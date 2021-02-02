Задержан поджигатель "Эпицентра" на Николаевщине, он бил охранников топором, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)

В г. Первомайск на Николаевщине задержали вероятного поджигателя ТЦ "Эпицентр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Гард.City.

В то же время издание "Новости N" отмечает, что по словам очевидцев, торговый центр подожгли два человека. Охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя с бензином до приезда полиции. Второй мужчина сбежал.

По информации "Преступности.НЕТ" в полиции, злоумышленник "вырубил" нескольких охранников гипермаркета и совершил поджог в нескольких местах на территории гипермакрета.

Департамент коммуникации Национальной полиции на странице в сети Facebook сообщил, что полиция задержала мужчину, который совершил поджог торгового центра в Первомайске.

Сегодня, 2 февраля, около 13 часов в Первомайское управления полиции поступила информация, что неизвестный мужчина поджег торговый центр.

Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджег помещение, затем начал бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны, догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских.

Сейчас преступник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управления полиции.

Тушением пожара центра занимаются пожарные.

Полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в ТЦ "Эпицентр" на Николаевщине произошел масштабный пожар.

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