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"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Народные депутаты от партии "Слуга народа" заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Слуги" блокируют трибуну, чтобы её не заблокировало ОПЗЖ", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко

Слуги народа блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ 01
Слуги народа блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ 02
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Топ комментарии
+36
Ностальжи.....
"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3769
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03.02.2021 10:09
+31
"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4469
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03.02.2021 10:11
+28
Сколько там этих ************??? 15-20 шкур?? взять за шкирки мразей и выкинуть накуй из РАДЫ!!!
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03.02.2021 10:06
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Ранок перестає бути томним.
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03.02.2021 10:05 Ответить
"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4469
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03.02.2021 10:11 Ответить
Та да! Агрохімія щойно казав, що слуги ще не визначилися. А слуги на Агрохімія забили, або по то були не в курсі, що ще не визначилися! Ну що ж, як бачимо, сракція йде в рознос, який закінчиться розпадом. Отже, будуть перевибори у ВР. Тому зрозуміло, з якою метою закрили рекламно-агітаційні площадки ОПЗЖ.
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03.02.2021 10:13 Ответить
я би перед виборами взагалі всіх кремлядів по буцигарням розмістив
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03.02.2021 10:16 Ответить
Ваші думки - та Зєлєнскому у вуха! 😊
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03.02.2021 10:19 Ответить
Якби мої думки йому, то Зеля вже зняв би відосік із суіцидом.
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03.02.2021 10:21 Ответить
😁
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03.02.2021 10:24 Ответить
Еврей Рабинович обещал своим избирателям снизить наполовину стоимость газа и закончить войну на Донбассе к новому, 2021 году. У князя Темнейшего в украинском Правительстве есть своя партия - это пропутинская партия «ОПЗЖ» (За жидтя), - отметил лидер «Народного Фронта» пан Арсений Яценюк. Фейковую партию капитуляции «За жидтя», «родил», по заданию ФСБ, рецидивист с украинской фамилией пан Вадим Рабинович (кличка в КГБ «ЖОЛУДЬ»). Тот самый тип, что в тюрьме «косил» под психа. Зараз украинофоб регулярно летает самолетами через Минск в страну-агрессор на переговоры о сепаратном мире с Залесьем. Имеет за плечами две судимости, как и пропановая принцесса и шапкокрад. Недостоверное декларирование, незаконное обогащение и двойное гражданство. Одно время им заинтересовалась Генпрокуратура, но с приходом на Банковую Правительства «95 квартала» израильтянин приобрел надежную «крышу» от своего земляка из Кривого Рога.
ФСБ РФ поручило аферисту выполнять функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз». Седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко, выступая под стенами Пещерного Суда, назвал это прикормленное Кремлем политическое сборище - «пятой колонной». «Оппозиционный блок - За жизнь» - враг Украины, пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Кремль, на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил Гетьман Украины и лидер «Европейской Солидарности» пан Петр Порошенко во время своего выступления на собрании фракции перед местными выборами.
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03.02.2021 10:20 Ответить
Не надо ля-ля. При Порошенко вся эта медвечуковская кодла расцвела буйным цветом, захватив телеканалы, но Петя за Рошен в Липецке грудью стоял и Роттердам плюс крышевал. Зеля достойный продолжатель Лолиты .
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03.02.2021 10:28 Ответить
Нічого. Після відключення каналів кремля тебе почне попускати
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03.02.2021 10:47 Ответить
А 5 лет обосраный гетьман что делал? ну так чисто интересно. А были ли в бЄпЄпЄ РІГОаналЫ? Так что не надо тут п..ть про свиночолага гавнокмандуючего. при этом дерьме у АРМИИ во время ВОЙНЫ твари не гнушались ркасть. Что свыноподобный пастырь не знал? Знал, прекрасно знал. Не нужно тут отмебилвать слепо-трастанутого вальцмана. пшел он нахер вместе со своей продажной партией
