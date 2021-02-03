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Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина признался, что действительно открывал огонь, так как под окнами постоянно ходят подозрительные люди.

С сообщением о стрельбе в полицию обратилась жительница Соломенского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Когда стражи порядка прибыли на место, стрельба уже прекратилась. Но они опросили свидетелей и вычислили квартиру вероятного стрелка.

"Дверь открыл мужчина, на вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним (родственником. - Ред.). Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица", - сказано в сообщении полиции.

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Патрульные задержали мужчину и отправили предмет, из которого он стрелял, на экспертизу.

Позже во дворе они нашли стреляную гильзу.

Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона 01
Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона 02
Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
ДИБІЛ що тут скажеш
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03.02.2021 20:33
+8
Белка?
С бодуна со всех улов подозрительные черти лезут. Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7072
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03.02.2021 20:33
+8
Лично я решаю вопрос неприятных особей, а как правило они собираются в летнее время, так вот я решаю это ведром кипятка со своего этажа. Тушу в квартире свет (что бы твари не поняли с какой квартиры) набираю с бойлера воды ведро грдусов под 90 и прямо на них. Помогает... Ну, минут 10 нужно послушать крики и проклёны и потом тишина до утра... Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7550
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03.02.2021 20:47
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ДИБІЛ що тут скажеш
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03.02.2021 20:33 Ответить
Белка?
С бодуна со всех улов подозрительные черти лезут. Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7072
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03.02.2021 20:33 Ответить
скорее всего сталкеры артефакты ищут. у самого под окном просто конвейер бесконечный. раз закладку возьмут возле лавочки и потом ещё неделю роют в радиусе метров 5 от неё
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03.02.2021 23:32 Ответить
Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 3620
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03.02.2021 20:33 Ответить
шизоид
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03.02.2021 20:33 Ответить
А что, я его понимаю. У нас по вечерам очень неприятные особи собираются, хочется туда гранату бросить.
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03.02.2021 20:33 Ответить
везде собираются неприятные особи но самосуд эту проблему не решает и посадят в камеру к таким же особям.
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03.02.2021 20:38 Ответить
Я это пониаю и к самосуду не призываю. Но хочется.
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03.02.2021 20:39 Ответить
Лично я решаю вопрос неприятных особей, а как правило они собираются в летнее время, так вот я решаю это ведром кипятка со своего этажа. Тушу в квартире свет (что бы твари не поняли с какой квартиры) набираю с бойлера воды ведро грдусов под 90 и прямо на них. Помогает... Ну, минут 10 нужно послушать крики и проклёны и потом тишина до утра... Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7550
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03.02.2021 20:47 Ответить
чувак, они же дети
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03.02.2021 22:54 Ответить
Ахаха!!!!! Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 7869
Вспоминается "Спидовая бабушка", правда она кислотой грозилась, и с дверей плеснуть, но кислоту в банке(не в том) бросить и даже прокленов мона не услышать - только мычание. Плюс - банку мона прицельно бросить, напр. на "заводилу" - самого крикливого болтуна, а на слушателей - бонус, брызги)))
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04.02.2021 09:05 Ответить
Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7745
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03.02.2021 20:38 Ответить
Реально бы бросил банку.... и немедленно спать бы ушел.

я х.з. как терпят мужики вопли быдла под онкнами то.
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03.02.2021 20:49 Ответить
А то может получиться так что прохожие будут стрелять по балкону жителя Соломенки. 😂
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03.02.2021 20:54 Ответить
Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона. ФОТО

Не то чтоб какого- нибудь тупицконого напугать или более того...;
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03.02.2021 20:38 Ответить
А чего они,- ходют и ходют...
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03.02.2021 20:40 Ответить
Ворошиловский стрелок - 2. Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 4163
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03.02.2021 20:41 Ответить
Завдяки таким недоумкам ВР і не прийме Закон про дозвіл на вільне володіння зброєю пересічним громадянам в цілях самооборони. А не завадило б.
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03.02.2021 20:46 Ответить
Так, це ж "БЛАГАРОДНИЙ ГАСПАДІН", якому травмат положено мати на особливих правах, він не бидло якесь.
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04.02.2021 09:37 Ответить
У дітей, певно, не спитав, що треба робити, коли вони на балконі чи біля вікна, а внизу є об'єкт, на який можна поліетиленовий пакет з водою кинути. Убити не вб'є, а натяк зрозумілий. Літр - це зовсім небагато.
А зі стріляниною матиме клопіт.
Строк, скоріше за все, йому присудять умовний.
А ми вже бачили, що виходить з такими строками.
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03.02.2021 20:47 Ответить
жаль шо не наполнил презик кислотой говном и не сказал - этонея
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03.02.2021 20:51 Ответить
Тим більше, що зараз це тренд - "їх там нєт" та "докажитє".
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03.02.2021 21:00 Ответить
ну так, а мусорам сказати також - де рішення суду на обшук?
і якшо б і дали, то - ну от у мене лежить презерватив, як ви думаєте, він для того шоб бросатись вна гопніків, чи для с*ксу з вашою мамашою?
Мусора: Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 1193 Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 6745 Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 7500
(з..бались)
ще б культурніше та можна відіслати Лесю для будущої п.єси - Москаль та Жи*ель))
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04.02.2021 09:15 Ответить
понимаю его... кто ж не подозрительный в наше то времечко.
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03.02.2021 20:59 Ответить
На годину-другу вдома затримаєшся, а міський телефон розривається від дзвінків. Телефонують хз* хто - то вікна пропонують перевірити та петлі змастити-підкрутити, то кабельне ТБ протягти через квартиру. І адреси цим дзвонарям відомі. І прізвища.
Я вже не кажу про всякі дзвінки "мама, я попал" або "ваша карточка заблокірована, скажитє пін".
Мабуть, були причини у того стрілка, щоби стріляти.
Не знав тільки, що не можна.
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03.02.2021 21:09 Ответить
Яйцами надо с балкона подозрительных забрасывать .Или в презерватив ведро воды набрать и бросить.а стрелять не поможет
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03.02.2021 21:10 Ответить
Так яйца нынче очень дорого стоят, не канает.
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03.02.2021 22:51 Ответить
при зелёных чертях всё дорого стоит.
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03.02.2021 22:55 Ответить
якщо вистачило грошей на травмат то, вистачить і на яйця.
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04.02.2021 09:35 Ответить
а откуда у него пистолет? Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона - Цензор.НЕТ 3063
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03.02.2021 22:08 Ответить
он наверное журналист или судья или депутат?
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03.02.2021 23:29 Ответить
Нащадок судей чи колишній мєнт? Отримати дозвіл на травмат може тільки "благородний гаспадін", бидлу така розкіш не положена.
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04.02.2021 09:34 Ответить
белуга
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04.02.2021 12:47 Ответить
 
 