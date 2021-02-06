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Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 2 февраля, состоялось открытие пятой сессии Верховной Рады Украины текущего созыва.

В начале очередного пленарного заседания выступил спикер Дмитрий Разумков. Затем Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа".

Далее Рада ввела санкции против Никарагуа.

Кроме того, сегодня парламентарии установили 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, а также усилила ответственность за преступления против журналистов.

Вместе с тем, Рада намерена передать Высшему совету правосудия полномочия ВККС по отбору судей.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 01

Глава УГКЦ Святослав Шевчук и ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 02

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и руководство фракции СН Давид Арахамия, Александр Корниенко.


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 03

Анна Скороход и Антон Поляков ("За майбутнє")

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 04

Приветствие Арахамии членам Кабмина.


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 05

Николай Тищенко (СН) и Людмила Буймистер (СН).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 06

Утренние совещания "слуг народа"

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 07

Секретарь СНБО Алексей Данилов.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 08
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 09

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 10

Голосование "слуг народа"

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 11

Сектор "За майбутнє"

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 12

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) рассматривает с коллегой альбом с фотографиями из Рады.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 13

Беседа Тищенко и Буймистр

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 14

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко с коллегами.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 15

Даниил Гетманцев (СН).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 16

Гетманцев ожидает своей очереди поговорить со спикером Дмитрием Разумковым.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 17

Дмитрий Разумков.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 18

Президиум ВР: первый вице-спикер Руслан Стефанчук, спикер Дмитрий Разумков, вице-спикер Елена Кондратюк.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 19

Совещание с руководством фракции СН.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 20

Голосование "слуг народа".

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 21

Дмитрий Разумков обращается к коллегам.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 22

Исключенный из фракции СН Александр Дубинский.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 23

Общение исключенного Дубинского с руководством его бывшей фракции.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 24
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 25

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 26

Гео Лерос и Артур Герасимов ("ЕС").


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 27

Александр Корниенко (СН) пристально изучает Конституцию Украины.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 28
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 29
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 30

Корниенко и Конституция.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 31

Приветственные объятия нардепов.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 32

Арахамия с кофе в президиуме ВР.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 33

Переговоры руководства СН и спикера.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 34

Радостный Дубинский.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 35

Разумков и Стефанчук.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 36

Дубинский и Гетманцев.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 37

Дубинский с коллегами.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 38

Радостная Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Александр Абдуллин ("Батькивщина").

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 39

Рассказ Тимошенко рассмешил Абдуллина.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 40
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 41

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Юлия Тимошенко ("Батькивщина").

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 42

"Победное" фото с Дубинским.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 43

Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк (СН).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 44

Артур Герасимов ("ЕС") и Николай Княжицкий ("ЕС").

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 45

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) и Сергей Левочкин (ОПЗЖ).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 46

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в президиуме Рады.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 47

Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 48

Дубинский наблюдает за работой Рады.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 49

Дубинский приветствует Тимошенко.


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 50

Обращение Разумкова к нардепам.


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 51

Исполнение Гимна Украины.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 52
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 53
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 54
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 55

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+11
Примарафетившаяся бабЮля отдастся в коалиционные руки, но уже дороже Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2677
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02.02.2021 17:29
+10
Грає собачий вальс Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 6927

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2248
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02.02.2021 17:33
+10
Литсо мессии, когда она вступила в коалицию с СН и ОПЗЖ.
Антураж подобран верно. Богатырева/Герман стайл. Шуфрич одобряет.
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7966
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02.02.2021 17:35
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Хайль, Шмыгаль!
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02.02.2021 17:27 Ответить
с Днем Сурка (ов) !

