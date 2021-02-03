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конвертцентр (401) СБУ (18682) Харьков (6515)

Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Продолжаются следственные действия.

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Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ 01
Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ 02
Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ 03
Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Читая заголовок можно сделать вывод что в Украине есть Легальные конверт центры.
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03.02.2021 16:13
+2
Говорите: - нечем пенсии платить ? Пошуршите по нычкам -найдете!
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03.02.2021 16:09
+1
А як же ж податкова адміністрація "харчеватися" буде? Ви бачили, у яких хатинках вони живуть і на яких авто їздять? Ото ж.
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03.02.2021 16:11
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Говорите: - нечем пенсии платить ? Пошуршите по нычкам -найдете!
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03.02.2021 16:09 Ответить
Нехило так потрудились... плодотворно. Если все эти конвертцентры одним махом накрыть, то и в МВФ не надо будет идти с протянутой рукой, как говорит "найвеличніший".
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03.02.2021 16:10 Ответить
А як же ж податкова адміністрація "харчеватися" буде? Ви бачили, у яких хатинках вони живуть і на яких авто їздять? Ото ж.
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03.02.2021 16:11 Ответить
Читая заголовок можно сделать вывод что в Украине есть Легальные конверт центры.
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03.02.2021 16:13 Ответить
При дамбасском праффесаре у нас в городе прямо возле здания налоговой в общаговской с китайцами пятиэтажке первый этаж был с надписью прямо на входе "Конвертцентр".
Вот мы в Украине до сих пор и не живем а выживет так. как мы того заслуживаем, в отличие от Польши и Прибалтийских республик.
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03.02.2021 16:15 Ответить
5 лярдів... а ви питаєте, де ж пенсії? Так ось вони, на цих фото
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03.02.2021 16:18 Ответить
а сколько времени он работал и под кем? все конфисковать и врачам на доплати.
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03.02.2021 16:29 Ответить
Харків - мусорське місто. Здогадайтеся, під ким це крутилося?
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03.02.2021 17:22 Ответить
вже сьомий рік ми не знаємо під ким обмінники, конвертцентри, проститутки та бурштин. от не знаєм і все.....
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03.02.2021 17:33 Ответить
"око гасударєво" гризе нохті і рьідаєт, нє?
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03.02.2021 16:31 Ответить
если машина задействована в хищении, ее конфисковивают, таким образом на обменниках и конвертцентрах можно можно поднять 100 ярдов
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03.02.2021 16:32 Ответить
5 млрд ....грн.... Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 1855 как они не теряют сознание от таких денег ..я гречку ем и чай без хлеба и так 6 лет та горите у аду.. Нелегальний конвертцентр з обігом 5 млрд грн ліквідовано в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 1855
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03.02.2021 16:33 Ответить
Якщо гречка з сіллю, то непогано живете!
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03.02.2021 17:26 Ответить
О таке потрібно обговорювати,а не Навальних.Ви подивіться,які це грошища.І такого багато.
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03.02.2021 16:35 Ответить
Достатньо було одного скандала і погрози відібрати економічний блок, як справи посипалися наче з відра.
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03.02.2021 16:39 Ответить
Я не можу зрозуміти чому ви радієте? Це каже про те що налогові ставки в країні настільки високі що майже весь бізнес знаходиться в тіні. 5 лярдів на рік, це ж не одне підприємство. Якщо закони держави несправедливі або дурні, то чого дивуватись що їх порушують. Порахуйте будь ласка скільки повинен бізнес платити подадків по білому і вам зразу стане зрозуміло чому інвестори 30 років обходять Україну. Додайте ще безпекове питання та справедливі суди. То товарищ зеленський по сусекам вже вибирає бабло бо траншу не буде, а бурсу і дороги треба будувати щоб лохом не називали. Ось тільки як це така хєрня вплине в довготривалій перспективі без зниження податків янелоху срати, його вже тут не буде.
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17.06.2021 05:32 Ответить
 
 