"Впервые смотрим "112". С Новым годом!": Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В соцсетях пользователи постят радостные фотографии с прекратившими вещание телеканалами "112", NewsOne и ZIK.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Впервые смотрим 112 С Новым годом!" - пишет Паша К. Кашчук.
"ZIK сейчас. На 112 канале - вообще черное поле. Только по NewsOne еще какую-то хрень показывают. Я офигел, Валера!" - написал Даниил Мокрык.
"Лучшее завершение дня. Пророссийские помойки 112, Ньюзван, ЗИК и другие заблокированы", - написал Дмитрий Реплянчук.
"Ничего себе, Гарант в момент отключил пропагандистские каналы медиахолдинга Медвечука! Так выглядит сейчас картинка на ZIK, а на 112 и NewsOne - снежный экран! Интересно, сколько времени не будут "вещать" и не постигнет ли неудача другие СМИ, которые не имеют отношения к пропаганде?"- заявил Назар Полищук.
Пожалуйста, подождите...
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
Попроси прочитать мамУ:
"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно."
"Вечером 27 февраля (2019) Конституционный суд опубликовал текст своего решения, в котором признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.
Статью 368-2 о незаконном обогащении ввели в Уголовный кодекс после Евромайдана - в 2015 году."
"Новая редакция статьи будет выписана так, что комар носа не подточит", - (снова) обещает Порошенко"
ПС: это тот конституционный суд, который пытался разогнать Зеленский?
―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.(с)
Назвіть прізвища.
Бо я то в'язнів зеленського назву, а ви ?
да и есть некоторые сомнения на счет срока этих санкций . Козак поклянется страшной клятвой шо больше ни тонны угля из ДыНыРы и все . санкции снимут
шо каналы ваши не вещают так ты сюда зашел ?
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропагандистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
тарифного геноциду....
Бабусям та дідусям з пенсією
реальною до 2000 грв, до п'ятої точки...
Своїми "рецептами" ділишся??
))
А ти на Мене підписався,
вийду-нагадаю...))
Ви вже знайомі??
"Наш""Їхній". Встановив рекорд! 7 хв! зміг дивитися перед тим, розцарапати стінку на кухні. канали.
Лучше покажите, как на ютубе смотреть.
Я эфирный телевизор не смотрел с 2008г. Он у меня подключен как второй монитор.
- Моцарта любишь?
- Говно!
- ?
- Вася напел. Не понравилось.
А тепер - спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
Так хто Зеленський?
В.Ар´єв
Щоб ми так до путінщини не дійшли.
Все ж таки, свобода слова це не іграшки.
А потом появился Арьев и Что касается "санкций" + Дополнение к вчерашнему посту о "санкциях"
такі діє теж заблоковані.. зміна і виведення майна і коштів..
можна створити тільки новий канал, але спочатку його треба зареєструвати
і отримати ліцензію на мовлення,
отримати квоту на частоту, яка буде вже перерозподілена..
буде цікаво поспостерігати, хто отримає в користування звільнені частотні ресурси..
Sharp`s
Все четко и по делу.
И пусть взрываются ватные и зеленые пердаки!
Долго будут протирать свои очки.