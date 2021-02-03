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Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с мировым рекордом среди молодежи выиграла турнир в словенской Банска-Быстрице. 19-летняя прыгунья в высоту "перелетела" отметку 206 см.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио"Свобода".

Это лучший результат в истории среди спортсменов до 20 лет, кроме того, это новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении. Также эта высота - третий результат за всю историю женских прыжков в высоту. Рекорд мира принадлежит Кайсе Бергквист - 208 см.

"Серебро" также завоевала еще одна представительница Украины - Юлия Левченко, которая взяла высоту - 1 м 96 см.

Бронзовую награду получила легкоатлетка из Беларуси Карина Демидик.

Для Магучих это уже третья победа в 2021 году. Сначала в киевском турнире "Рождественские старты" она показала результат - 2 м 2 см, а после на международном турнире в Италии взяла высоту 2 метра.

Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту 01

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировал свой успех на турнире в словацкой Банска-Быстрице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы Магучих и Проценко выиграли соревнования по прыжкам в высоту в Италии

"Прежде всего, я искренне благодарна моему тренеру. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска-Быстрица, с целью улучшить свой личный рекорд на 1 см и преодолеть 203см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это ... это было невероятно!

Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту 02

Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю – чемпионат Европы в помещении" - сказала спортсменка, слова которой цитирует издание UA.Футбол.

Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту 03
Фото: World Athletics/Twitter

Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту 04
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Топ комментарии
+37
яка молодчинка-чекаємо рекордів на рівні дорослих-
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03.02.2021 09:39
+21
Наверное узнала что каналы медвечука закрыли)
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03.02.2021 09:46
+19
Вітаємо !!!
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03.02.2021 09:42
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яка молодчинка-чекаємо рекордів на рівні дорослих-
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03.02.2021 09:39 Ответить
Найкращій результат з 2006 року теж не погано на рівні дорослих
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03.02.2021 09:41 Ответить
найвищий (взагалі) стрибок серед українок в історії спорту- куди вже доросліше і рекордніше
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03.02.2021 14:23 Ответить
Вітаємо !!!
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03.02.2021 09:42 Ответить
Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 9275 Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 9275 Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 9275
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03.02.2021 09:42 Ответить
Вот кацапы, не просто так мы снегирей едим.....
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03.02.2021 09:45 Ответить
Putin - ***** !
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03.02.2021 10:21 Ответить
ну да, нелегко быть спортиком, разве что соревноваться с мужиками - кто крепче выпьет кухоль пива да смачней закушает таранкой. или тараном - фиг поймешь этих рыб.))

ну че, с рекордом Украины, и шоб гонорар хоть на 30% достался, а не как всегда: Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 2016 Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 6994= Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 5791( Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту - Цензор.НЕТ 5236 )
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03.02.2021 09:45 Ответить
Как бы она еще и должна не осталась.
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03.02.2021 10:18 Ответить
Молодець! Круто! Вітаю!
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03.02.2021 09:45 Ответить
Наверное узнала что каналы медвечука закрыли)
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03.02.2021 09:46 Ответить
Думаю, що цим стрибком вона взяла б висоту на 2-3 см вище, якби планка там стояла, бо певний запас видно.
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03.02.2021 09:46 Ответить
де запас? планку зачепила,але красава))
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03.02.2021 11:37 Ответить
В дохлой советской армии в 1989 году заставляли прыгать в длину с автоматом...,карочи разгоняюсь... кааак сигануллл...автомат улетел на 9 метров...а мое тело тока.на 3 Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх завоювала золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 1021
Магучих и ее подружка Левченко королевы это вида спорта...Так тримати!!!
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03.02.2021 09:51 Ответить
Ну вы монстр. На 3 метра в боевом облачении с оружием.
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03.02.2021 10:20 Ответить
Так, файні дівчатка! І ще Марина Бех-Романчук теж красунечка 😍😍😍
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03.02.2021 10:50 Ответить
не было такого упражнения...не звизди...)
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03.02.2021 19:03 Ответить
на финише была тарелочка горохового супа на мясном бульоне, аж на три метра сиганул в *89том?? Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 9744
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03.02.2021 20:51 Ответить
Элина Свитолина вышла в 1/4 турнира WTA в Мельбурне...Спортсменки начали год неплохо...
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03.02.2021 09:55 Ответить
Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 8000
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03.02.2021 09:56 Ответить
НАШІ ВІТАННЯ !!!
Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 3441
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03.02.2021 09:57 Ответить
Молодец .красавитца .ешо один харошый новост для УКРАИНЕ !!!
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03.02.2021 09:58 Ответить
Это которая обнимается с кацапами. Надеюсь никому не придет в голову спрашивать у нее чей Крым.
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03.02.2021 10:09 Ответить
та, яка українських військових у дніпрі підтримує
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03.02.2021 14:19 Ответить
Че-то ничего не нашел в интернете. Может ссылку дадите?
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03.02.2021 15:40 Ответить
Яка чудова дівчинка 💖💖💖 Українське сонечко 💛💙
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04.02.2021 05:32 Ответить
Красуня!!! А от коментатор кривощелепий, до фамілії "ва" додав, наче вона Магучихова🤬
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03.02.2021 10:12 Ответить
Годі вже дивуватися після того, як Майк Помпео у одного коментатора якось став Помпеов Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 9586
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03.02.2021 10:46 Ответить
ВІТАЄМО !!!!!
Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 5532

...
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03.02.2021 10:14 Ответить
Молодчиночка дівчинонька!
Вітання тобі, чарівна принцесо українського спорту! Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 2460 Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 1174 💛💙😘😘😘
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03.02.2021 10:44 Ответить
красава...
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03.02.2021 10:52 Ответить
Молодчина! Так держать! Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 8552
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03.02.2021 11:07 Ответить
Ярослава та Юлія - молодчинки. Дякуємо вам.
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03.02.2021 11:09 Ответить
Та ще й такі привабливі sexy girls 😍😍😍 Я аж мову з рота вивалив Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 5022

Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 9576
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03.02.2021 12:37 Ответить
Гордість україни.
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03.02.2021 12:47 Ответить
Але! Банська Бистріца - не словенське, а словацьке місто
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03.02.2021 12:59 Ответить
"Какая разница?" (с) Зюзя
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03.02.2021 13:55 Ответить
Австрия и Австралия наряду со Швецией и Швейцарией тоже разные страны.
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03.02.2021 14:29 Ответить
Ірландія з Ісландією теж Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 9745
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03.02.2021 15:06 Ответить
ну що за вечір 2 лютого 2021 року! Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту - Цензор.НЕТ 2036
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03.02.2021 14:16 Ответить
Красавица и наша гордость.
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03.02.2021 15:51 Ответить
Безбашенная короче
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03.02.2021 16:41 Ответить
таки "магучая" Ярослава
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03.02.2021 19:32 Ответить
Умница, молодец, удачи тебе в будущем!
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03.02.2021 20:04 Ответить
Умничка, дочка.
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03.02.2021 20:26 Ответить
НАШИ СПОРТСМЕНКИ КАК МОДЕЛИ )))
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03.02.2021 21:15 Ответить
ГЛАВНОЕ ВСЮ КОРРУПЦИЮ УБИТЬ В ММСУ !!! И У НАС БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПЕРВЫХ МЕСТ В СПОРТЕ !!!
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03.02.2021 21:17 Ответить
За неї й накочу соточку!
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03.02.2021 23:16 Ответить
 
 