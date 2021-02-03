Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Одесской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и использовала оружие для "защиты" наркобизнеса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным предварительного расследования, в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили нарколабораторию по изготовлению амфетамина в домовладении одного из фигурантов. Оперативники спецслужбы установили, что готовый "товар" фигуранты сбывали через личные связи на территории региона. Ежемесячно дельцы производили и сбывали психотропы в среднем на миллион гривен. Действовала группировка более года.

Правоохранители задержали организатора и активного участника наркогруппировки при сбыте очередной партии амфетамина.

Во время обысков по месту "производства" было выявлено более 2 кг нарковещества.





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Также в квартире одного из злоумышленников изъяты: 2 автомата Калашникова, 24 пистолета Макарова, "ТТ" и "Наган", минометная мина, более 1,5 тыс. патронов различного калибра, почти 15 кг пороха и комплектующие к огнестрельному оружию. Кроме того обнаружено оборудование и станки для изготовления патронов и переработки стрелкового оружия, корпус гранаты без запала, электродетонаторы и дымовые шашки.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрениях и избрании меры пресечения.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. После проведения соответствующих экспертиз будет решаться вопрос о дополнительной квалификации уголовного преступления по ст. 263 УК Украины.