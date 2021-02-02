Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На окраине Харькова из-за прорыва трубы кипятком залило подвал, в котором располагаются ветеринарная клиника и зоомагазин.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
"У нас был кот, он лежал не в воде, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке. Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут ли они ... хомяки сварились, утонули", - рассказала владелица магазина.
Прорыв произошел в колодце коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". На предприятии о нем узнали утром 2 февраля.
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Владелица зоомагазина Александра Севрюкова говорит, что несколько часов ждала аварийную бригаду "Теплосетей".
Точная сумма ущерба от случившегося пока неизвестна. По словам Севрюковой, только товары стоили около 200 тыс. гривен.
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запірної арматури до неї місце захламив магазин (і 100% "некрасиві, непрезентабельні труби" сховав за фальшстіною)?
Кота шкода, но судячи з статті мабуть вижив і то слава Богу.