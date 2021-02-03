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взятка (5958) Закарпатье (2395) Нацполиция (15739) ГБР (2550)

На Закарпатье двое полицейских попались на взятке за сокрытие фактов домашнего насилия, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении во взяточничестве 20-летнему участковому офицеру полиции и 28-летнему оперуполномоченному одного из отделов полиции Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Закарпатье двое полицейских попались на взятке за сокрытие фактов домашнего насилия, - ГБР 01

По данным следствия, полицейские, по предварительному сговору, систематически требовали взятку от гражданина. За деньги правоохранители обещали "закрыть глаза" на обращение его жены о домашнем насилии и неуплату алиментов, а также не передавать указанные материалы в орган досудебного расследования.

При получении части взятки участковый офицер был задержан.

На Закарпатье двое полицейских попались на взятке за сокрытие фактов домашнего насилия, - ГБР 02

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Сотрудники полиции подозреваются в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Такі молоді і вже хабарники. В буцегарню обох засранців
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03.02.2021 23:24 Ответить
МВС В Харкові кузьня кадрів, але на камери надія є. і Ілон допоможе,Справ ніх дел! добродію. Но пасаран)
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05.02.2021 01:19 Ответить
Хабарі з молоду треба вчитись брати.Відточувати майстерність.І обов"язково ділитися з старшими мусорами.. Інакше до них прийдуть з ДБР На Закарпатье двое полицейских попались на взятке за сокрытие фактов домашнего насилия, - ГБР - Цензор.НЕТ 3865
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03.02.2021 23:31 Ответить
так батько брав і нічого, крім того що морального антисоціала справив, а так нічого)
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05.02.2021 01:21 Ответить
Судячи по бушлату та штаням мусорьонка добре потягали
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04.02.2021 00:11 Ответить
Сволочная мужская "солидарность".....
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04.02.2021 09:27 Ответить
може то традиція місцева? орвел в стойці)
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05.02.2021 01:22 Ответить
 
 