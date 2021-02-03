4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент сообщил иностранным дипломатам о решении СНБО Украины о введении санкций против отдельных средств массовой информации.
"Хочу отметить работу СБУ именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Санкции против СМИ - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что телеканалы, в отношении которых были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграции и продвижение гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в стране.
Президент Украины отметил, что свободе слова в государстве ничего не угрожает. "В Украине едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа", - отметил Зеленский и добавил, что украинская власть будет действовать исключительно по закону.
Особое внимание во время встречи было уделено судебной реформе и урегулированию ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного суда Украины. Президент сообщил о дальнейших шагах по реформированию судебной ветви власти и подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.
По словам Зеленского, 4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы.
"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов, и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - констатировал он.
Во время встречи стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью на Донбассе и ходе переговоров по мирному урегулированию.
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Назад в будущее! Встреча 4-го, а фотографии сегодняшние, 3 февраля!
1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 446)
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