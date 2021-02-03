"Слуги народа" блокируют трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали нардепы ОПЗЖ. ФОТО

Народные депутаты от партии "Слуга народа" заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Слуги" блокируют трибуну, чтобы её не заблокировало ОПЗЖ", - рассказал он.

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