в смысле открытия, переширкования Зрады Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 5015
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02.02.2021 17:52 Ответить
Антиэлита общества.
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02.02.2021 18:00 Ответить
Скорее отбросы. Но ведь и общество далеко не блестящее...
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02.02.2021 18:03 Ответить
тимошенчиха и шуфрич.. классика отношений.. на яхте))
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02.02.2021 18:11 Ответить
Шуфриш, щось схуд. На фото така потилиця, що захотілося погладити аби втішити))
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02.02.2021 19:16 Ответить
Примарафетившаяся бабЮля отдастся в коалиционные руки, но уже дороже Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2677
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02.02.2021 17:29 Ответить
ну не же зря фасад перетягивала.... Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7782
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02.02.2021 17:33 Ответить
да, а "внутрянка" гнилая
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02.02.2021 17:35 Ответить
ее ж не разговаривать берут по душам, а пользовать... Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 4881
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02.02.2021 17:49 Ответить
шо с ней такое??? Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 8278
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02.02.2021 17:51 Ответить
из одной бутылочки с Путиным ботокс пьют Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 9893
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02.02.2021 17:53 Ответить
шото явно нездоровое , и уже лет 25-ть.
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02.02.2021 17:58 Ответить
гнітюче лайно
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02.02.2021 17:30 Ответить
А у них там что еще и хор в живую Гимн поет?? И наверное на это сотни тысяч гривен списываются?? А Гимн в записи что не по феншую уже??
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02.02.2021 17:32 Ответить
дело не в деньгах. сотня вторая тысяч мало что изменит. Это бл@ди, которые под руководство лысого урода открывали рот на сцене квартала. Теперь они исполняют Гимн, толстая образина Корниенко "дергает за яйца" Конституцию. Украину опустили, при чем сделано это было самими украинцами. Тут деньги ни при чем.
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02.02.2021 17:41 Ответить
или одной леди гагой, иво бобулом, василем зинкевичем
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02.02.2021 17:42 Ответить
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 4859
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02.02.2021 20:11 Ответить
"Патриотические" враги Украины.
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02.02.2021 17:33 Ответить
Смотрю на йулю и думку гадаю...толь глаз ей на сраку...только сраку на глаз... натянули... Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 614
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02.02.2021 17:33 Ответить
закрыла свитером всю шею - чтобы не видно было морщин и с длинным рукавом, чтобы закрыть морщинистые руки. и все время улыбается растягивая рот, ибо без улыбки глубокие морщины возле рта видны
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02.02.2021 19:22 Ответить
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 5943
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02.02.2021 20:14 Ответить
Грає собачий вальс Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 6927

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2248
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02.02.2021 17:33 Ответить
Разминает собачий рот.
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02.02.2021 17:39 Ответить
А где Кива???! Кто то видел его после вакцинации спутником????
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02.02.2021 17:34 Ответить
Литсо мессии, когда она вступила в коалицию с СН и ОПЗЖ.
Антураж подобран верно. Богатырева/Герман стайл. Шуфрич одобряет.
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7966
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02.02.2021 17:35 Ответить
Когда то говорили: дамы полусвета.
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02.02.2021 18:12 Ответить
Наверное, Юля вспоминает, как во времена, когда готовилась ширка с ПР, проводила счастливые дни с Шуфричем на роскошной яхте Медведчука в Средиземном море
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02.02.2021 19:07 Ответить
День сурка́ (англ. Groundhog Day) - традиционный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору - будет ещё шесть недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвящённые местным суркам-метеорологам, которые привлекают многочисленных туристов.
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02.02.2021 17:36 Ответить
то так в олбанях...а тут по великодню(пасха) назначається весна...в цьому році - пізня весна...
а пасха рахується - коли після 15 лютого настає молодий місяць, то з наступного понеділка 49 днів до...в цьому році 2 травня
повезло всім суркам, яких сьодні не було в харківському зоомагазині
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02.02.2021 17:56 Ответить
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 8436
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02.02.2021 18:24 Ответить
Какой же отвратный ржущий Дубиняра ...

https://storage1.censor.net/images/7/9/b/0/79b02a7a1f4fd07608af18eea14a8619/650x417.jpg

А почему бы ему не ржать? Бутафорное изгнание из фракции ничего реально не изменило.
В комитете остался у руля.
Киевскую областную организацию "слуг" Зеля у него забрал?
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02.02.2021 17:37 Ответить
Тоже мне наказание,да ему теперь еще лучше что вылетел с тонущего зеленого корабля.. Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 3822
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02.02.2021 17:39 Ответить
дармоїди
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02.02.2021 17:41 Ответить
Работёнка у наших депутатиков - не бей лежачего. Пока все перездороваются, переобнимаются, расскажут друг дружку весёлые истории, споют гимн, попьют кофейка, чекнут новости и закажут проституток и туры в своих смартфонах, так и день рабочий закончится, а потом наступает вечер и ночь - время серьёзных дел и решения вопросов, в ресторанах, барах, своих нищенских хатынках
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02.02.2021 17:42 Ответить
Половину можно смело сдать на анализы и эксперементы !
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02.02.2021 17:43 Ответить
Загорелый парнишка кнопкодавит
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02.02.2021 17:44 Ответить
Ну почему нам досталось столько идиотов?
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02.02.2021 17:53 Ответить
это мы сами себе достались в таком виде Потому такое к-во идиотов и в Верховной Раде, или Верховном Кнессете(уже и не знаю, как это называть)
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02.02.2021 17:58 Ответить
примерно так же баран новые ворота изучает Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 1857

