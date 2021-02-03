На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Жители Энергодара и Днепрорудного Запорожской области остались без света и водоснабжения из-за аварии на Запорожской ТЭС.
Первым о случившемся сообщил в Фейсбуке депутат местного совета Энергодара Анатолий Анохин, информирует Цензор.НЕТ.
Он указал, что весь город остался без света.
"По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть, даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы", - написал он.
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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что без электроснабжения город остался около половины восьмого вечера.
"Весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудный, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль".
Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официйнои информации все еще не предоставила. И через полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться", - написал он.
Орлов добавил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
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В соцсетях публикуют фото, на которых виден пожар в районе ТЭС.
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Патриот Донбасса и Украины
Точно так же нельзя продавать сельскохозяйственные земли, надо продавать ПРАВО НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, как это сделано в 95% стран Земного шара.
много аж 275 МВт
АЭС просто не могут работать без связки с ТЭС - именно ТЭС вытягивают в пиковые нагрузки, так как на них легко прикрутить. Ветер, для ветровых, нужен не менее 4,5 м/с, а такой у нас на Украине не часто. А про солнечную инсоляцию что ни будь слышали? А про ночное время суток?
В Украине выращивается большое количество зерновых, в год сгнивает более 2 млн тонн соломы, а из неё можно делать пелеты или топить тюками соломы в специальных котлах, что актуально для сельских школ, больниц и поликлиник в населенных пунктах с населением до 50 тыс человек.
Пелеты можно делать из отходов подсолнечника.
Пелеты могут заменить отопление газом или электричеством в частном секторе.
Так что ваша издевка, по поводу института - глупа.