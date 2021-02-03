Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина признался, что действительно открывал огонь, так как под окнами постоянно ходят подозрительные люди.
С сообщением о стрельбе в полицию обратилась жительница Соломенского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Когда стражи порядка прибыли на место, стрельба уже прекратилась. Но они опросили свидетелей и вычислили квартиру вероятного стрелка.
"Дверь открыл мужчина, на вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним (родственником. - Ред.). Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица", - сказано в сообщении полиции.
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Патрульные задержали мужчину и отправили предмет, из которого он стрелял, на экспертизу.
Позже во дворе они нашли стреляную гильзу.
Пожалуйста, подождите...
С бодуна со всех улов подозрительные черти лезут.
Вспоминается "Спидовая бабушка", правда она кислотой грозилась, и с дверей плеснуть, но кислоту в банке(не в том) бросить и даже прокленов мона не услышать - только мычание. Плюс - банку мона прицельно бросить, напр. на "заводилу" - самого крикливого болтуна, а на слушателей - бонус, брызги)))
я х.з. как терпят мужики вопли быдла под онкнами то.
Не то чтоб какого- нибудь тупицконого напугать или более того...;
А зі стріляниною матиме клопіт.
Строк, скоріше за все, йому присудять умовний.
А ми вже бачили, що виходить з такими строками.
кислотойговном и не сказал - этонея
і якшо б і дали, то - ну от у мене лежить презерватив, як ви думаєте, він для того шоб бросатись вна гопніків, чи для с*ксу з вашою мамашою?
Мусора:
(з..бались)
ще б культурніше та можна відіслати Лесю для будущої п.єси - Москаль та Жи*ель))
Я вже не кажу про всякі дзвінки "мама, я попал" або "ваша карточка заблокірована, скажитє пін".
Мабуть, були причини у того стрілка, щоби стріляти.
Не знав тільки, що не можна.