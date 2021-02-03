Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона. ФОТО

Мужчина признался, что действительно открывал огонь, так как под окнами постоянно ходят подозрительные люди.

С сообщением о стрельбе в полицию обратилась жительница Соломенского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Когда стражи порядка прибыли на место, стрельба уже прекратилась. Но они опросили свидетелей и вычислили квартиру вероятного стрелка.

"Дверь открыл мужчина, на вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним (родственником. - Ред.). Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица", - сказано в сообщении полиции.

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Патрульные задержали мужчину и отправили предмет, из которого он стрелял, на экспертизу.

Позже во дворе они нашли стреляную гильзу.





