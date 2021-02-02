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ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для Алексея Навального, задержали Дмитрия Маркова — одного из самых известных фотографов России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на meduza.

ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ 01

"Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу", — сказал Марков. В тот же день пользователи соцсетей начали распространять его снимок, сделанный не в Мосгорсуде, но вполне отражающий атмосферу этого дня.

Фото снято в ОВД, куда доставили Маркова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники

Напоминаем, 2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН, которая требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше", и назначить ему реальный срок.

Читайте: Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
І шо? ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 3444
Я не розумію, навіщо???
Ще й ікона парашна....
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02.02.2021 16:31
+4
От проблема ёпта, принимаете Украину в НАТО и хоть застройтесь теми потоками
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02.02.2021 16:34
+3
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк.- Я арестован всего только за государственную измену.
- Но я-то за что? - заныл Паливец.- Ведь я был так осторожен!
Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:
- За то, что вы сказали, будто на государя императора (на портрет) гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы (с)

П.С. Гашек про портреты на стене писал 100 лет назад !
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02.02.2021 16:37
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два сапога - пара.
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02.02.2021 16:31 Ответить
І шо? ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 3444
Я не розумію, навіщо???
Ще й ікона парашна....
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02.02.2021 16:31 Ответить
анального на наковальню, на перековку.
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02.02.2021 16:32 Ответить
США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2"
Вот такие пироги с котятаме...
 _При холует кремля трумпе расия срала США за воротник, а при вяленом Байдене, боюсь, насрёт дядюшке Сэму в шляпу... Беспринципные приспособленцы. Ещё и Spacex атакуют, подлецы, ставят палки в колёса и тормозят, не дают испытания проводить. Мерзавцы ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 5478
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02.02.2021 16:32 Ответить
От проблема ёпта, принимаете Украину в НАТО и хоть застройтесь теми потоками
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02.02.2021 16:34 Ответить
а ты все знаёшь что-ли? можёт это план чтобы еще более опустить Путина?
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02.02.2021 17:18 Ответить
ФОТО ДНЯ

================
Це ж треба...Уся московія в одному фото... ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 2181
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02.02.2021 20:17 Ответить
Це ж треба, ***** нам тут не вистачало.
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02.02.2021 16:34 Ответить
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк.- Я арестован всего только за государственную измену.
- Но я-то за что? - заныл Паливец.- Ведь я был так осторожен!
Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:
- За то, что вы сказали, будто на государя императора (на портрет) гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы (с)

П.С. Гашек про портреты на стене писал 100 лет назад !
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02.02.2021 16:37 Ответить
ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 3798
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02.02.2021 17:52 Ответить
От жалко пацана...
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02.02.2021 16:38 Ответить
да, скорее всего реально присядет... ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 3075 но ничего, всех протестувальников не пересажать...
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02.02.2021 16:46 Ответить
Надобы для комплекту и ещё одно фото:
ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 5949
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02.02.2021 16:41 Ответить
Тю, реформированные жетоны под жилетку прячут или на яйца вешают и не заморачиваются...
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02.02.2021 16:46 Ответить
Фото - супер!!!
Пы.Сы. В какой-то мере похоже на Пещерный 😉 суд Киева. Токо икона другая (на видном месте) да судьи не заморачиваются ношением балаклав, ибо им пофиг
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02.02.2021 16:42 Ответить
Фото - супер!!!
Пы.Сы. В какой-то мере похоже на Пещерный 😉 суд Киева. Токо икона другая (на видном месте) да судьи не заморачиваются ношением балаклав, ибо им пофиг

Мне помнится как какой-то чел. от юстиции провозглашал создание днр - сидит старичек и испуганым голосом читает текст. Справа и слева сидят два мордоворота в кожаных куртках .
На стене за ними какая-то икона...
Как у В. Высоцкого- меня схватили за бока, два здоровенных мужика- играй падлюка, пой пока не удавтли!
Я умирал со смеха от донецкого народовластия!...)
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02.02.2021 17:11 Ответить
Я умирал со смеха от донецкого народовластия!...)\\\\\\\\

чет "ник" у Вы не вяжется с написанным ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 4579
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02.02.2021 17:16 Ответить


Andrei Piontkovsky@apiontkovsky





Даже не освобождение, а перевод Навального под домашний арест позволит Путин-ферштейн лобби на Западе сбить намеченную волну адских санкций, но он противоречит всем пацанским понятиям. Поэтому, если завтра суд «примет» такое решение, мы узнаем, что произошёл дворцовый переворот.
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02.02.2021 16:45 Ответить
Не позволит, ты что думаешь, взломы гос. структур и все годы что гадили в сторону США, включая фейки про Байдена и т.п., просто так простят? ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального - Цензор.НЕТ 4733
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02.02.2021 17:26 Ответить
Просто замечательный герб российского государства.
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02.02.2021 17:02 Ответить
Им вождей не доставало... (С)
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02.02.2021 17:06 Ответить
Им вождей не доставало... (С)

Настоящих буйных мало...
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02.02.2021 17:13 Ответить
Вот и нету вожаков.
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02.02.2021 20:55 Ответить
А это что еще за фантомас(на стене)?
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02.02.2021 17:14 Ответить
ни добавить, ни убавить. паРаша сегодня.
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02.02.2021 19:44 Ответить
Думаю тот супер дорогой дворец Путина, это всего лишь вершина айсберга.
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02.02.2021 20:28 Ответить
От мысли, что на фото может быть наш бывший беркутовец, на душе веселее становится)
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02.02.2021 20:57 Ответить
МОЛЬ И ЖАБА
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03.02.2021 03:46 Ответить
 
 