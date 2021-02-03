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Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники ГБР задержали начальницу управления - главного бухгалтера и кассира управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР 01

Досудебным расследованием установлено, что главбух организовала преступную схему, по которой определенным сотрудникам полиции назначались завышенные премии без законных на то оснований. После чего они должны были отдать оговоренную часть из начисленной премии привлеченному к преступной схеме кассиру.

Так, 5 января 2021 г. следователями ГБР задокументированы факты передачи неправомерной выгоды в сумме 38 тыс. гривен кассиру, который в тот же день передал их начальнице, которая вернула ему 10 тыс. гривен.

Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР 02

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Кроме того, 2 февраля 2021 г. следователями задокументирован факт передачи кассиру 39 тыс. гривен, которые в тот же день он передал главбуху. После чего указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время личного обыска главбуха неправомерная выгода была обнаружена в ее собственных вещах.

Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР 03

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом или группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
так це скрізь так а крім премій неіснуючі працівники завищені зарплати перед виходом на пенсію( для керівного складу)
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03.02.2021 17:04
+3
Общепринятая практика по всем бюджетным организациям...В меньших размерах, чтобы не бросалось в глаза....
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03.02.2021 17:06
+2
стесняюсь спросить, а те персы из ГУ НКВД шо незаконно успели получить и заделиться по статье пойдут,не? Бо если пойдут, там же личного состава не останется!
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03.02.2021 17:08
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от **** Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР - Цензор.НЕТ 8655
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03.02.2021 16:58 Ответить
Кассир неправомерную выгоду в гривнах получал, и мусорам выдавал, а мусора кассиру откат тоже в гривнах возвращали.
А в личных вещах главбуха они сразу хоб - и в доллары превратились.
И не просто так, а превратились в 3900 долларов, шо по наличному курсу на сегодня составляет 109 122 гривны.
А неправомерные выгоды были 38 и 39 тыс грн, шо в сумме =77.
Чудеса в общем.
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03.02.2021 17:01 Ответить
Ну шо за дурна манера рахувати.
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03.02.2021 17:20 Ответить
так це скрізь так а крім премій неіснуючі працівники завищені зарплати перед виходом на пенсію( для керівного складу)
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03.02.2021 17:04 Ответить
не . з неіснуючими працівниками не сталкивался . а вот с премиями с откатом до 50% и всевозможными начислениями\ по закону там столько всего. что даже и в голову не придёт тому кто не знает \ для завышенной пенсии это да . со времён второго кучмы процветать начало .
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03.02.2021 17:29 Ответить
Общепринятая практика по всем бюджетным организациям...В меньших размерах, чтобы не бросалось в глаза....
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03.02.2021 17:06 Ответить
до развала совка в уссср было 60тыс держ службовцив
сейчас около 0.5 миллиона
глисты паразиты, дожирают неньку
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03.02.2021 17:48 Ответить
Где-то промелькнула информация,что сейчас более миллиона.
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03.02.2021 18:38 Ответить
стесняюсь спросить, а те персы из ГУ НКВД шо незаконно успели получить и заделиться по статье пойдут,не? Бо если пойдут, там же личного состава не останется!
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03.02.2021 17:08 Ответить
Типова практика для багатьох, якщо не всіх, державних органів. Часто це не має великої особистої користі, я не кажу про данний випадок. Не рідко так збирають кошти, скажімо на ремонт або квіти до події чи застілля.
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03.02.2021 17:40 Ответить
круто работали, видать, малюська тоже с ними в доле, чувак любит премии больше, чем жену, маму и детей вместе взятых
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03.02.2021 17:47 Ответить
Когда еще в милиции работал в Днепре, тоже такое было. Сотрудники премию получали в 400 грн, зарплата в 2014 году была 2200 грн, оклад 1800 грн....Зато бухгалтер ездила на крутой машине, при этом муж работал тоже в управлении завхозом.
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03.02.2021 17:57 Ответить
Нищенские копейки,которые показывают обывателям...посмотрите в каждой области на здания и транспорт,которые есть в областных управлениях.Скромно промолчим об личных особнячках и движимом имуществе всех бывших и действующих областных руководителей и их прихвостней...за министерство ВД вообще не хочется говорить...разговоры там не помогут
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03.02.2021 18:22 Ответить
Интересно в стране распределяются налоги и бюджет-ментам премии некуда девать,а простым пенсам тупо на хлеб не хватает.
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03.02.2021 18:41 Ответить
А что, так можно было??!!!
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03.02.2021 19:01 Ответить
 
 