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Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Одесской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и использовала оружие для "защиты" наркобизнеса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ 01

По предварительным данным предварительного расследования, в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили нарколабораторию по изготовлению амфетамина в домовладении одного из фигурантов. Оперативники спецслужбы установили, что готовый "товар" фигуранты сбывали через личные связи на территории региона. Ежемесячно дельцы производили и сбывали психотропы в среднем на миллион гривен. Действовала группировка более года.

Правоохранители задержали организатора и активного участника наркогруппировки при сбыте очередной партии амфетамина.

Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ 02

Во время обысков по месту "производства" было выявлено более 2 кг нарковещества.

Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ 03
Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ 04

Смотрите: Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье. ФОТОрепортаж

Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ 05
Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ 06

Также в квартире одного из злоумышленников изъяты: 2 автомата Калашникова, 24 пистолета Макарова, "ТТ" и "Наган", минометная мина, более 1,5 тыс. патронов различного калибра, почти 15 кг пороха и комплектующие к огнестрельному оружию. Кроме того обнаружено оборудование и станки для изготовления патронов и переработки стрелкового оружия, корпус гранаты без запала, электродетонаторы и дымовые шашки.

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Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ 07

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрениях и избрании меры пресечения.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. После проведения соответствующих экспертиз будет решаться вопрос о дополнительной квалификации уголовного преступления по ст. 263 УК Украины.

Автор: Володимир Янченко
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свободу химической промышленности украины! даешь десятикратный рост ввп на душу населения в два года за счет химиков-ударников и прямых инвестиций в химию!
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03.02.2021 17:38 Ответить
на родине 5 гетьмана а може? Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1507
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03.02.2021 17:38 Ответить
Нормально так попрацювали, браво!
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03.02.2021 17:39 Ответить
Опять СБУ наркоманов гоняет.
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03.02.2021 17:39 Ответить
Почему так долго не брали в оборот? Подозрительно...
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03.02.2021 17:42 Ответить
банда)))
группа лиц
бандитизм им не пришьют
это просто неуправляемые делитанты
насмотрелись ютуба)))
из фольги - школьная программа по химии))
прекурсоров нет на фото
а значит не профильный "бизнес"
похоже на урок, к которым прибился химик отличник))
а год не трогали почему ? - пото му как
свинью кормленную режут)))
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03.02.2021 18:01 Ответить
арсенал, однако...
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03.02.2021 18:36 Ответить
Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7995
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03.02.2021 19:21 Ответить
Якщо з хімікатів і хімічного посуду показали все, що знайшли, то вважайте, що лабораторію ви ще не виявили. Із знайденого дійсно можна щось виготовити, але мало.
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03.02.2021 23:03 Ответить
так, определяемся в терминах и понятиях.. фен - зло... планчик трогать нельзя.. всю шишку - на куй..
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04.02.2021 12:57 Ответить
 
 