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Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На окраине Харькова из-за прорыва трубы кипятком залило подвал, в котором располагаются ветеринарная клиника и зоомагазин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"У нас был кот, он лежал не в воде, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке. Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут ли они ... хомяки сварились, утонули", - рассказала владелица магазина.

Прорыв произошел в колодце коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". На предприятии о нем узнали утром 2 февраля.

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Владелица зоомагазина Александра Севрюкова говорит, что несколько часов ждала аварийную бригаду "Теплосетей".

Точная сумма ущерба от случившегося пока неизвестна. По словам Севрюковой, только товары стоили около 200 тыс. гривен.

Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные 01
Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные 02
Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные 03
Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Тварин безумовно шкода.
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02.02.2021 17:36
+12
"Зоомагазин" - жалко ... было бы куда радужнее , если бы другой "зоомагазин" залило -- например штаб Жополехайма !
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02.02.2021 17:40
+6
*бучій кернес і його команда з розпилу бюджета Харкова (ЖИЛКОМСЕРВІС) - кожен рік якись НП у Харкові з трубами горячої води... А центральні парки дебіл робив за десятки мільйонів доларів, сєпар хрєнов...Шкодаале скоріш за все влада нічого не компенсує підприємцю.

Кота шкода, но судячи з статті мабуть вижив і то слава Богу.
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02.02.2021 18:08
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Кота жалко...остальных нет...
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02.02.2021 17:27 Ответить
Кстати, а штраф не хочет она? или у нас уже язык - гос-язык? надписи же вроде давно уже как должны быть на укр.?
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02.02.2021 17:29 Ответить
ну как жеж так !!!!
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02.02.2021 17:29 Ответить
Тварин безумовно шкода.
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02.02.2021 17:36 Ответить
не располагайте магазины в подвалах!
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02.02.2021 17:39 Ответить
"Зоомагазин" - жалко ... было бы куда радужнее , если бы другой "зоомагазин" залило -- например штаб Жополехайма !
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02.02.2021 17:40 Ответить
А хто винний в тому, що в місці прокладання інженерних комунікацій та
запірної арматури до неї місце захламив магазин (і 100% "некрасиві, непрезентабельні труби" сховав за фальшстіною)?
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02.02.2021 17:46 Ответить
Лучше бы вазелиновую ботоферма кипятком залило
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02.02.2021 17:55 Ответить
*бучій кернес і його команда з розпилу бюджета Харкова (ЖИЛКОМСЕРВІС) - кожен рік якись НП у Харкові з трубами горячої води... А центральні парки дебіл робив за десятки мільйонів доларів, сєпар хрєнов...Шкодаале скоріш за все влада нічого не компенсує підприємцю.

Кота шкода, но судячи з статті мабуть вижив і то слава Богу.
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02.02.2021 18:08 Ответить
Это все мелочи по сравнению, с фиктивными "любителями" животных, которые собирают пожертвования, бабло себе, а животных в расход. Ублюдки. Сверхразумы недоделанные.
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02.02.2021 18:20 Ответить
не зоомагазин, а зоотюрьма
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02.02.2021 18:46 Ответить
Ушёл Кернес - и вот пожалуйста!
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02.02.2021 18:51 Ответить
От казала ж, зарийте гЕПУ з каляскою, щоб було на чому повернутись ПО МНАГАЧИСЛЄННИМ ПРОСЬБАМ ХАРЬКАВЧАН, - не послухали. От тепер маємо, чуть бідолашний кіт не зварився. Здоров'я йому! Зоомагазин у Харкові залило окропом з труби, яка прорвалася, загинули тварини - Цензор.НЕТ 9464
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02.02.2021 19:44 Ответить
Это ж кто додумался вообще в аренду сдавать подвал в панельке под коммерцию. Это явно техническое помещение. По другому и быть не может.
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02.02.2021 22:53 Ответить
 
 