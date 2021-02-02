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Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Смешной вопрос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?

Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

А как же мир в глазах Путина?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос

Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

... и почему на свободе кум Путина

Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Немножко отличается...

Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Актуальная статистика

Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Вынос тела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Фото, которое скрывали с 2014 года

Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Укол "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"

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Топ комментарии
+65
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5894 Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 484
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02.02.2021 23:58
+52
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7275
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03.02.2021 00:02
+50
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3604
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02.02.2021 23:49
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Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3604
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02.02.2021 23:49 Ответить
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9841
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02.02.2021 23:52 Ответить
матрос заліковий))
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02.02.2021 23:55 Ответить
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4766 Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3190
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03.02.2021 00:00 Ответить
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5074
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03.02.2021 08:31 Ответить
Почему все такие скептики и не верите Зеле?! Он бы просто позвал Мендель и она парой твитев, всех тех зеленых человечков помножила на ноль Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6526
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03.02.2021 09:42 Ответить
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4163
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02.02.2021 23:58 Ответить
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5894 Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 484
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02.02.2021 23:58 Ответить
клас !
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03.02.2021 01:16 Ответить
На ярмольника больше похож, а не на бубочку.
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03.02.2021 08:32 Ответить
Михайло Забродський

Вітаю, шановні друзі!
З легкої руки запущене в медіапростір запитання "Чому ми ще не в НАТО?" потрохи стає мемом. Щоправда окремі політики епохи отруєння президентів з певного моменту часу чи то розширили чи то звузили запитання до "Чому ми досі не маємо статусу особливого союзника США поза НАТО?" Оскільки МИ стосується всіх і кожного спробуємо допомогти 46-му президенту США відповісти на них, зберігаючи наразі тверде переконання що допомоги цієї він навряд чи потребує.
МИ не в НАТО тому що якось непослідовно задавати подібні питання після заяви про те, що "в НАТО нас ніхто не чекає..." Заяві трохи більше року. Логічна відповідь: ВИ самі то визначитесь чого бажаєте.
МИ не в НАТО тому що нашу країну до 2014 року очолювали люди які намагалися зберегти, нехай і приховано, наш тодішній статус колонії. Вони відмовлялися від найпотужніших систем озброєння і твердили нам про багатовекторність і позаблоковий статус. Імовірна відповідь: а де ВИ були весь цей час?
МИ не в НАТО тому що діючий очільник оборонного відомства почав діяльність на новому тоді для нього посту із скептичних повідомлень про безперспективність вступу. А всі реформи і наближення до стандартів вже майже рік звелись до зміни кольору панчів на формі одягу. Перспективна відповідь: ми невпевнені що ВИ всі хочете цього вступу.
МИ не в НАТО тому, що не поновили заявку на отримання Плану дій щодо вступу. Під лежачий камінь вода, як відомо, не дуже бажає текти. МИ намагалися не нервувати переговорників. Вдала відповідь: а ВИ точно туди просилися?
МИ не в НАТО тому що восени 2019 року Верховний головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді нам всім говорили про мир в очах північних сусідів. Ми повним ходом відводили війська і "майже вірили" за версією 1+1 в те що мир вже наступив. Правильна відповідь: а ВИ впевнені, що вам це потрібно?
МИ не в НАТО тому що саме після доповіді в офісі президента була фактично зірвана спецоперація по затриманню "вагнерівців". Розкриття головної інтриги ще попереду, але удар по іміджу країни був більш ніж відчутним. Професійна відповідь: як з ВАМИ далі працювати?
Ми не в НАТО тому зо саме у фракції президентської монобільшості до недавнього часу рахувався головний викривач змісту розмов президентів/претендентів по телефону. Мабуть в якийсь момент відчув себе "смотрящим" за виборами. Передбачувана відповідь: а нам з ВАМИ точно по дорозі?
І на останок. Проти того, кому адресовані запитання НАМИ відкрито декілька кримінальних справ. Йому 78 років і він теж не лох…А взагалі - питання було задано за адресою ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=246127463747129&id=100050496309386
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03.02.2021 00:01 Ответить
Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7275
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03.02.2021 00:02 Ответить
уже подбородки в рубашке неприлично выглядят для страны в кризисе, перешел на гольфы.
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03.02.2021 07:31 Ответить
Ну, як уже така гульня пішла, то й у мене є своє жорстке питання до Байдена:
- Джо, а чому Зеленський ще досі зєпрідєнт?
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03.02.2021 00:02 Ответить
А хіба Байден його за такого вважає?
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03.02.2021 06:09 Ответить
А собі це питаня не ставив?
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03.02.2021 10:20 Ответить
Ні не ставив, бо за клоунів, за ригів, за рускій мір ніколи не голосував.
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03.02.2021 13:47 Ответить
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6559
Медаль «За повернення Криму»

Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4410 Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2242 Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 960
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03.02.2021 00:11 Ответить
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8379
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03.02.2021 00:14 Ответить
«Зеленському треба дати медаль за героїзм під час чергового інтервью». (с) Турчинов. Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6462
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03.02.2021 01:27 Ответить
ах, какие высокоинтеллектуальные кукрыниксы.
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03.02.2021 01:52 Ответить
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4803
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03.02.2021 06:43 Ответить
даже Януковождя так не высмеивали как этого шута горохового.
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03.02.2021 06:45 Ответить
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7643
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03.02.2021 07:07 Ответить
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7536
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03.02.2021 07:08 Ответить
Героїчна оборона Криму, актуальна статистика щодо вакцинації, винесення тіла з фракції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1489
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03.02.2021 13:31 Ответить
 
 