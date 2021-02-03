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Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевский апелляционный суд 3 февраля рассматривает жалобу защиты ветерана АТО/ООС Виктории Котеленец на избранную ей судом первой инстанции меру пресечения. Под зданием суда проходит акция в поддержку ветерана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Коллегия судей в составе Лашевич, Рыбак и Ященко начала рассмотрение апелляцию на меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец (Фортуне) в виде содержания под стражей без права на залог. Котеленец разрешили сидеть возле адвокатов.

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Тем временем под зданием суда проходит акция в поддержку Виктории Котеленец.

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 01
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 02
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 03
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 04
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 05
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 06
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 07
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 08
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 09
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 10
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 11
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 12
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 13
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 14
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 15
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 16
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 17
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 18
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

2 февраля Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Котеленец: Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я".

Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Викторию Котеленец полиция задержала из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Котеленец задержали в Министерстве ветеранов 19 января , куда она пришла получать удостоверение участника боевых действий. С 2015 по 2017 годы она воевала в рядах ДУК "Правый сектор", а затем – Украинской добровольческой армии. Муж Виктории – лейтенант ВСУ. Суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.
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Топ комментарии
+10
свободу Фортуні!!!
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03.02.2021 14:41
+6
ты не сравнивай малолетних сцыкух с ветераном АТО
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03.02.2021 14:46
+5
Нам цілими днями московита Навального показують.А в сами що? Це ж свавілля.Ви всі ведетеся,на інформаційні вкиди.
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03.02.2021 14:50
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свободу Фортуні!!!
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03.02.2021 14:41 Ответить
На ее месте должен быть Зе-зраднык!!!
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03.02.2021 14:43 Ответить
ты не сравнивай малолетних сцыкух с ветераном АТО
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03.02.2021 14:46 Ответить
Нам цілими днями московита Навального показують.А в сами що? Це ж свавілля.Ви всі ведетеся,на інформаційні вкиди.
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03.02.2021 14:50 Ответить
За часів правління Яника був інцидент в супермаркеті караван.Тоді зовсім іншого застрелили і всім пофіг,навіть після втечі,цього самого Яника.Так можна з любого зробити терориста і вбивцю.
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03.02.2021 14:52 Ответить
то була мусорська підстава , щоб замінити всі приватні охоронні контори на мусорські .
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03.02.2021 15:02 Ответить
Костянтин Болтівець Так ніхто це все не розплутував,а чоловіка не схожого вбили.
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03.02.2021 16:29 Ответить
Напрасно запретили сразу три канала.
Можно было по одному, а под шумок еще несколько атовцев посадить.
Вышивата и не заметила бы.
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03.02.2021 14:53 Ответить
Зеленский за пару минут превращается из предателя в патриота и обратно. Оборотень-перевертыш.
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03.02.2021 15:05 Ответить
звинувачення грунтуються на показах свідків , звільнених заручників терористів . Треба більше інформації .
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03.02.2021 15:05 Ответить
А в чем ее обвиняют?
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03.02.2021 15:11 Ответить
Цим ублюдкам так здалося, що вона на когось з лугандону подібна. І все. Приблизно теж саме, що і з Андрієм Антоненком (Рифмайстром)
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03.02.2021 15:22 Ответить
Плевать на чем там основываются обвинения, если на фото с того ватного шабаша с пленными явно не она, как в плане внешности, так и возраста. Есть определенное сходство типажей, но не более. Я уже молчу о том, что личность реальной ватанши давно вычислили, она есть на Миротворце, и неоднократно публиковали еще в день задержания Котеленец.
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03.02.2021 15:22 Ответить
Цинизм Зели зашкаливает! Он бы не здал Крым, но здал ОП рашистам,которые успешно уничтожают защитников Украины.
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03.02.2021 15:07 Ответить
Да походу эта тема уже никого не интересует.
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03.02.2021 15:53 Ответить
логіка зрозуміла: якщо зараз суд відпустить Фортуну, визнавши її помилково затриманою, тим самим він також визнає фахову нікчемність тих "органів", що її затримали
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03.02.2021 16:10 Ответить
 
 