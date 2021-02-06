Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня, 2 февраля, состоялось открытие пятой сессии Верховной Рады Украины текущего созыва.
В начале очередного пленарного заседания выступил спикер Дмитрий Разумков. Затем Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа".
Далее Рада ввела санкции против Никарагуа.
Кроме того, сегодня парламентарии установили 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, а также усилила ответственность за преступления против журналистов.
Вместе с тем, Рада намерена передать Высшему совету правосудия полномочия ВККС по отбору судей.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:
Глава УГКЦ Святослав Шевчук и ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко).
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и руководство фракции СН Давид Арахамия, Александр Корниенко.
Анна Скороход и Антон Поляков ("За майбутнє")
Приветствие Арахамии членам Кабмина.
Николай Тищенко (СН) и Людмила Буймистер (СН).
Утренние совещания "слуг народа"
Секретарь СНБО Алексей Данилов.
Голосование "слуг народа"
Сектор "За майбутнє"
Виктор Медведчук (ОПЗЖ) рассматривает с коллегой альбом с фотографиями из Рады.
Беседа Тищенко и Буймистр
Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко с коллегами.
Даниил Гетманцев (СН).
Гетманцев ожидает своей очереди поговорить со спикером Дмитрием Разумковым.
Дмитрий Разумков.
Президиум ВР: первый вице-спикер Руслан Стефанчук, спикер Дмитрий Разумков, вице-спикер Елена Кондратюк.
Совещание с руководством фракции СН.
Голосование "слуг народа".
Дмитрий Разумков обращается к коллегам.
Исключенный из фракции СН Александр Дубинский.
Общение исключенного Дубинского с руководством его бывшей фракции.
Гео Лерос и Артур Герасимов ("ЕС").
Александр Корниенко (СН) пристально изучает Конституцию Украины.
Корниенко и Конституция.
Приветственные объятия нардепов.
Арахамия с кофе в президиуме ВР.
Переговоры руководства СН и спикера.
Радостный Дубинский.
Разумков и Стефанчук.
Дубинский и Гетманцев.
Дубинский с коллегами.
Радостная Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Александр Абдуллин ("Батькивщина").
Рассказ Тимошенко рассмешил Абдуллина.
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Юлия Тимошенко ("Батькивщина").
"Победное" фото с Дубинским.
Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк (СН).
Артур Герасимов ("ЕС") и Николай Княжицкий ("ЕС").
Виктор Медведчук (ОПЗЖ) и Сергей Левочкин (ОПЗЖ).
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в президиуме Рады.
Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
Дубинский наблюдает за работой Рады.
Дубинский приветствует Тимошенко.
Обращение Разумкова к нардепам.
Исполнение Гимна Украины.
Фото: Цензор.НЕТ
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в смысле открытия, переширкования Зрады
Антураж подобран верно. Богатырева/Герман стайл. Шуфрич одобряет.
а пасха рахується - коли після 15 лютого настає молодий місяць, то з наступного понеділка 49 днів до...в цьому році 2 травня
повезло всім суркам, яких сьодні не було в харківському зоомагазині
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А почему бы ему не ржать? Бутафорное изгнание из фракции ничего реально не изменило.
В комитете остался у руля.
Киевскую областную организацию "слуг" Зеля у него забрал?
Диагноз куда хужёё , бо депутаты в ЗРАДу прилетели не с других галлактик -- оне очень точная копия всех психов, всех тараганов , всех полюций и эокуляций , шо происходят в головах пересичных граждан и гражданок .
Увы и ах -- в 2010-м голосуя за Зэка Витю более в 10 млн. зомби на шо расчитывали ?
На то шо с Украины выйдет что-то , что не похоже на зону ? Ведь оно , Ибукович , даже и не ховало , шо оно имбецил с двумя рецедивами . Да и статья за групповуху как-то многих не волныхала ...
На что расчитывали те более 10 млн. других зомбаков , шо выбрали бывшего министера в уряде Пахла , любого друзя Юща-два процента ? На шо расчёт был , выбирая долларового миллиардера , который ни дня не был в оппозиции и ложился под любого президента - от Кучмо , до Юща и Ибуковича ?! Шо усё будет в шоколаде ? Мозгов не хватило просчитать , в каком оне будут шоколаде и кто будет от этого шоколада гешефтмахеры иметь ?!
Ну и какой урок дня сурка проистёк в 2019-м ?! Шо бандюк куёфо, шо миллиардер немногим лучше (токо внешне больше патриотизьму для понта) , тёрь выбрали шобы похохмить . Токо хохма выходит не очень хохмистая , а очёнь примитивная и всё больше ниже пояса . Кловун получился уж точно не Ингибаев , и даже не Олег Попов , вышел сплошняком Петросян - токи и Петросян гениталиями по роялям не стукал .
В 2004-м кучмо-зять олигарх Пинчук пытался протянуть "озимое поколение" базарной торговки Инки . Грусное было зрелище и семками отдавало . В 2019 Пинчук переименовал "озимое поколение" в "новолицие" и знаете ли приуспел !
Токмо чем то "озимое" от этих "новых лиц" отличается -- год-то уже 2021 , а не 2004-й ?!
Вот вам и день сурка - праздник как уже давно , уже всегда в Украине - праздник торжества олигархата !
Токо сурки в данном контексте , выползающие из своих норок прямо к избирательным скринькам -- это избиратели . Клюющие на новые заманухи из зомбоящика -- от "озимых поколений" до "новых лиц" .
Почему я себе такую фамильярность позволяю -- бо влкючаю телик только с одной целью , чтобы в очередной раз убедится , за кого топят олигархи на : 112 , на Ньюсоуне , на ЗИКе, на Плюсах , на ICTV , на Прямом и 5-м -- шобы понять кого оне там кошмарят и чехвостят .
За 20 лет по сути у олигархов ничего не изменилось . Разве что , олигархические фавориты . Но кого оне всегда не любили , всегда боялись прихода к власти - тут всё постоянно и неизменно и все последние 20 лет . Поэтому я этих людей и поддерживаю в политике все эти 20 лет ! 20 лет включаю мозг заместо включать зомбоящик с бережной укладкой макаронных изделий по вухам трудящихся масс !
Пукин покусал?
И почему животные без намордника?