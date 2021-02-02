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Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины в ходе спецоперации задержали в Запорожье иностранного наркодельца, который планировал дискредитировать оперативника СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что иностранец подстрекал исполнителей подбросить наркотики офицеру СБУ. Сотрудник Службы "мешал" наркобизнесу злоумышленника. После подброса наркотиков заказчик собирался "сдать" офицера СБУ другим правоохранительным органам.

Правоохранители задержали фигуранта при передаче исполнителю психотропа для компрометации.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по факту заведомо ложного сообщения о преступлении с созданием искусственных доказательств обвинения, а также по факту сбыта психотропных веществ по ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Продолжается досудебное следствие.

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Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье 01
Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье 02
Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Охты, давышо, серьёзно? Наркоторговец собрался подбросить наркотики органам? Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье - Цензор.НЕТ 4501
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02.02.2021 16:35
+3
Именно так все и было😁😁😁😁😁
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02.02.2021 16:40
+3
Обычно происходит наоборот. А вот кто крышует наркоторговлю и производство в промышленных масштабах, остаются неизвестными Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8332
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02.02.2021 16:42
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Охты, давышо, серьёзно? Наркоторговец собрался подбросить наркотики органам? Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье - Цензор.НЕТ 4501
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02.02.2021 16:35 Ответить
Обычно происходит наоборот. А вот кто крышует наркоторговлю и производство в промышленных масштабах, остаются неизвестными Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8332
показать весь комментарий
02.02.2021 16:42 Ответить
Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье - Цензор.НЕТ 6271 Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье - Цензор.НЕТ 6267
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02.02.2021 16:35 Ответить
Это то же БРЕД.Этого не может быть-потому что не может....Опять враки и манипуляция СБУ....
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02.02.2021 16:37 Ответить
Именно так все и было😁😁😁😁😁
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02.02.2021 16:40 Ответить
Історія мутна. Цікаво, що 6 дописувачів у це не повірили. Чому б це ?
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02.02.2021 16:52 Ответить
ну напр. мона згадати Княжичі.
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02.02.2021 17:13 Ответить
Боже, шо вы несёте, избушник - борец с наркомафией?
Избушные ВБшники его почему задержали, иностранный наркоделец шо - тоже избушник?
Это ЗАПОРОЖЬЕ, алё, ребята, там нет комиссара Катани, и не будет никогда, там совеццкий главмусор с с совеццким прокурором и совеццким КГБ-ФСБ-СБУшником в бане по субботам бриллианты делят.
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02.02.2021 17:04 Ответить
Как ещё на ЗП сбушника дом под Киевом купить?
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02.02.2021 19:16 Ответить
Подбросить сбу? Высоко подбросить? Вот непонятно чем это зеленое сбу сейчас занимается, во время войны. Кресла делят, бизнес кошмарят.

В Одесской области к потомственному виноделу наведались СБУ, прокуратура, санитарные врачи и налоговая: мужчину назвали «дельцом», а вино «контрафактным»

Стали известны подробности недавней «спецоперации» СБУ, которая утверждает, что «разоблачила в Одесской области подпольный цех по изготовлению оптовых партий контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества».
Как выяснилось, речь идет о расположенной в Шабо крафтовой винодельне «Мироновские вина» - производстве с более чем вековой историей.

Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 1764
Александр Мировой

Напомним, пресс-центр спецслужбы, которая вообще-то должна шпионов и террористов ловить, заявил, что «нелегальный бизнес» вели четверо жителей Одессы на территории домовладения одного из фигурантов.
«Дельцы изготавливали фальсифицированный алкоголь из сырья неизвестного происхождения и сбывали товар через точки розничной торговли», - говорится в сообщении.
«Думская» пообщалась с соседями «дельца». Им оказался Александр Яровой - потомственный винодел. Его маленькое хозяйство существует с 1914 года. В Шабо винодельня Яровых считается образцовой - на ней стоит современное оборудование, используются качественные дубовые бочки стоимостью по 300 долларов каждая, в помещениях царит идеальная чистота и порядок. За вином сюда приезжают со всей страны.
С недавнего времени винодельня стала привлекать и туристов. Александр проводил увлекательные экскурсии по производству с дегустацией и задушевными рассказами. Местные жители полагают, что это могло не понравиться крупным конкурентам винодела. Но пока что это всего лишь версия.
Сам Александр пока что на связь с журналистами не выходит. Говорят, он намерен добиваться правды в суде. Виноделу инкриминируют преступления, предусмотренные частью 3 ст. 185, частью 3 статьи 204 и статьей 227 Уголовного кодекса Украины (кража, сопряженная с проникновением в жилье или другое помещение, или нанесшая значительный ущерб потерпевшему, незаконное изготовление, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, а также умышленное введение на рынок Украины опасной продукции). Наши источники в прокуратуре полагают, что кражу добавили для того, чтобы получить возможность отправить фигуранта в следственный изолятор - это такая особо жестокая форма давления.
Мелкие сельские виноделы, которых здесь насчитывается порядка сорока, обеспокоены произошедшим: люди понимают, что с такими же обысками могут прийти и к ним. Они планируют создать Ассоциацию виноделов Шабо, чтобы защищать свои права.
«У нас в каждом втором дворе делают вино, потому что тут пески, на которых ничего, кроме винограда, не растет. Вино в Шабо - это как валюта. А Сашу нам всем очень жалко, потому что он настоящий хозяин, производство у него построено по высшему классу. Такое чувство, что СБУ просто нечем заняться», - рассказал один из наших собеседников.
Обыски у Александра Ярового проводились 25 января. Через три дня парламент проголосовал в первом чтении за то, чтобы лишить СБУ полномочий по борьбе с экономическими преступлениями. В следственных мероприятиях, кроме спецслужбы, участвовали представители областной налоговой, прокуратуры и санитарные врачи.
Правоохранители утверждают, что обнаружили оборудование, цистерны, бочки и почти 22 тысячи литров «спиртосодержащего вещества» стоимостью 1,5 миллиона гривен, на которые судом наложен арест. Сейчас отобранные образцы обнаруженных веществ направлены на экспертизу.
Надо сказать, что это не первый «наезд» СБУ на малых виноделов. В 2015 году ведомство похожим образом давило на николаевскую Beykush winery, однако из-за резонанса в прессе и соцсетях было вынуждено отступить. В 2018 году Верховная Рада приняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруарних вин та натуральних медових напоїв», либерализовавший рынок и давший возможность работать в правовом поле малым виноделам, которые производят не более 10 тысяч декалитров вина в год (100 тонн). Правда, им нельзя при этом делать продукцию с использованием спирта. Не исключено, что проблемы у Ярового возникли в связи с нарушением этого запрета: из остатков сырья он делал чачу для собственного употребления.
Как бы то ни было, участие столь серьезного ведомства, как СБУ, в подобном деле - позор для спецслужбы, призванной отстаивать национальную безопасность. Это еще один аргумент в пользу принятия нового закона, который должен отобрать у нее полномочия, позволяющие «кошмарить» бизнес.
Автор - Надежда Маркевич
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02.02.2021 19:54 Ответить
Падла, нет что бы отдать, он цинично хотел подбросить кристально честному сотруднику.
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02.02.2021 20:28 Ответить
Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6975
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02.02.2021 21:48 Ответить
При чем сделать это он хотел именно сбу-шнику, который скорее всего "переподбросил" содержимое обратно Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4817

Кому необходимо энергоэффективное остекление - купить окна в Запорожье
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10.02.2021 09:56 Ответить
 
 