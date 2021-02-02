Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные. ФОТОрепортаж

На окраине Харькова из-за прорыва трубы кипятком залило подвал, в котором располагаются ветеринарная клиника и зоомагазин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"У нас был кот, он лежал не в воде, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке. Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут ли они ... хомяки сварились, утонули", - рассказала владелица магазина.

Прорыв произошел в колодце коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". На предприятии о нем узнали утром 2 февраля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Маск чипировал обезьяну и научил ее силой мысли играть в видеоигры

Владелица зоомагазина Александра Севрюкова говорит, что несколько часов ждала аварийную бригаду "Теплосетей".

Точная сумма ущерба от случившегося пока неизвестна. По словам Севрюковой, только товары стоили около 200 тыс. гривен.







