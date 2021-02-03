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4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 01

Президент сообщил иностранным дипломатам о решении СНБО Украины о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

"Хочу отметить работу СБУ именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Санкции против СМИ - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что телеканалы, в отношении которых были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграции и продвижение гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в стране.

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Президент Украины отметил, что свободе слова в государстве ничего не угрожает. "В Украине едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа", - отметил Зеленский и добавил, что украинская власть будет действовать исключительно по закону.

4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 02

Особое внимание во время встречи было уделено судебной реформе и урегулированию ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного суда Украины. Президент сообщил о дальнейших шагах по реформированию судебной ветви власти и подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.

По словам Зеленского, 4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы.

4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 03

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"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов, и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - констатировал он.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью на Донбассе и ходе переговоров по мирному урегулированию.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 7776
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03.02.2021 21:54
+3
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 4486
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03.02.2021 21:54
+2
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 6475
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03.02.2021 22:58
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4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 6526
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03.02.2021 21:52 Ответить
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, особенно на фоне "Ситуация с углем критичная, возможна общесистемная авария и отключения, - НКРЭКУ" - 4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 3211
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03.02.2021 21:54 Ответить
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 7776
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03.02.2021 21:54 Ответить
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 4486
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03.02.2021 21:54 Ответить
G7 нас поддерживает.Караван идёт.Всякое лает,но...то такое.И снаружи и внутри...Главное-идти.
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03.02.2021 21:58 Ответить
"Юридическое" ж образованийо..
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03.02.2021 22:01 Ответить
до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. Это ноты, если подзабыл.
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03.02.2021 22:24 Ответить
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7. ФОТО

Назад в будущее! Встреча 4-го, а фотографии сегодняшние, 3 февраля! 4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 1528
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03.02.2021 22:40 Ответить
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 6475
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03.02.2021 22:58 Ответить
ПОРОХ 1, у, чол.
1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 446)
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04.02.2021 11:29 Ответить
4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 3028

- после разговора со взрослыми 43летний карапуз временно изменил своё поведение
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03.02.2021 23:05 Ответить
Да, это не "по лужам бегать, голубей гонять".
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04.02.2021 07:33 Ответить
 
 