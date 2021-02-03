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Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях. Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искривляют суть происходящих событий и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.

В ОГП отмечают что на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 таких организаций, в частности, т.н. общественные военно-патриотические движения "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", "Степные Волки".

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НВФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.

Действия оккупантов классифицированы по соответствующей ч.1 ст.304 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора 01
Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора 02
Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора 03
Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора 04
Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора 05
Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Вони діти, підлітки. Ви думаєте вони щось розуміють після того як шість років відходили в школу де їм з ранку впарювали про кровожадних бандєрівців та про хунту?
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03.02.2021 12:13
+5
Почему лица закрыты? Эти лица должны видеть все! Они же поедут в Большую Украину поступать на льготных условиях в ВУЗы, а некоторые и с другими задачами.
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03.02.2021 12:09
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Почему лица закрыты? Эти лица должны видеть все! Они же поедут в Большую Украину поступать на льготных условиях в ВУЗы, а некоторые и с другими задачами.
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03.02.2021 12:09 Ответить
Вони діти, підлітки. Ви думаєте вони щось розуміють після того як шість років відходили в школу де їм з ранку впарювали про кровожадних бандєрівців та про хунту?
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03.02.2021 12:13 Ответить
Так, вони діти і підлітки, але вже з особливим вихованням та специфічною підготовкою. Аби потім нам не дорікали що, ми тут боремося з дітками. І не дай Бог вам колись зустрітися з кимось з них при специфічних обставинах. Чи будете готові ви виконати свої обов'язки правильно, чи поставите під загрозу своє життя та життя товаришів?
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03.02.2021 13:25 Ответить
Так, а шо робити зараз, ви можете порадити? Як ми можемо впливати на ситуацію? Вони за лінією фронту, а ***** в крємлі все влаштовує, вся ця війна і закінчувати її він не збирається.
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03.02.2021 13:28 Ответить
Піднімати це питання на міжнародному рівні і добиватися міжнародного визнання ОРДЛО террористичним організаціями. Аби потім наші воїни не мали юридичних проблем.
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03.02.2021 13:49 Ответить
Вы только посмотрите на этих детей. Сразу видно, что их принуждают это делать.
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03.02.2021 12:13 Ответить
Я вас прошу, деяким це, навіть до смаку.
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03.02.2021 13:26 Ответить
Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2862Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2832Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9373Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9803Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4993Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6070Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8369Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8783Розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у військовий конфлікт на Донбасі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5766
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03.02.2021 12:23 Ответить
Все вірно і давно час піднімати це питання на міжнародному рівні та домогтися визнання ОРДЛО терористичними організаціями на міжнародному рівні.
Вони готуються серйозно але мене турбує чому в Україні досі не відновили початкову військову підготовку в школах та продовжують нищити ТСОУ (колишній ДОСААФ)?
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03.02.2021 13:21 Ответить
 
 