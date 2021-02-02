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Николаевская область (1869) пожар (5562) Эпицентр (31)

Задержан поджигатель "Эпицентра" на Николаевщине, он бил охранников топором, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В г. Первомайск на Николаевщине задержали вероятного поджигателя ТЦ "Эпицентр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Гард.City.

В то же время издание "Новости N" отмечает, что по словам очевидцев, торговый центр подожгли два человека. Охрана ТЦ задержала вероятного поджигателя с бензином до приезда полиции. Второй мужчина сбежал.

По информации "Преступности.НЕТ" в полиции, злоумышленник "вырубил" нескольких охранников гипермаркета и совершил поджог в нескольких местах на территории гипермакрета.

Департамент коммуникации Национальной полиции на странице в сети Facebook сообщил, что полиция задержала мужчину, который совершил поджог торгового центра в Первомайске.

Сегодня, 2 февраля, около 13 часов в Первомайское управления полиции поступила информация, что неизвестный мужчина поджег торговый центр.
Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджег помещение, затем начал бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны, догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских.

Сейчас преступник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управления полиции.

Тушением пожара центра занимаются пожарные.

Полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в ТЦ "Эпицентр" на Николаевщине произошел масштабный пожар.

Также читайте: Два человека погибли при пожаре в частном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Задержан поджигатель Эпицентра на Николаевщине, он бил охранников топором, - Нацполиция 01
Задержан поджигатель Эпицентра на Николаевщине, он бил охранников топором, - Нацполиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Дивний випадок та абсолютно нетиповий для України.
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02.02.2021 14:44
+11
"Взять бы топор и всех зарубить" (с) Константин Гризодубо
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02.02.2021 14:52
+8
Лечить надо топором
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02.02.2021 14:52
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Правила форума Совет форумчан
наверное уволили без выходного пособия?
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02.02.2021 14:37 Ответить
- Что за шум, а драки нет?!
и Что у вас с лицом?
- В «Астории» поужинал.(с)
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02.02.2021 15:05 Ответить
Вырубил нескольких охранников.
Топором.
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02.02.2021 14:37 Ответить
Судя по красному снегу - очень похоже.
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02.02.2021 14:47 Ответить
Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 184
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02.02.2021 14:51 Ответить
Хвора людина .
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02.02.2021 14:39 Ответить
Лечить надо топором
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02.02.2021 14:52 Ответить
якщо там все вигоріло - навряд чи хто доведе, що саме вони підпалювали. Ну, хіба що, суд довіриться свідченням охорони, як "очевидців".
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02.02.2021 14:41 Ответить
камери
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02.02.2021 14:45 Ответить
камери пишуть на хмари, а хмари не горять... Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7608
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02.02.2021 14:54 Ответить
До сраки ті камери в Єпіцентрі. Там стоять дуже дешеві камери, на яких обличя можна розгледіти на відстані 10 метрів. А якщо хлопці закрили обличя, то двічі до сраки ті камери.
Чомусь згадався фільм Приключения Шурика. Там теж грабували склад, щоб прикрити розтрату. Пібили когось через посередників підпалити за винагороду, а поті самі ж натравили на них охорону. Дуже зручно місцевому керівництву - охорона свою функцію виконує і розтрату не видно.
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02.02.2021 15:19 Ответить
Теперь Герега продаст жопу этого поджигателя и будет возмещать ущерб.
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02.02.2021 14:42 Ответить
Дивний випадок та абсолютно нетиповий для України.
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02.02.2021 14:44 Ответить
в нормальных странах полиция работает на профилактику преступлений, у нас же полиция занимается чем угодно, только количество угонов, квартирных краж, грабежей и разбоев - не снижается. может пора Авакову на выход?
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02.02.2021 16:16 Ответить
убивать таких не грех.... Бог воздаст ликвидаторам.
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02.02.2021 14:44 Ответить
чертешо!
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02.02.2021 14:47 Ответить
Раскольніков на максималках...
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02.02.2021 14:53 Ответить
"Взять бы топор и всех зарубить" (с) Константин Гризодубо
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02.02.2021 14:52 Ответить
Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8803Интересно , Костя реинкарнирован под другим ником или покинул наш бренный виртуальный мир Цензора? Как думаете?
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02.02.2021 14:57 Ответить
Хрін його знає, начебто персонажів із особливою пристрастю до сокири не бачу.
Може, він таки "відвідав Альону Іванівну та Лізавету Іванівну" і зараз сидить у буцигарні або божевільні? )))
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02.02.2021 15:05 Ответить
Зі шкільних творів: "Раскольников получил письмо от матери, прочитал его и немедленно убил старуху-процентщицу" )))))
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02.02.2021 15:55 Ответить
Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4481
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02.02.2021 15:49 Ответить
Может не только виртуальный покинул.
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02.02.2021 17:39 Ответить
Скоріш за все він просто поміняв нік. Бо старий був занадто відвертий.

