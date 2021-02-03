Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Продолжаются следственные действия.

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