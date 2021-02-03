Украина показала в ОБСЕ доказательства применения наемниками РФ 31 января под Авдеевкой "Града-П". ФОТО
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Вооруженные формирования РФ применили 31 января 2021 года переносную реактивную систему "Град-П" при обстреле позиций ВСУ под Авдеевкой, что является грубым нарушением условий июльского перемирия и Минских договоренностей.
Об этом украинская миссия при ОБСЕ проинформировала во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"31 января 2021 года российские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции со стороны временно оккупированной Яковлевки в направлении подконтрольной правительству Авдеевки с применением легкой переносной ракетной системы "Град-П", - отметил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Украинская миссия продемонстрировала иностранным дипломатам фотодоказательства места взрыва и фрагмент хвостовой части 122-мм ракеты от "Град-П".
"Такие действия демонстрируют дальнейшее игнорирование и нарушение Россией и ее силами на Донбассе решения ТКГ от 22 июля 2020 года, которое запрещает обстрелы, включая снайперский огонь, и Минские договоренности, которые предусматривают отвод тяжелого вооружения с целью установления зоны безопасности по меньшей мере в 50 км между сторонами для артиллерийских систем калибром 100 мм и выше", - сказал Лоссовский.
Украинская миссия также проинформировала, что в целом в течение недели с 25 по 31 января вооруженные формирования РФ 44 раза нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ из различных видов вооружения, включая минометы, а также вели снайперский огонь.
"В результате этих вооруженных провокаций 6 украинских военнослужащих получили ранения", - сообщил представитель Украины.
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Які часи- такі і війни.
Покажіть ще ці докази ОПі. Бо там загіпнотизовані очами ***** не в курсі цього.