по автомобілю.
ст. 263 КК у чистому вигляді, бо автоматична зброя у нас не реєструється.
Плюс замах на вбивство...
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02.02.2021 14:46 Ответить
Я так зрозумів що бандитам закон про обіг зброї не потрібний у них вона є і є якісна, компактна, зі складаним прикладом, з глушником все пучком, а вам ухвалять лайно так щей поліцай буде раз в рік приходити і дивитсь як ви там живете і де рушницю тримаєте. Таке враження що живу в час застою Брежнєва. Насення владарі скоротили і видушили на 15 млн, а всі чомусь бояться вільного продажу гладкосволів.
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02.02.2021 14:58 Ответить
..однако кучно...
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02.02.2021 17:53 Ответить
Якщо в машині, по якій стріляли, були люди, то це не ***********, а замах на вбивство.
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02.02.2021 19:19 Ответить
 
 