На Закарпатье двое полицейских попались на взятке за сокрытие фактов домашнего насилия, - ГБР. ФОТО
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Следователи ГБР сообщили о подозрении во взяточничестве 20-летнему участковому офицеру полиции и 28-летнему оперуполномоченному одного из отделов полиции Закарпатской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, полицейские, по предварительному сговору, систематически требовали взятку от гражданина. За деньги правоохранители обещали "закрыть глаза" на обращение его жены о домашнем насилии и неуплату алиментов, а также не передавать указанные материалы в орган досудебного расследования.
При получении части взятки участковый офицер был задержан.
Сотрудники полиции подозреваются в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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