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03.02.2021 12:35 Ответить
кива в Раде дрочит крива !
Ну чем ещё этому онану заниматся.
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03.02.2021 10:08 Ответить
Не ано будет считать ганады ис каторых па осени вылупяцца питухи. "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1478 "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1478 "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1478
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03.02.2021 10:17 Ответить
Він зараз Медведчуку чухає
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03.02.2021 13:56 Ответить
А можно и этих ************* вслед за каналами спустить?
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03.02.2021 10:06 Ответить
Отака х**ня малята...
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03.02.2021 10:06 Ответить
Сколько там этих ************??? 15-20 шкур?? взять за шкирки мразей и выкинуть накуй из РАДЫ!!!
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03.02.2021 10:06 Ответить
Из страны.
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03.02.2021 10:07 Ответить
с конфискацией и без права возвращения в Украину.
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03.02.2021 10:08 Ответить
На утилизацию без права на регенерацию и репликацию. "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5996 "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5996 "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5996
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03.02.2021 10:18 Ответить
Краще із їхнього нікчемного життя.
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03.02.2021 10:10 Ответить
Послати їх по стопам чєчєтова "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2383
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03.02.2021 10:23 Ответить
Зачем помогать монобольшинству? Это их решение. "Правый Сектор" подтянется попозже.
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03.02.2021 10:10 Ответить
неужели Нестор прервёт сегодня холостой отсчёт ?
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03.02.2021 10:06 Ответить
"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4674
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03.02.2021 10:07 Ответить
А де Юзік ?
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03.02.2021 15:18 Ответить
Головне, щоб Шуфрича в підсумку відкиздили, бо це - добрий знак!
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03.02.2021 10:07 Ответить
Арестовать за блокирование работы рады. За этот день зарплату не считать!
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03.02.2021 10:08 Ответить
плевали они на зарплату
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03.02.2021 10:21 Ответить
Исходя из физической формы депутатов, зрелище, скажу я вам, намечается крайне отвратительное....
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03.02.2021 10:08 Ответить
Гомчарёнко ужё стал настолько патриотичным что аж забыл как он был.... "немного" непатриотичным.
Флюгер чо.
Где выгодно, туда и льется все это.... политический шлак. Недавно он же проверял кому из ярых руснявых "артистов" заблокирован въезд - потом типо "оправдывался" - я просто стоял в стороне, а это пацаны курили только поинтересовался!!111
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03.02.2021 10:08 Ответить
"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7167
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03.02.2021 10:11 Ответить
путенхуйло "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2214
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03.02.2021 10:12 Ответить
в чем сенсация??? может в том, что кацапы нелюди с толстыми и длинными хвостами? тогда частично согласен, но все равно запрос для нужен для размещения тварей в зоопарке.
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03.02.2021 10:19 Ответить
нэпыздыгныда...
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03.02.2021 10:11 Ответить
ну так и не говори, в чем проблема, я не понимаю?
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03.02.2021 10:12 Ответить
********** ?
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03.02.2021 10:13 Ответить
сперва ответил бы что "явселгу"
а потом опзж-экать то.
было такое? с "героем новости"? - было.
Доверил бы ты такому свою жизнь напр.? - сомневаюсь.

