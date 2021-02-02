Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Смешной вопрос
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
А как же мир в глазах Путина?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский
Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос
... и почему на свободе кум Путина
Немножко отличается...
Актуальная статистика
Вынос тела
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"
Фото, которое скрывали с 2014 года
Укол "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Вітаю, шановні друзі!
З легкої руки запущене в медіапростір запитання "Чому ми ще не в НАТО?" потрохи стає мемом. Щоправда окремі політики епохи отруєння президентів з певного моменту часу чи то розширили чи то звузили запитання до "Чому ми досі не маємо статусу особливого союзника США поза НАТО?" Оскільки МИ стосується всіх і кожного спробуємо допомогти 46-му президенту США відповісти на них, зберігаючи наразі тверде переконання що допомоги цієї він навряд чи потребує.
МИ не в НАТО тому що якось непослідовно задавати подібні питання після заяви про те, що "в НАТО нас ніхто не чекає..." Заяві трохи більше року. Логічна відповідь: ВИ самі то визначитесь чого бажаєте.
МИ не в НАТО тому що нашу країну до 2014 року очолювали люди які намагалися зберегти, нехай і приховано, наш тодішній статус колонії. Вони відмовлялися від найпотужніших систем озброєння і твердили нам про багатовекторність і позаблоковий статус. Імовірна відповідь: а де ВИ були весь цей час?
МИ не в НАТО тому що діючий очільник оборонного відомства почав діяльність на новому тоді для нього посту із скептичних повідомлень про безперспективність вступу. А всі реформи і наближення до стандартів вже майже рік звелись до зміни кольору панчів на формі одягу. Перспективна відповідь: ми невпевнені що ВИ всі хочете цього вступу.
МИ не в НАТО тому, що не поновили заявку на отримання Плану дій щодо вступу. Під лежачий камінь вода, як відомо, не дуже бажає текти. МИ намагалися не нервувати переговорників. Вдала відповідь: а ВИ точно туди просилися?
МИ не в НАТО тому що восени 2019 року Верховний головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді нам всім говорили про мир в очах північних сусідів. Ми повним ходом відводили війська і "майже вірили" за версією 1+1 в те що мир вже наступив. Правильна відповідь: а ВИ впевнені, що вам це потрібно?
МИ не в НАТО тому що саме після доповіді в офісі президента була фактично зірвана спецоперація по затриманню "вагнерівців". Розкриття головної інтриги ще попереду, але удар по іміджу країни був більш ніж відчутним. Професійна відповідь: як з ВАМИ далі працювати?
Ми не в НАТО тому зо саме у фракції президентської монобільшості до недавнього часу рахувався головний викривач змісту розмов президентів/претендентів по телефону. Мабуть в якийсь момент відчув себе "смотрящим" за виборами. Передбачувана відповідь: а нам з ВАМИ точно по дорозі?
І на останок. Проти того, кому адресовані запитання НАМИ відкрито декілька кримінальних справ. Йому 78 років і він теж не лох…А взагалі - питання було задано за адресою ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=246127463747129&id=100050496309386
- Джо, а чому Зеленський ще досі зєпрідєнт?
Медаль «За повернення Криму»