Задержан поджигатель "Эпицентра" на Николаевщине, он бил охранников топором, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В г. Первомайск на Николаевщине задержали вероятного поджигателя ТЦ "Эпицентр".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Гард.City.
В то же время издание "Новости N" отмечает, что по словам очевидцев, торговый центр подожгли два человека. Охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя с бензином до приезда полиции. Второй мужчина сбежал.
По информации "Преступности.НЕТ" в полиции, злоумышленник "вырубил" нескольких охранников гипермаркета и совершил поджог в нескольких местах на территории гипермакрета.
Департамент коммуникации Национальной полиции на странице в сети Facebook сообщил, что полиция задержала мужчину, который совершил поджог торгового центра в Первомайске.
Сегодня, 2 февраля, около 13 часов в Первомайское управления полиции поступила информация, что неизвестный мужчина поджег торговый центр.
Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджег помещение, затем начал бежать.
Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны, догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских.
Сейчас преступник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управления полиции.
Тушением пожара центра занимаются пожарные.
Полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что в ТЦ "Эпицентр" на Николаевщине произошел масштабный пожар.
Пожалуйста, подождите...
и Что у вас с лицом?
- В «Астории» поужинал.(с)
Топором.
Чомусь згадався фільм Приключения Шурика. Там теж грабували склад, щоб прикрити розтрату. Пібили когось через посередників підпалити за винагороду, а поті самі ж натравили на них охорону. Дуже зручно місцевому керівництву - охорона свою функцію виконує і розтрату не видно.
Може, він таки "відвідав Альону Іванівну та Лізавету Іванівну" і зараз сидить у буцигарні або божевільні? )))
Раніше штаб-квартира ГРУ розташована була в Москві в районі Ходинського поля, на Хорошевському шосе, де будинок № 76 (трохи в глибині кварталу). Будівництво штаб-квартири, що являє собою комплекс споруд загальною площею близько 70 тисяч м², всередині якого є ситуаційний центр, командний пункт, спортивний комплекс та басейн, було завершено восени 2006 року. Нова штаб-квартира розташована на вул. Гризодубової в м. Москві.
Сразу про Гризодубо подумал
Я зашел написать жалобу, посмотрел, что и без меня там все красное и сплошные маты.
Эпицентр тупо берет деньги и не доставляет купленный товар.
Несколько недель, месяц...
Свои фантазии засунь себе в одно место.
Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
Треба бути пильними і уважними. На поліцію покладатись не можна вони писарі при посадці.
https://youtu.be/lPtykf1dfSA