Не, есть примеры шо был злой, но стал православным, но это крайне мало случаев. у нас так всегда - слепим "кумира", дорисуем ему то шо хочем видеть, а потом плачем и спрашиваем - Ну вот, опять, а ведь какой парень был то, наверное его рептилоиды запрограммировали.
Ну не так ли?
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03.02.2021 10:17 Ответить
і він довів свою патріотичність в ПАСЕ.
так що не вам відкривати рота.
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03.02.2021 10:18 Ответить
так и хорошо, я только за, шоб он как напр. Александр Глебович - который сперва был правослабным и публично размахивал руками("крестился"), а сейчас - главный атеист Рашки.)
Просто чет не верится шо чел который настолько рьяно топил за "мышебратья", ВНЕЗАПНО, стал очень добрым и теперь ненавидит Рашку.... не знаю, просто чел говорит в оппозиции - и ничего другого с линией партии он не допускает.
А Невзоров - сам по себе и говорит от себя же. Разницу вы видишь? Ну так и я тоже.
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03.02.2021 10:30 Ответить
Це їх Юлька надоумила, не інакше.
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03.02.2021 10:09 Ответить
Без баби Юлі ніяк!"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2953"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7046
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03.02.2021 10:14 Ответить
Канєшна. У зелені на це не вистачить розуму.
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03.02.2021 11:14 Ответить
От я і кажу, що всим керує баба Юля на білому коні з шашкою "наголо"!
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03.02.2021 11:46 Ответить
По гороскопу вона Стрілець, а це боєць до скону.
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03.02.2021 11:49 Ответить
З мітлою наголо...
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03.02.2021 13:51 Ответить
Ностальжи.....
"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3769
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03.02.2021 10:09 Ответить
Нада павтарить !!!
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03.02.2021 10:11 Ответить
І не раз! Побитий Шуфрич набрав більше всіх лайків.
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03.02.2021 13:53 Ответить
Йому личить наше кохання! ))
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03.02.2021 10:16 Ответить
могу смотретьна это видео часами... получая моральное удовольствие... повтор нужен.
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03.02.2021 10:21 Ответить
**********, и этим всё сказано !
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03.02.2021 10:10 Ответить
там жтих ОПЗЖопников...три калеки в два ряда....может их легче на рабочих местах блокировать? или у туалетке? ))) ну чтоб работать не мешали...хотя о чем это я? какое там "работать" ? хто "работать" ???))))
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03.02.2021 10:10 Ответить
Як гарно ви завуалювали слово "пиз...ити" - "заблокувати"...
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03.02.2021 10:18 Ответить
так! ретельно підбирав ))) головне - розумні і спостережливі завди зрозуміють гарну думку))) "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4981
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03.02.2021 10:21 Ответить
Може це тому що ви обидва не гуманісти? "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5400
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03.02.2021 10:24 Ответить
але гуманитарії ))))
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03.02.2021 10:30 Ответить
Хотелось бы услышать комментарий от Жульки, но подозреваю, что будет она молчать и петлять...как обычно... "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9338
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03.02.2021 10:12 Ответить
це телевізійний геноцид
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03.02.2021 10:17 Ответить
може голокост? поколупайся в носу, там еще может найдешь соответствующие термины...
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03.02.2021 10:24 Ответить
щас будет махач
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03.02.2021 10:12 Ответить
"Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1589
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03.02.2021 10:15 Ответить
я впервые поддерживаю действия слуг.
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03.02.2021 10:17 Ответить
ОПЗЖ НА НАРЫ ! "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8937
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03.02.2021 10:20 Ответить
Надеюсь в Раде в смертельном поединке сойдутся Кива и Яременко.
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03.02.2021 10:21 Ответить



Муля Слобожанска

@MullyaMia


Vova Holobutsky разом з Vova Golobutskyi.
Відключаємо своі атомні реактори і починаємо купувати електрику у Росії - козаки тримають язик в дупі, а потім виключаємо проросійські канали, - і патріотичний народ в екстазі. Я зараз під шумок ще підняв би ціни на комуналку.
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03.02.2021 10:21 Ответить
Чому не має санкцій проти ворога України яйцедрочили Ківи??
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03.02.2021 10:30 Ответить
Надеюсь зажеддисты сегодня получат в табло.
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03.02.2021 10:30 Ответить
Убейте друг друга... "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 833
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03.02.2021 10:32 Ответить
"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ...
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я... (с)
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03.02.2021 10:37 Ответить
Та разбейте наконец то уже морды этим жопоблоковцам! Жесто разбейте, чтобы кровью харкали и зубами плевались! "Слуги народу" блокують трибуну Ради, щоб її не заблокували нардепи ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2151
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03.02.2021 10:43 Ответить
Розберуться, МАРОДЕРИ!!!,- може постріляють один одного!!!- чистіше повітря стане!
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03.02.2021 13:31 Ответить
 
 