Раніше штаб-квартира ГРУ розташована була в Москві в районі Ходинського поля, на Хорошевському шосе, де будинок № 76 (трохи в глибині кварталу). Будівництво штаб-квартири, що являє собою комплекс споруд загальною площею близько 70 тисяч м², всередині якого є ситуаційний центр, командний пункт, спортивний комплекс та басейн, було завершено восени 2006 року. Нова штаб-квартира розташована на вул. Гризодубової в м. Москві.
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02.02.2021 15:14 Ответить
Ох, я и забыл про него. Действительно, где сейчас этот персонаж...
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02.02.2021 15:54 Ответить
Только сейчас новости читаю...
Сразу про Гризодубо подумал
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02.02.2021 21:58 Ответить
А вы почитайте последние отзывы о работе Эпицентра и все поймете.
Я зашел написать жалобу, посмотрел, что и без меня там все красное и сплошные маты.
Эпицентр тупо берет деньги и не доставляет купленный товар.
Несколько недель, месяц...
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02.02.2021 14:53 Ответить
прийди, откажись от товара, тебе вернут деньги... за период ожидания через инет наверняка можешь найти товар дешевле. это не причина его палить.
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02.02.2021 14:56 Ответить
Зайди, почитай, как оперативно они возвращают деньги.
Свои фантазии засунь себе в одно место.
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02.02.2021 14:59 Ответить
сдавал и не раз, и не фантазирую... наличные возвращают тут же, с безналом могут быть банковские нюансы независящие от "эпицентра". а ты свою тупую злобу никуда не засовывай... просто сгорай от злобы... тухни...
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02.02.2021 15:23 Ответить
Кстати, на другом сайте сотрудники Эпицентра поголовно жалуются, что еще не получили за ноябрь.
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02.02.2021 15:04 Ответить
Прикольно за хлебушком сходил Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6148
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02.02.2021 14:54 Ответить
Цікавий кросовер вийшов - "Преступление и наказание" + Postal 2 Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7024
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02.02.2021 15:00 Ответить
Клован обменяет на сантехника с кацапнёй.
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02.02.2021 14:57 Ответить
....на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджег помозение.... Pomozenie-перевод с польского "ПОМОГИТЕ". Бутусовцы, вы что поляка в трудовых заложниках держите? Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8428
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02.02.2021 14:58 Ответить
Видно "допекла" банда Гереги чимось клієнта от він і зірвався. Нічого страшного у цієї банди ще багато таких є!
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02.02.2021 14:58 Ответить
еще бы понять шо такое "помозение помещения" ? Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6220
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02.02.2021 14:59 Ответить
Витівки жартівників і гугл-перекладача. Певно, "підлога країни" та інші перли когось надихнули відшукати щось подібне в інших мовах, зокрема у польській.
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02.02.2021 16:12 Ответить
А сокиру чи ніж можна взяти просто в самому Епіцентрі. Як зручно.
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02.02.2021 15:03 Ответить
Уверен, это - заказной поджёг...Последнее время каждый день бывшие зеки и наркоманы творят беспредел по всей стране - избивают и убивают случайных граждан, громят, поджигают, берут заложников....Выглядит всё это организованными актами устрашения граждан, пахнет гибридной войной кремля с Украиной силами отсидевших и наркоманов....
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02.02.2021 15:06 Ответить
Не виключено. Але може бути, що найпотужніший у світі А-ффак-офф веде свою гру так, як уміє. На скільки вистачає фантазії. Мабуть, знову під ним кріселко хитнулося. От він і доводить кловану свою незамінність. Уже вкотре.
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02.02.2021 16:00 Ответить
Думаешь соседний строймагазин из другой сети подсуетился? Которьій 33 метра Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3829
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02.02.2021 16:15 Ответить
