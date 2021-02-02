ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ

Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для Алексея Навального, задержали Дмитрия Маркова — одного из самых известных фотографов России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на meduza.

"Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу", — сказал Марков. В тот же день пользователи соцсетей начали распространять его снимок, сделанный не в Мосгорсуде, но вполне отражающий атмосферу этого дня.

Фото снято в ОВД, куда доставили Маркова.

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Напоминаем, 2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН, которая требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше", и назначить ему реальный срок.

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