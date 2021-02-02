Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье. ФОТОрепортаж

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины в ходе спецоперации задержали в Запорожье иностранного наркодельца, который планировал дискредитировать оперативника СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что иностранец подстрекал исполнителей подбросить наркотики офицеру СБУ. Сотрудник Службы "мешал" наркобизнесу злоумышленника. После подброса наркотиков заказчик собирался "сдать" офицера СБУ другим правоохранительным органам.

Правоохранители задержали фигуранта при передаче исполнителю психотропа для компрометации.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по факту заведомо ложного сообщения о преступлении с созданием искусственных доказательств обвинения, а также по факту сбыта психотропных веществ по ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Продолжается досудебное следствие.

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