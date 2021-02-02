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горсовет (659) законопроект (3041) Николаев (2008) коллаборационизм (681)

Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Городской совет Николаева 2 февраля принял обращение к Верховной Раде, президенту и Кабинету Министров о необходимости разработки и принятия закона "О коллаборационизме".

Текст опубликован на сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В документе, в частности, отмечается, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины, которая продолжается с 20 февраля 2014 года, привела к многочисленным человеческим жертвам, оккупации части территории и значительным экономическим потерям для нашей страны. Статус РФ как страны-агрессора закреплен законом.

Однако "некоторые граждане Украины и юридические лица способствовали и продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм".

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"Более того, сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики или информационного пространства Украины, что является недопустимым в условиях продолжающейся вооруженной агрессии и ведения боевых действий", - говорится в обращении.

Депутаты уверены, что коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности, конституционному строю и другим национальным интересам Украины, поэтому должен иметь ответственность, установленную законом.

"Учитывая вышеизложенное, исходя из интересов жителей Николаевской области и Украины в целом, мы, депутаты Николаевского городского совета VIII созыва, требуем принять меры по скорейшей разработке и принятию закона Украины "О коллаборационизме", - подчеркивается в документе.

Как написал в Facebook председатель общественной организации "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Ильи Шполянского, с инициативой обращения выступило ветеранское братство, его поддержали голосованием 30 депутатов.

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Николаевский горсовет требует скорее принять закон О коллаборационизме 01
Николаевский горсовет требует скорее принять закон О коллаборационизме 02
Николаевский горсовет требует скорее принять закон О коллаборационизме 03

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+46
блин!.. я с 2014 года об пишу!.. это должен быть один из главных законов в Украине!
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02.02.2021 22:15
+40
Молодцы. Реально.
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02.02.2021 22:15
+30
коллаборантов нужно отстреливать, как диких собак!
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02.02.2021 22:16
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блин!.. я с 2014 года об пишу!.. это должен быть один из главных законов в Украине!
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02.02.2021 22:15 Ответить
Молодцы. Реально.
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02.02.2021 22:15 Ответить
Потрібні такі саме вимоги від ще декількох облрад !!!)))
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02.02.2021 22:50 Ответить
Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон "Про колабораціонізм" - Цензор.НЕТ 3803
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03.02.2021 04:49 Ответить
коллаборантов нужно отстреливать, как диких собак!
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02.02.2021 22:16 Ответить
досі в очі лупитесь ? КОЛАБОРАЦІОНІСТІВ , не колаборантів !!!
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02.02.2021 22:34 Ответить
І зразу ж кількість депутатів скоротиться автоматично 👍
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02.02.2021 22:51 Ответить
колаборантів - так !
Але не собак ! Тварини краще за колаборантів !
Вони не зраджують!!!
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02.02.2021 23:07 Ответить
Партія "Пропозиція" (і її очільники Б.Філатов, О.Сенкевич, А.Райкович, С.Сухомлин) - це українська патріотична партія ліберально-демократичного спрямування.
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02.02.2021 22:16 Ответить
смішно.
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03.02.2021 08:30 Ответить
Слуги урода, котрі бачать мир в очах х...ла, пропишуть закон так що покарані будуть патріоти.
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02.02.2021 22:18 Ответить
Tema9 - "в очах х...л...", - а шо *****-Путена назвать ****** религия не позовляет или прокси из быдлоскотской расии ? Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 4045
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02.02.2021 22:23 Ответить
У власти враги Украины. Такие обращения к ним - нелепы и абсурдны.
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02.02.2021 22:20 Ответить
NonCFist - "У власти враги Украины" за рекламу, 10 копеек получишь, от свинокацапсинной путинско-********** расии Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 7366

Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3166
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02.02.2021 22:27 Ответить
Респект Миколаївцям. Слава Україні - смерть руским потворам
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02.02.2021 22:20 Ответить
Майже 7 років від початку війни...
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02.02.2021 22:20 Ответить
Этот закон должен был бы быть принят в 2014, крайний срок в 2015.. Вопрос к предыдущей власти НУ И ДЕ... ( как впрочем и разрыв дип отношений с страной агрессором, и перекрытия границы с РФ, и закрытие линии соприкосновения с оккупированным Крымом и ОРДЛО в ту строну ( в эту, в Украину оставить для беженцев) и т.д. и т. п.. Опять скажут оно и то же " не хватило политической воли". Ну уж если тем не хватило, то что вы от этих шоуменов хотите. Вот в этом то и есть вопрос. ПОЧЕМУ...
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02.02.2021 22:24 Ответить
Ви довго будете ще питати попередню владу?
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02.02.2021 22:32 Ответить
Фігня якась,правда? Ніяк ми ПАПЄРЄДНІКОВ не позбудемся...
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02.02.2021 22:36 Ответить
С каждого свой спрос и с Кравчука, и с Кучмы, и с Ющенко, и с Хамла ( или с него как попередника - попередника уже спроса нет., судя по вашему мнению.) Спрос также с Турчинова и Порошенко пришедших к власти на волне революции и патриотического подъема, а поэтому с них двойной, тройной спрос ( а по вашему с них и спросить нельзя.. ). Спрос конечно и с Зели, к нему основной вопрос - куда ты поперся дурилка картонная.. а потом уже все остальные вопросы. А в вашем понимании вопросы должны быть только к последнему, а тем типа "амнистия" ,да хрен им... Вопросы есть и будут.
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02.02.2021 23:18 Ответить
До того часу, поки не перестануть нам розказувать як при порошенко було усе гарно.
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03.02.2021 01:01 Ответить
Улюбленна казка про попередників !!! Україна не Росія!!! В Україні в усіх негараздах винен Порошенко,а в Росіі в усьому винен Госдеп !!!)))
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02.02.2021 22:41 Ответить
Ну почему "казка" почему с 2014 до прихода к власти Зекоманды, не приняли закон о коллаборантах, не разорвали дип отношений с Рашей ( даже Грузия на это сподобилась , хоть и война был а всего неделю), почему не придавили хвост "пятой колонне", почему только под давлением патриотов удалось установить хоть какое то слабое подобие " блокады" Крыма и ОРДЛО, почему спустя годы войны граница с Рашей не закрыта наглухо, почему линия соприкосновения с Крымом и ОРДЛО что проходной двор туда - сюда.., почему не было оказано даже чисто минимальное сопротивление оккупации Крыма , почем у отдали Дебальцево и часть других районов когда по Минску эта территория была за Украиной , почему когда наши гибли под Иловайском в Киеве был парад Почему это не было сделано ни при Турчинове и ни при Порошенко. Всего лишь закономерный вопрос ПОЧЕМУ... Не хватило " политической воли" или забсдели. Таких "почему" можно задать еще сотню, а ответа нет. Не смотря на нахождении в то время вроде как патриотов у власти ( и президент и парламент, и ген прокурор, и революционная обстановка все было в руках). ( За Зелю вообще вопрос не стоит.. это чудило при власти, вопрос к бывшим "маститым" политикам. Понимаю, вопросы не удобные, но куда без них. ( а истинно верующих адептов - Петра" непогрешимого", тоже как и Зе готового "умереть за Украину на поле боя на курорте" прошу успокоиться)
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02.02.2021 23:06 Ответить
Ну, я Порошенка не ідеалізую, в жодному разі. В першому турі навіть не хотів за нього голосувати - в останній момент передумав. Крім ваших питань, я б додав ще один, на мій погляд навіть важливіший - "Якого біса нічого не зроблено з судами?". Чесні суди вплинули би на все в Україні - в тому числі на війну. Але порівнювати Порошенка із цим убоЗЕством не можна. Я на 100% певен, що за ці санкції ми маємо дякувати США та, можливо, якимось іншим, невідомим нам, обставинам.
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03.02.2021 08:56 Ответить
Верховная Рада такой закон не примет, потому что сейчас там половина состава - коллаборационисты.
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02.02.2021 22:26 Ответить
50%? Оптимист.
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02.02.2021 22:34 Ответить
І шо дєлать? В ВР одні колабопідари сидять...Тут треба шось придумать...
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02.02.2021 22:34 Ответить
Нужно решение СНБО!
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03.02.2021 09:21 Ответить
Респект Миколаїв! Що на це скаже Україна?
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02.02.2021 22:35 Ответить
Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 6022 ..Блін , навіть не віриться в те , що це дійсно Миколаївська міськрада , а не Львівська там , чи Франківська . Дуже здивований ,, але -здивований приємно .. Браво миколаївцям !!! Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 4044 .
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02.02.2021 22:37 Ответить
Ти ба, есть таки яйца в кулаках некоторых депутатов. Мелкие конечно, размером в каштановых... но хоть что-то. Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3760
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02.02.2021 22:38 Ответить
3э-ленейсские и ЖОПЫ..-
А это правда , что ваш камандир-- ПЭДОФИЛ ?? .
И об это м пишут МИРОВЫЕ СМИ ?? .
.




Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 4031 Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3142Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3554Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3531Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 6240Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 2377Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 3407
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02.02.2021 22:38 Ответить
Такой закон уже давно должен был работать, и запустить этот закон обязан был Порох, ну как вы себе представляете, что бедный совок напишет этот закон.
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02.02.2021 22:40 Ответить
Знову Порох . пц Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме" - Цензор.НЕТ 4455 ... Чому не Кучма .? Чи починай вже з Кравчука .
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02.02.2021 22:43 Ответить
В усьому винен Володимир Великий і крапка !!!)))
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02.02.2021 22:46 Ответить
Топу,що саме при ньому відбулося пряме підорашенське вторгнення
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03.02.2021 01:58 Ответить
Бездіяльність попередників не виправдовує бездіяльність діючої влади !!!Еківоки в бік попередників , це відмазки на рівні дітячого садка !!!))))
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02.02.2021 22:45 Ответить
Так тримати!
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02.02.2021 22:40 Ответить
ОПЗЖ,відкрита антиукраїнська сила,пята колона,яка не криючись працює проти України.
Це колаборанти і зрадники,які обєднані ідеєю зруйнування нашої держави та ненавистю до всього українського!
Ось кому потрібно заборонити пхАтися до ВР УУкраїни !
За поребрик мерзотників - коллАборантів !
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02.02.2021 22:53 Ответить
Вместо рассмотрения тарифов на комуналку и транспорт в Николаеве, депутаты на сессии составляют обращение в Раду! Я не удивлюсь, если скоро вместо НК, что держат транспоранты. за ответом к этим депутатам придут все жители города...
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02.02.2021 23:00 Ответить
Одно другому не мешает, особенно с учетом того, как зажопная срань в горсовете Николаева плюет на законы страны.
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03.02.2021 01:05 Ответить
Миколаєву - RESPECT !!!
Треба всім сконцентруватися на цьому ЗАКОНІ !!!
Інакше " медведчуки " будуть , як таргани розмножуватися !
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02.02.2021 23:13 Ответить
Молодці! Даєш Всеукраїнський челлендж!
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02.02.2021 23:17 Ответить
не прошло и 6 лет....там на триллиарды контрабанды на даумбасс завезлм уже
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03.02.2021 00:34 Ответить
не примут

потому что начиная расследование - главное не выйти на самих себя
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03.02.2021 01:28 Ответить
Давно пора.
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03.02.2021 01:28 Ответить
ДА В НИКОЛАЕВЕ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТКУ СДЕЛАТЬ !!!
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03.02.2021 02:58 Ответить
Респект Николаевцам! А то ЗЕ президент никак не додумается!
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03.02.2021 09:13 Ответить
Так, что теперь Медведчука не только из эфира, а и из ВР погонят? Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон "Про колабораціонізм" - Цензор.НЕТ 5071
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03.02.2021 09:15 Ответить
 
 