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Украина показала в ОБСЕ доказательства применения наемниками РФ 31 января под Авдеевкой "Града-П". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украина показала в ОБСЕ доказательства применения наемниками РФ 31 января под Авдеевкой

Вооруженные формирования РФ применили 31 января 2021 года переносную реактивную систему "Град-П" при обстреле позиций ВСУ под Авдеевкой, что является грубым нарушением условий июльского перемирия и Минских договоренностей.

Об этом украинская миссия при ОБСЕ проинформировала во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"31 января 2021 года российские вооруженные формирования обстреляли украинские позиции со стороны временно оккупированной Яковлевки в направлении подконтрольной правительству Авдеевки с применением легкой переносной ракетной системы "Град-П", - отметил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Украина показала в ОБСЕ доказательства применения наемниками РФ 31 января под Авдеевкой Града-П 01

Украинская миссия продемонстрировала иностранным дипломатам фотодоказательства места взрыва и фрагмент хвостовой части 122-мм ракеты от "Град-П".

"Такие действия демонстрируют дальнейшее игнорирование и нарушение Россией и ее силами на Донбассе решения ТКГ от 22 июля 2020 года, которое запрещает обстрелы, включая снайперский огонь, и Минские договоренности, которые предусматривают отвод тяжелого вооружения с целью установления зоны безопасности по меньшей мере в 50 км между сторонами для артиллерийских систем калибром 100 мм и выше", - сказал Лоссовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" и 18 танков террористов, размещенных с нарушением линий отвода, - СЦКК

Украина показала в ОБСЕ доказательства применения наемниками РФ 31 января под Авдеевкой Града-П 02

Украинская миссия также проинформировала, что в целом в течение недели с 25 по 31 января вооруженные формирования РФ 44 раза нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ из различных видов вооружения, включая минометы, а также вели снайперский огонь.

"В результате этих вооруженных провокаций 6 украинских военнослужащих получили ранения", - сообщил представитель Украины.

Также читайте: Представитель Украины Лоссовский на мероприятии ОБСЕ: За год агрессия РФ на Донбассе унесла жизни 50 украинских воинов, еще 339 получили ранения

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі пиво і віскі "жиганить" , а їхати на територію ЛНР . Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?". Москаль
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03.02.2021 19:36
+3
Який "Гов..ловнокомандувач" - така і відповідь!
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03.02.2021 19:37
+2
А всё потому, что адекватной ответки нету! А ещё лучше, не адекватная. За каждый выстрел - залп в ответ...
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03.02.2021 20:55
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На один постріл- 50 перевіряючих з рулетками та фотоапаратами...
Які часи- такі і війни.
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03.02.2021 19:34 Ответить
Який "Гов..ловнокомандувач" - така і відповідь!
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03.02.2021 19:37 Ответить
"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі пиво і віскі "жиганить" , а їхати на територію ЛНР . Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?". Москаль
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03.02.2021 19:36 Ответить
Українську вчив кацап реформований?
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03.02.2021 20:04 Ответить
В ОБСЕ председательствует Швеция,рюсский мир попал под расдачу...
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03.02.2021 20:02 Ответить
9П132 "Град-П" ( Партизан)- советская ракетная переносная установка. Разработанная по прозьбе Демократичкой Республики Вьетнам в 1065г. Выпускалась до 1972 г. Всего выпущено около 1380 шт.
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03.02.2021 20:08 Ответить
907 лет выпускали? 🤔😲 Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ 31 січня під Авдіївкою "Градів-П" - Цензор.НЕТ 3899
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03.02.2021 20:35 Ответить
Які можуть бути домовленості з диким агресивним кацапом, московитом, рюсскім ?
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03.02.2021 20:15 Ответить
Те ОБСЄ треба до лікаря офтальмолога направити. Їм скільки не показуй-нічого не бачать.
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03.02.2021 20:37 Ответить
А всё потому, что адекватной ответки нету! А ещё лучше, не адекватная. За каждый выстрел - залп в ответ...
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03.02.2021 20:55 Ответить
Україна показала в ОБСЄ докази застосування найманцями РФ "Градів-П" ©
Покажіть ще ці докази ОПі. Бо там загіпнотизовані очами ***** не в курсі цього.
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04.02.2021 11:25 Ответить
6 раненых за 8 дней,а убитых снайперами наших солдат даже не вспоминают.Где наши противоснайперские группы?Раньше сообщали сколько орков грохнули или ранили.Сейчас нельзя.У нас перемирие!!!
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04.02.2021 12:24 Ответить
 
 