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7208
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02.02.2021 17:55 Ответить
Ой, верните Литвина и Чечетова.
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02.02.2021 18:06 Ответить
а чего бешенный пес не в наморднике?
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02.02.2021 18:07 Ответить
Майк Тайсон кнопкодавит в ВР просто жесть
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02.02.2021 18:23 Ответить
Для оголошення вироку суду, підсудні, прошу встати!
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 7658
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02.02.2021 18:40 Ответить
Зоопарк и день сурка в реале как раз не в ЗРАДе ...
Диагноз куда хужёё , бо депутаты в ЗРАДу прилетели не с других галлактик -- оне очень точная копия всех психов, всех тараганов , всех полюций и эокуляций , шо происходят в головах пересичных граждан и гражданок .
Увы и ах -- в 2010-м голосуя за Зэка Витю более в 10 млн. зомби на шо расчитывали ?
На то шо с Украины выйдет что-то , что не похоже на зону ? Ведь оно , Ибукович , даже и не ховало , шо оно имбецил с двумя рецедивами . Да и статья за групповуху как-то многих не волныхала ...
На что расчитывали те более 10 млн. других зомбаков , шо выбрали бывшего министера в уряде Пахла , любого друзя Юща-два процента ? На шо расчёт был , выбирая долларового миллиардера , который ни дня не был в оппозиции и ложился под любого президента - от Кучмо , до Юща и Ибуковича ?! Шо усё будет в шоколаде ? Мозгов не хватило просчитать , в каком оне будут шоколаде и кто будет от этого шоколада гешефтмахеры иметь ?!
Ну и какой урок дня сурка проистёк в 2019-м ?! Шо бандюк куёфо, шо миллиардер немногим лучше (токо внешне больше патриотизьму для понта) , тёрь выбрали шобы похохмить . Токо хохма выходит не очень хохмистая , а очёнь примитивная и всё больше ниже пояса . Кловун получился уж точно не Ингибаев , и даже не Олег Попов , вышел сплошняком Петросян - токи и Петросян гениталиями по роялям не стукал .
В 2004-м кучмо-зять олигарх Пинчук пытался протянуть "озимое поколение" базарной торговки Инки . Грусное было зрелище и семками отдавало . В 2019 Пинчук переименовал "озимое поколение" в "новолицие" и знаете ли приуспел !
Токмо чем то "озимое" от этих "новых лиц" отличается -- год-то уже 2021 , а не 2004-й ?!
Вот вам и день сурка - праздник как уже давно , уже всегда в Украине - праздник торжества олигархата !
Токо сурки в данном контексте , выползающие из своих норок прямо к избирательным скринькам -- это избиратели . Клюющие на новые заманухи из зомбоящика -- от "озимых поколений" до "новых лиц" .
Почему я себе такую фамильярность позволяю -- бо влкючаю телик только с одной целью , чтобы в очередной раз убедится , за кого топят олигархи на : 112 , на Ньюсоуне , на ЗИКе, на Плюсах , на ICTV , на Прямом и 5-м -- шобы понять кого оне там кошмарят и чехвостят .
За 20 лет по сути у олигархов ничего не изменилось . Разве что , олигархические фавориты . Но кого оне всегда не любили , всегда боялись прихода к власти - тут всё постоянно и неизменно и все последние 20 лет . Поэтому я этих людей и поддерживаю в политике все эти 20 лет ! 20 лет включаю мозг заместо включать зомбоящик с бережной укладкой макаронных изделий по вухам трудящихся масс !
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02.02.2021 19:07 Ответить
а чё! тупой, собачий рот без намордника? ну маска, ясен, ему не к чему, распироторки собаки не переносят, а вот бешенство...
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02.02.2021 19:07 Ответить
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 6225
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02.02.2021 20:12 Ответить
Арахамии нужно в кино жуликов играть.
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02.02.2021 20:33 Ответить
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого - Цензор.НЕТ 3874
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02.02.2021 22:45 Ответить
Всех кто ближе 5 метров подходит к "собачему рту" коломойского, депутаты ЗРады, а не Рады. Единственная (!) не олигархическая, не продажная, не пророSSийская партия в Раде это "Голос", все остальные являются таковыми. Но депутатов от "Голоса" всего 20 человек, поэтому эту ЗРаду, т.е. ЗеРыгЙулькаБанду нужно немедля распустить, она представляет опасность для существования свободной Украины.
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03.02.2021 00:57 Ответить
Что с Бахиней? Ботокс аж сочится, перекошенная вся.
Пукин покусал?
И почему животные без намордника?
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03.02.2021 16:54 Ответить
Як жалюгідно тявкають пєтіні шавки - гидко дивитись ... А надія України - тільки на Ю. В. Тимошенко!
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05.02.2021 23:35 Ответить
 
 