Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Городской совет Николаева 2 февраля принял обращение к Верховной Раде, президенту и Кабинету Министров о необходимости разработки и принятия закона "О коллаборационизме".
Текст опубликован на сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
В документе, в частности, отмечается, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины, которая продолжается с 20 февраля 2014 года, привела к многочисленным человеческим жертвам, оккупации части территории и значительным экономическим потерям для нашей страны. Статус РФ как страны-агрессора закреплен законом.
Однако "некоторые граждане Украины и юридические лица способствовали и продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм".
"Более того, сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики или информационного пространства Украины, что является недопустимым в условиях продолжающейся вооруженной агрессии и ведения боевых действий", - говорится в обращении.
Депутаты уверены, что коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности, конституционному строю и другим национальным интересам Украины, поэтому должен иметь ответственность, установленную законом.
"Учитывая вышеизложенное, исходя из интересов жителей Николаевской области и Украины в целом, мы, депутаты Николаевского городского совета VIII созыва, требуем принять меры по скорейшей разработке и принятию закона Украины "О коллаборационизме", - подчеркивается в документе.
Как написал в Facebook председатель общественной организации "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Ильи Шполянского, с инициативой обращения выступило ветеранское братство, его поддержали голосованием 30 депутатов.
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Але не собак ! Тварини краще за колаборантів !
Вони не зраджують!!!
А это правда , что ваш камандир-- ПЭДОФИЛ ?? .
И об это м пишут МИРОВЫЕ СМИ ?? .
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Це колаборанти і зрадники,які обєднані ідеєю зруйнування нашої держави та ненавистю до всього українського!
Ось кому потрібно заборонити пхАтися до ВР УУкраїни !
За поребрик мерзотників - коллАборантів !
Треба всім сконцентруватися на цьому ЗАКОНІ !!!
Інакше " медведчуки " будуть , як таргани розмножуватися !
потому что начиная расследование - главное не выйти на самих себя