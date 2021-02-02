ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для Алексея Навального, задержали Дмитрия Маркова — одного из самых известных фотографов России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на meduza.
"Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу", — сказал Марков. В тот же день пользователи соцсетей начали распространять его снимок, сделанный не в Мосгорсуде, но вполне отражающий атмосферу этого дня.
Фото снято в ОВД, куда доставили Маркова.
Напоминаем, 2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН, которая требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше", и назначить ему реальный срок.
Пожалуйста, подождите...
Я не розумію, навіщо???
Ще й ікона парашна....
Вот такие пироги с котятаме...
_При холует кремля трумпе расия срала США за воротник, а при вяленом Байдене, боюсь, насрёт дядюшке Сэму в шляпу... Беспринципные приспособленцы. Ещё и Spacex атакуют, подлецы, ставят палки в колёса и тормозят, не дают испытания проводить. Мерзавцы
================
Це ж треба...Уся московія в одному фото...
- Но я-то за что? - заныл Паливец.- Ведь я был так осторожен!
Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:
- За то, что вы сказали, будто на государя императора (на портрет) гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы (с)
П.С. Гашек про портреты на стене писал 100 лет назад !
Пы.Сы. В какой-то мере похоже на Пещерный 😉 суд Киева. Токо икона другая (на видном месте) да судьи не заморачиваются ношением балаклав, ибо им пофиг
Пы.Сы. В какой-то мере похоже на Пещерный 😉 суд Киева. Токо икона другая (на видном месте) да судьи не заморачиваются ношением балаклав, ибо им пофиг
Мне помнится как какой-то чел. от юстиции провозглашал создание днр - сидит старичек и испуганым голосом читает текст. Справа и слева сидят два мордоворота в кожаных куртках .
На стене за ними какая-то икона...
Как у В. Высоцкого- меня схватили за бока, два здоровенных мужика- играй падлюка, пой пока не удавтли!
Я умирал со смеха от донецкого народовластия!...)
чет "ник" у Вы не вяжется с написанным
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
Даже не освобождение, а перевод Навального под домашний арест позволит Путин-ферштейн лобби на Западе сбить намеченную волну адских санкций, но он противоречит всем пацанским понятиям. Поэтому, если завтра суд «примет» такое решение, мы узнаем, что произошёл дворцовый переворот.
Настоящих буйных мало...