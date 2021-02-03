На Закарпатье двое полицейских попались на взятке за сокрытие фактов домашнего насилия, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР сообщили о подозрении во взяточничестве 20-летнему участковому офицеру полиции и 28-летнему оперуполномоченному одного из отделов полиции Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, полицейские, по предварительному сговору, систематически требовали взятку от гражданина. За деньги правоохранители обещали "закрыть глаза" на обращение его жены о домашнем насилии и неуплату алиментов, а также не передавать указанные материалы в орган досудебного расследования.

При получении части взятки участковый офицер был задержан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следователь Нацполиции за 140 тыс. грн обещал непривлечение к ответственности за смертельное ДТП, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции подозреваются в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.