во дворе у Вити снег бело-розовьій, это Витя с папой играли в Павлика Морозова
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02.02.2021 15:07 Ответить
Камеры слежения сгорели.Пеногасители не работали.Всё плохо.Таких людей надо садить на довичне.Террорист.Покушение на убийство многих.Мы ещё далеко не все последствия знаем.Менеджмент может в чём -то виноват,но это не повод покушаться на Украину и её жителей.
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02.02.2021 15:08 Ответить
Скоро Эпицентры по всей Украине пылать будут. Почему им в локдаун можно работать а другим нельзя.
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02.02.2021 15:10 Ответить
Кацапи: ти сидел? Сидел. И я сидел. А ваня не сидел. Давай его посадим.
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02.02.2021 22:03 Ответить
Згадався цей персонаж.
Ймовірного палія "Епіцентру" на Миколаївщині затримали, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 245
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02.02.2021 15:14 Ответить
А В КОНЦЕ ЧТО С НИМ БЫЛО !)
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03.02.2021 03:39 Ответить
Підпал в 13:00 та бій на сокирах??? Це ж треба було так погано обслужити
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02.02.2021 15:23 Ответить
мабуть у герег не дотримуються закону про мову
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02.02.2021 16:35 Ответить
В трениках это охрана эпицентра, или полиция охраны?
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02.02.2021 15:25 Ответить
скорее всего уволенный охранник.
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02.02.2021 15:42 Ответить
жесть рабтай там за 9 к теперь охранником..пппцц
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02.02.2021 16:03 Ответить
точно хворый - людей топором рубить, купил бы зажигалку типа "зиппо" китай, оставил ее в отделе петард-фейверков и спокойно пошел на выход
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02.02.2021 16:22 Ответить
Охорона з епіцентру має право когось затримувати по дворах?
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02.02.2021 16:24 Ответить
Кримінальний кодекс
Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1798 Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.
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02.02.2021 17:25 Ответить
Дякую,але ж вони його переслідували.
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02.02.2021 17:47 Ответить
Це диверсійна операція..........
Треба бути пильними і уважними. На поліцію покладатись не можна вони писарі при посадці.
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02.02.2021 16:29 Ответить
Эбицентр это свято! Сам янЕлох контробасик курирует!!!
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02.02.2021 16:30 Ответить
ці двоє будуть номінанти на звання "Народний герой"
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02.02.2021 16:33 Ответить
100 % этот поджигатель - гнида прокацапленная, из тех кто рушит памятники воинам АТO и поджигают леса ,авто... непонятно также почему охранники стояли как бараны в начале возгорания, что в магазине не было огнетушителей, чтоб и на огонь направить и на поджигателя???
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02.02.2021 17:43 Ответить
Ванга- це ти? Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5388
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02.02.2021 19:11 Ответить
ванга, где работа системы пожаротушения?
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02.02.2021 20:05 Ответить
піди й поцікався у Гареги, скиглику... У тебе всі дома, цей не втік? Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину"
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02.02.2021 20:20 Ответить
герега -герегой а палий- палием, а где работа системы пожаротушения?
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02.02.2021 20:34 Ответить
Часть города обесточено.Люди замерзают.Главное уберечь Эпицентр.
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02.02.2021 18:03 Ответить
первые минуты пожара
https://youtu.be/lPtykf1dfSA
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02.02.2021 18:25 Ответить
Признают психом, посидит пол-года в Дурке и отправят домой
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03.02.2021 02:01 Ответить
ДА... ВСЕ ТАКИ ОХРАННИКИ В БОЛЬШИНСТВЕ ТУПЫЕ !)
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03.02.2021 03:40 Ответить
 
 