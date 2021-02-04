Наемники РФ опубликовали видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим в зоне ООС 28 января, - ОК "Север". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Наемники РФ опубликовали несколько видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим на одной из позиций в зоне проведения ООС 28 января 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативного командования "Север".
"Как уже сообщалось, 28 января 2021 года на одной из позиций Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. Сегодня оккупационная власть так называемой ДНР обнародовала несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих побратимов", - говорится в сообщении.
Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.
Отмечается, это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, дискредитирующие ВСУ и Украину.
Напоминаем, 28 января во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов в зоне ООС пропал украинский военнослужащий.
Пожалуйста, подождите...
что поймали факт...что аватар - только предположения...что жив пока - факт, как попал тудой - опять только предположения ( оружие и патроны остались на месте)...
х/з шо там было ...и как оно дальше будет
Еесли не увидел подход - за 15 минут после доклада старшему грруппа уже "дома" отдыхает.
Зздесь ********** что. Нет реалльной иормации. И не будет.
где служба, где оружие, где связь и вообще, нех спать на посту боевом, где тебе уши отрежут, дураку...???
И так там пропогпнде верят..
.
БОМБИТЬ ! ,
ТОЛЬКО БОМБИТЬ !
Олег Саленко
Це не схоже на викрадення, зброю залишив і пішов. Більш всього це його воля, та недбалість командирів.
А что он говорит-то? Где можно припасть?