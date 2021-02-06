Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 февраля, состоялось открытие пятой сессии Верховной Рады Украины текущего созыва.

В начале очередного пленарного заседания выступил спикер Дмитрий Разумков. Затем Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа".

Далее Рада ввела санкции против Никарагуа.

Кроме того, сегодня парламентарии установили 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, а также усилила ответственность за преступления против журналистов.

Вместе с тем, Рада намерена передать Высшему совету правосудия полномочия ВККС по отбору судей.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Глава УГКЦ Святослав Шевчук и ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко).

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и руководство фракции СН Давид Арахамия, Александр Корниенко.





Анна Скороход и Антон Поляков ("За майбутнє")

Приветствие Арахамии членам Кабмина.





Николай Тищенко (СН) и Людмила Буймистер (СН).

Утренние совещания "слуг народа"

Секретарь СНБО Алексей Данилов.





Голосование "слуг народа"

Сектор "За майбутнє"

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) рассматривает с коллегой альбом с фотографиями из Рады.

Беседа Тищенко и Буймистр

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко с коллегами.

Даниил Гетманцев (СН).

Гетманцев ожидает своей очереди поговорить со спикером Дмитрием Разумковым.

Дмитрий Разумков.

Президиум ВР: первый вице-спикер Руслан Стефанчук, спикер Дмитрий Разумков, вице-спикер Елена Кондратюк.

Совещание с руководством фракции СН.

Голосование "слуг народа".

Дмитрий Разумков обращается к коллегам.

Исключенный из фракции СН Александр Дубинский.

Общение исключенного Дубинского с руководством его бывшей фракции.





Гео Лерос и Артур Герасимов ("ЕС").





Александр Корниенко (СН) пристально изучает Конституцию Украины.







Корниенко и Конституция.

Приветственные объятия нардепов.

Арахамия с кофе в президиуме ВР.

Переговоры руководства СН и спикера.

Радостный Дубинский.

Разумков и Стефанчук.

Дубинский и Гетманцев.

Дубинский с коллегами.

Радостная Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Александр Абдуллин ("Батькивщина").

Рассказ Тимошенко рассмешил Абдуллина.





Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Юлия Тимошенко ("Батькивщина").

"Победное" фото с Дубинским.

Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк (СН).

Артур Герасимов ("ЕС") и Николай Княжицкий ("ЕС").

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) и Сергей Левочкин (ОПЗЖ).

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в президиуме Рады.

Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Дубинский наблюдает за работой Рады.

Дубинский приветствует Тимошенко.





Обращение Разумкова к нардепам.





Исполнение Гимна Украины.









Фото: Цензор.НЕТ