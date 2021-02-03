Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд 3 февраля рассматривает жалобу защиты ветерана АТО/ООС Виктории Котеленец на избранную ей судом первой инстанции меру пресечения. Под зданием суда проходит акция в поддержку ветерана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Коллегия судей в составе Лашевич, Рыбак и Ященко начала рассмотрение апелляцию на меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец (Фортуне) в виде содержания под стражей без права на залог. Котеленец разрешили сидеть возле адвокатов.

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Тем временем под зданием суда проходит акция в поддержку Виктории Котеленец.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

2 февраля Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Котеленец: Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я".

Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Викторию Котеленец полиция задержала из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Котеленец задержали в Министерстве ветеранов 19 января , куда она пришла получать удостоверение участника боевых действий. С 2015 по 2017 годы она воевала в рядах ДУК "Правый сектор", а затем – Украинской добровольческой армии. Муж Виктории – лейтенант ВСУ. Суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.